OS 119 ANOS DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO

O senhor foi empossado como presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG) para o triênio 2025/2028. Quais as atividades e áreas de atuação do instituto e qual sua importância para a comunidade mineira?

Fundado em 1907, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais é a mais antiga casa de cultura em funcionamento contínuo no Estado. Entidade civil sem fins lucrativos e órgão consultivo oficial de Minas Gerais, dedica-se à pesquisa, preservação e difusão da história, da geografia e das tradições culturais mineiras. Mantém acervo bibliográfico relevante, promove sessões acadêmicas, conferências e publicações, incentivando estudos sobre a formação política, cultural e social de Minas.

Seu primeiro presidente foi João Pinheiro da Silva, então presidente do Estado, o que demonstra sua relevância institucional desde a origem republicana. Integrante do Circuito Liberdade, o IHGMG mantém reuniões abertas e gratuitas, às quintas-feiras e aos sábados, com biblioteca acessível ao público. Sua missão é fortalecer a identidade mineira e manter viva a memória coletiva.

O IHGMG completa 119 anos neste ano. Quais suas principais realizações nesse mais de um século de existência?

O Instituto tem como vocação ser o centro permanente de reflexão sobre os grandes momentos da história mineira. A Inconfidência Mineira ocupa lugar central em nossas pesquisas, com estudos contínuos sobre os autos da devassa, seus protagonistas e seus desdobramentos para a formação da consciência nacional.

Também analisamos a formação da Capitania de Minas, o ciclo do ouro, a criação das vilas, a mudança da capital para Belo Horizonte, a participação mineira nos processos de Independência, República e redemocratização. Nossas sessões reúnem pesquisadores de projeção nacional, promovem lançamentos de livros e homenagens a personalidades públicas. Mantemos Ouvidoria voltada à proteção do patrimônio histórico, responsabilidade ampliada em um estado que possui o maior número de bens tombados individualmente pelo Iphan.

Em 7 de fevereiro último foi realizada, na sede do Instituto, a posse dos presidentes das Comissões Permanentes e Temporárias no mandato de 2025 a 2028. No que consistem tais comissões e o que se espera de suas atuações?

O IHGMG é composto por apenas 100 membros efetivos, selecionados por seu notório saber. Para organizar seus trabalhos, atua por meio de Comissões Permanentes nas áreas da História, Geociências, Antropologia, Genealogia e Publicações, que estruturam a produção acadêmica e garantem rigor científico.

As Comissões Temporárias enfrentam temas estratégicos, como os 50 anos do falecimento de JK, a História da Medicina, a História Militar Mineira, a História das Religiões em Minas e a História dos Povos Originários. Espera-se delas dinamismo, produção qualificada e maior integração com a sociedade.

Quais os principais desafios de seu mandato à frente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG) e quais suas metas?

Os desafios do meu mandato são institucionais e geracionais. O primeiro é modernizar sem descaracterizar: preservar 119 anos de tradição e inserir definitivamente o IHGMG no século 21.

Nossa meta é ampliar a digitalização do acervo, fortalecer a comunicação, tornar o Instituto mais visível e aproximar jovens pesquisadores, universidades e escolas. A história precisa ser acessível para inspirar o futuro.

Outro desafio é consolidar o IHGMG como referência nacional nos estudos sobre Minas, especialmente quanto à Inconfidência Mineira, ao patrimônio histórico e à formação política do Estado. Queremos ampliar publicações, intensificar conferências e fortalecer parcerias estratégicas.

Buscamos também sustentabilidade financeira responsável, visando garantir autonomia e continuidade.

Porém, o maior desafio, e a maior meta, é consolidar o IHGMG como casa aberta à sociedade: um espaço de encontro entre gerações, onde tradição e inovação caminham juntas. Minas tem a história mais rica do Brasil. Nosso compromisso é honrá-la com rigor, ousadia intelectual e espírito público.

