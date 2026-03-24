A NOVA PRESIDENTE DA AMMP

LUZ MARIA ROMANELLI DE CASTRO

Presidente da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP)

A senhora acaba de tomar posse como nova presidente da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP) para o biênio 2026/2027. A AMMP, atualmente, é composta de quantos associados? Qual sua importância para a classe?

Atualmente, a AMMP conta com 1.622 associados, entre procuradores e promotores de Justiça, da ativa e aposentados, além de pensionistas.

A associação desempenha um papel essencial como entidade representativa da classe, atuando de forma permanente na defesa institucional e funcional das prerrogativas e garantias dos membros do Ministério Público.

Também exerce função estratégica como canal de diálogo e informação, mantendo seus associados atualizados sobre temas relevantes, realiza atividades culturais, de bem-estar e de integração e fortalecimento dos laços entre os associados. Outro eixo de atuação importante é o plano de saúde de autogestão, que possibilita um atendimento próximo e de excelência aos associados AMMP.

A senhora era vice-presidente da associação, já tendo, portanto, bom conhecimento de sua estrutura e forma de atuação. Quais têm sido os maiores desafios enfrentados pela AMMP em favor da classe?

Estou participando da gestão da AMMP desde 2016, já tendo ocupado os cargos de conselheira fiscal, diretora administrativa e vice-presidente. Essa trajetória me permitiu conhecer profundamente a estrutura, os serviços e os desafios da associação.

Entre os principais desafios enfrentados pela AMMP, destaco a necessidade de atuação permanente e estratégica na defesa das prerrogativas da classe, especialmente em um cenário de constantes transformações institucionais e normativas.

Nesse contexto, é fundamental manter uma atuação firme, técnica e articulada, baseada no diálogo institucional, na independência e em uma postura propositiva, sempre voltada ao fortalecimento do Ministério Público e à valorização de seus membros.

Qual a posição da AMMP em relação à discussão sobre os “penduricalhos” que tem sido travada pelo STF? Está havendo interação com outras associações e com a própria Conamp a respeito? Qual a expectativa de evolução?

A AMMP acompanha de forma permanente, técnica e institucionalmente responsável o julgamento em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

Nossa atuação está pautada na defesa da legalidade, das garantias constitucionais e da segurança jurídica, sendo desenvolvida de forma coordenada com a Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público) e demais entidades representativas da classe, em um esforço conjunto de articulação institucional.

Reafirmamos a importância da higidez da política remuneratória compatibilizada com a preservação das garantias institucionais do Ministério Público, indispensáveis para o pleno exercício de suas funções e para a manutenção do Estado Democrático de Direito.

Quais seus planos, objetivos e metas para sua gestão à frente da AMMP e o que pretende deixar de legado para a classe?

Para o biênio 2026/2027, estruturamos uma gestão composta por um grupo plural, com diferentes experiências e visões dentro do Ministério Público de Minas Gerais, o que nos permite atuar em múltiplas frentes de forma integrada.

Entre nossas prioridades estão o fortalecimento institucional da carreira, a valorização dos associados e a ampliação do diálogo com a classe, promovendo uma atuação cada vez mais próxima e participativa.

Também pretendemos expandir a AMMP-Saúde, especialmente no interior do estado, além de implementar programas voltados à prevenção, qualidade de vida e bem-estar dos associados.

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Como legado, buscamos consolidar uma AMMP ainda mais forte, unida e representativa, preparada para enfrentar os desafios contemporâneos e comprometida com a defesa intransigente das prerrogativas do Ministério Público.

