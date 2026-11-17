A aprazível cidade de Poços de Caldas foi a sede, neste mês, da 19ª Conferência Mineira da Advocacia, considerada o maior evento jurídico de Minas Gerais, que ocorre a cada três anos. Promovido pela OAB-MG sob o tema “Voz e Valor: União e Avanço. Força e Presença da OAB-MG”, o encontro reuniu mais de 5 mil profissionais em sete palcos, 63 painéis e 280 palestrantes, com debates sobre democracia, inteligência artificial, prerrogativas, segurança jurídica e direitos humanos.



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O ponto alto foi a palestra magna da ministra do STF Cármen Lúcia, que tratou da relação entre advocacia e democracia e defendeu a igualdade efetiva entre homens e mulheres: “Não quero igualdade no verbo, quero igualdade no gesto”. Ela recebeu a Medalha Jair Leonardo.

Ministra Cármen Lúcia (STF) na palestra magna Gláucia Rodrigues/TJMG

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A abertura reuniu o presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun; o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Sarmento, que representou o presidente Beto Simonetti e recebeu a Medalha Lyda Monteiro; e o presidente do TJMG, desembargador Vicente de Oliveira Silva. O patrono da Conferência foi o advogado Marcelo Leonardo, ex-presidente da seccional. Sarmento defendeu prerrogativas como o sigilo profissional e a sustentação oral, e Chalfun destacou conquistas da gestão, como a sustentação oral garantida nos tribunais estaduais. Mais que um congresso, a Conferência reafirmou a união da advocacia mineira diante das transformações tecnológicas e institucionais do país e seu papel na defesa da democracia.