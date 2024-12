Com um acompanhamento inédito das eleições para procurador-geral do Ministério Público em Minas Gerais, assegurando espaço para todos os candidatos divulgarem seus programas e planos e, ainda, franqueando ao leitor a primeira entrevista concedida pelo procurador-geral eleito, Paulo de Tarso Morais Filho, “A VOZ DO MP” foi, ainda, ambiente ideal para os líderes da prestimosa instituição mineira se manifestarem sobre suas atividades e realizações à frente dos principais Centros de Apoio Operacional (CAOs).

O Ministério Público brasileiro não fugiu às suas obrigações constitucionais, especialmente no âmbito dos estados”



Procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior (28/5/2024)



“Tive a satisfação de mergulhar nas práticas autocompositivas no mundo dos acordos. Estamos operando e participando de uma mudança cultural rumo às soluções negociadas em todas as áreas”



Procurador-geral adjunto do Ministério Público de Minas Gerais, Carlos André Mariani Bittencourt (11/6/2024)



“Os debates ambientais de Mariana e Brumadinho transformaram definitivamente nosso Estado e jamais serão esquecidos os danos e as perdas das vidas”



Promotor do MPMG e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente - Caoma, Carlos Eduardo Ferreira Pinto (25/6/2024)



“A necessária tripartição das funções estatais apregoada por Montesquieu, por seu acerto e relevância, ganhou ampla adesão dos mais diversos países ao longo dos séculos”



Promotor de Justiça do MPMG, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais, Marcos Paulo Souza Miranda (9/7/2024)



“O século 19 e o início do século 20 foram o palco temporal dessa epopeia, onde a ideia de igualdade dos homens perante o estado se traduziu no exercício do voto, igual, livre e secreto”



Corregedor-geral do MPMG, Marco Antônio Lopes de Almeida (23/7/2024)



“Além dos recursos financeiros, bens foram apreendidos, como aeronaves, que hoje são utilizadas no transporte de órgãos para transplantes e quadriciclos que bombeiros utilizam para salvamento”



Promotor de Justiça, chefe do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária do MPMG, William Garcia Pinto Coelho (6/8/2024)



“Minas Gerais vive um momento muito feliz em relação à integração das forças de segurança, inclusive na atividade de inteligência”



Promotora de Justiça do MPMG e coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Paula Ayres Lima Damasceno (20/8/2024)



“Algumas pessoas brancas que casuística e fraudulentamente se autodeclaravam negras para acessarem a política de cotas raciais. É o tal afro-oportunismo”



Promotor de Justiça do MPMG e responsável pela Coordenadoria de Combate ao Racismo e a todas as outras formas de discriminação (CCRAD), Allender Barreto (3/9/2024)



“As pessoas precisam ter mais cuidado com seus dados pessoais, evitar o excesso de exposição de intimidade em redes sociais”



Promotor do MPMG, responsável pelo grupo de atuação especial de Combate aos Crimes Cibernéticos, Mauro Ellowitch (17/9/2024)



“É preciso ter um olhar interseccional, reconhecendo que as mulheres negras, periféricas e pobres, dentre outras, somam vulnerabilidades que as impedem de acessar o sistema de proteção da Lei Maria da Penha”



Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica do MPMG, Patrícia Habkouk (1/10/2024)



“A tendência é que a ação na justiça estrangeira sofra uma desidratação, com a adesão de atingidos e municípios ao novo acordo celebrado no Brasil, podendo esvaziar a justificativa do litígio internacional”



Procurador da República, responsável pela força-tarefa da tragédia em Mariana, Eduardo Aguiar (29/10/2024)



“Os eventos meteorológicos recentes mostram com força descomunal que a emergência climática não é uma questão ideológica”



Procurador da República do MPF, José Adércio Leite Sampaio (26/11/2024)



“É um momento para reforçarmos a ideia de que o Ministério Público é único”



Procurador-geral de Justiça do MPMG, Paulo de Tarso Morais Filho (10/12/2024)