CEMIG E TJMG ASSINAM CONVÊNIO PARA SOLUCIONAR CONFLITOS





Sérgio Pessoa de Paula Castro



Vice-presidente Jurídico da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig



A Cemig firmou um convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para solucionar por composição prévia os litígios. Como funciona esse acordo, quais tipos de causas abrange e em que condições?

O convênio com o TJMG está inserido em uma cultura que tenho buscado fortalecer na Cemig. A companhia, pela dimensão do serviço que presta e pela quantidade de pessoas com as quais se relaciona diariamente, naturalmente terá grandes litígios. O ponto central é que esses conflitos não sejam tratados apenas de forma reativa, depois que já se transformaram em processos, mas também a partir de uma postura mais proativa, capaz de prevenir controvérsias, compreender suas causas e buscar soluções adequadas quando houver espaço jurídico e institucional para isso.

Foi nesse contexto que trouxemos para a companhia a Cemig Consenso, uma câmara vinculada à Vice-Presidência Jurídica voltada à prevenção e à solução consensual de conflitos. A ideia foi criar um espaço permanente de diálogo para quem possua uma controvérsia com a Cemig, seja ela objeto de ação judicial ou não. Em vez de enxergar o conflito apenas pela ótica do processo, buscamos criar um ambiente institucional em que as partes possam discutir o problema, compreender suas causas e avaliar a construção de soluções consensuais com participação das áreas técnicas e jurídicas da companhia.

O acordo com o TJMG amplia essa agenda porque permite tratar certas controvérsias com maior coordenação institucional. Isso é especialmente relevante nas ações civis públicas relacionadas às relações de consumo. Muitas vezes, essas demandas envolvem temas que exigem providências estruturais, investimentos ou ajustes operacionais. Quando são tratadas de forma isolada e fragmentada, podem gerar obrigações dispersas, com menor racionalidade na alocação de esforços e recursos. O fluxo estabelecido permite compreender melhor o problema, avaliar impactos e construir soluções mais consistentes, inclusive do ponto de vista dos investimentos necessários.

Além disso, a parceria prevê o encaminhamento de controvérsias aos Cejuscs, a identificação de temas recorrentes e o tratamento de demandas repetitivas ou de maior impacto coletivo. Com isso, Cemig e TJMG passam a atuar diretamente sobre os fatores que geram litigiosidade, utilizando a solução consensual como instrumento de tratamento mais eficiente de controvérsias relevantes.

O que se espera com esse convênio pioneiro e o que ele trará de positivo para a Cemig, para o Judiciário e, principalmente, para o consumidor da empresa?

O que se espera, antes de tudo, é uma melhoria na qualidade da resposta que o consumidor recebe da Cemig. Quando uma controvérsia chega ao Judiciário, ela pode revelar não apenas uma divergência pontual, mas também a necessidade de aperfeiçoar uma comunicação, rever um procedimento, alinhar uma orientação interna ou organizar melhor determinado investimento. O convênio permite que esse tipo de questão seja tratado com mais coordenação, para que a resposta não fique restrita ao processo individual, mas possa gerar melhoria concreta na prestação do serviço.

Para a Cemig, isso significa aproximar a atuação jurídica da realidade do serviço prestado. O contencioso passa a contribuir também para orientar decisões, apoiar as áreas internas e evitar que determinados conflitos se repitam. Para o Judiciário, a parceria permite que controvérsias com possibilidade de composição cheguem ao ambiente adequado com mais informação e maior chance de solução efetiva.

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Mas o destinatário principal desse esforço é o consumidor, que passa a ter um benefício individual e outro coletivo. No plano individual, a Cemig Consenso passa a ser mais um canal disponível para quem tem uma controvérsia com a companhia, judicializada ou não, permitindo uma solução mais rápida e eficiente quando houver espaço para acordo. No plano coletivo, especialmente em ações civis públicas e temas de consumo de maior repercussão, o convênio pode contribuir para que a Cemig compreenda melhor as causas dos conflitos, aperfeiçoe procedimentos e direcione investimentos de forma mais eficiente. Assim, a solução deixa de produzir efeitos apenas naquele processo e pode se converter em melhoria real para um número maior de consumidores.