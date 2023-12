O pequeno Levi chegou ao mundo na última quinta-feira (7/12), em Fortaleza (CE), e encheu de alegria os pais Luan Victor Lima e Bruno Pinheiro, ambos médicos. Além dos dois papais, a avó Nágela Almeida também esperou ansiosamente a chegada do pequeno. Até porque foi ela, aos 57 anos, que gestou Levi, por meio da barriga solidária.

"Sem palavras para esse momento. Levi mesmo prematuro nasceu sem nenhum problema e já estamos em casa. Felicidade é pouco. Só bênçãos", publicou a vovó nas redes sociais. "Mãe, eu te amo mais que tudo nesse mundo!", respondeu o filho.

Conforme a família informou ao portal G1, Levi nasceu aproximadamente uma semana antes do previsto, mas está saudável e, no dia seguinte, teve alta da maternidade. O bebê foi recebido por uma festa com o tema ‘Harry Potter’. Quem escolheu o nome foi Bruno.

O casal se conheceu no Hospital São José, na capital cearense, enquanto fazia residência em infectologia, em 2019. Os dois sempre quiseram ser pais e Nágela sonhava em ser avó.

Por iniciativa própria, ela passou por vários profissionais que garantiram que ela poderia ser barriga solidária do filho. “Tomei um susto e achei que ela estivesse ficando louca. Passei semanas processando a ideia até concordar e decidir buscar a opinião de um médico especialista em fertilização”, contou Luan ao G1.

A fertilização in vitro utilizou o óvulo de uma doadora anônima e os espermatozoides dos dois. O embrião foi gerado em laboratório e, depois, transferido para o útero de Nágela. A avó já estava grávida de seis meses quando Bruno e Luan se casaram. “A paternidade é um grande sonho para nós, somos muito ligados à família, e um filho irá deixar nossa ligação ainda mais forte”, contou Bruno.

Além do filho biológico, o casal está na fila da adoção e pretende dar irmãos ao menino. Os dois iniciaram o processo de adoção há um ano e meio.