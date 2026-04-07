A FUNDAÇÃO DO MP EM BOAS MÃOS

JAIRO CRUZ MOREIRA

Presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais (FESMPMG)



Sua trajetória reúne atuação atual na defesa do consumidor e experiência recente com autocomposição de conflitos no Compor. Como essas vivências influenciam sua forma de atuação e sua visão institucional?

Ingressei no MPMG em 2001 e tive a oportunidade de exercer minhas funções no Noroeste mineiro, na Região Metropolitana e na capital, além de atuar em funções de gestão na Procuradoria-Geral de Justiça.

Atualmente, na defesa do consumidor, lidamos com situações que afetam diretamente a vida do cidadão. Isso exige firmeza na aplicação da lei, mas também sensibilidade para compreender o impacto real de cada decisão.

A experiência com a autocomposição, especialmente no Compor, trouxe um aprendizado complementar: muitas vezes, a solução mais eficiente não é a mais litigiosa, mas aquela construída em conjunto, de forma inteligente e colaborativa.

Essas duas dimensões – promoção de justiça e diálogo – não se excluem. Elas se complementam. E ajudam a qualificar a atuação institucional.

Levo essa visão para a Fundação Escola Superior do MPMG, entidade vinculada à nossa associação de classe (AMMP): contribuir na formação de profissionais tecnicamente preparados, e também capazes de ouvir, de compreender contextos e de construir soluções responsáveis. E é nessa direção que ensino, pesquisa e extensão precisam evoluir de forma integrada.

O senhor assumiu, neste ano, a presidência da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais (FESMPMG), para o período de 2026/2030. Com 32 anos de existência, quais as missões e objetivos da FESMPMG?

Instituída em 1994, a Fundação é um espaço de formação, diálogo e de construção institucional. Sua missão é oferecer formação acadêmica e profissional de qualidade, produzir conhecimento relevante e aproximar o Direito da realidade social.



Em um cenário de transformação acelerada – tecnologia, inteligência artificial, novas formas de aprender –, o desafio não é apenas acompanhar mudanças. É promover a atualização jurídica e cursos orientados à formação qualificada e à produção de conhecimento estratégico, que possam gerar impactos sociais e institucionais relevantes, responsáveis e sustentáveis.

A FESMPMG é nacionalmente reconhecida pelo elevado índice de aprovação de seus alunos em concursos públicos em todo o Brasil. Quais são suas metas e o que pretende realizar em sua gestão?

Vamos preservar e fortalecer a excelência que consolidou a FESMPMG como referência nacional. Nosso curso preparatório continuará sendo prioridade, com manutenção da qualidade nas modalidades presencial, semipresencial e a distância.

Esse padrão é resultado direto de um corpo docente altamente qualificado, com sólida experiência prática e compromisso com a formação. Valorizar esse patrimônio humano é essencial para manter o nível de excelência alcançado.

Nosso objetivo vai além da aprovação em concursos públicos. Queremos formar profissionais preparados para atuar com responsabilidade, senso crítico e compromisso com a sociedade. Para isso, vamos avançar em três frentes: aprimoramento contínuo do ensino, incentivo à pesquisa aplicada voltada a problemas reais e ampliação de iniciativas de extensão que aproximem a Fundação da sociedade.

Qual é a sua visão de futuro para a FESMPMG?

A Fundação deve se consolidar como um verdadeiro espaço de diálogo institucional e social. Um ambiente em que o conhecimento é construído de forma colaborativa, com rigor técnico e abertura ao novo.

É importante reconhecer que chegamos até aqui graças ao trabalho sério e consistente das gestões anteriores, que estruturaram e consolidaram sua credibilidade institucional.

Como dizia Winston Churchill, “melhorar é mudar; ser perfeito é mudar frequentemente”. É com esse espírito de continuidade e evolução que projetamos o futuro da FESMPMG.

Queremos uma instituição mais conectada à sociedade, aberta à cooperação e à inovação, capaz de produzir conhecimento útil para enfrentar problemas concretos.

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Nossa visão é fortalecer a Fundação como um centro de formação contínua, produção de conhecimento e transformação social – sempre com um objetivo maior: gerar impacto positivo na vida das pessoas.