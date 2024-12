GUSTAVO CHALFUN - PRESIDENTE ELEITO DA OAB-MG Divulgação



O Sr. foi eleito com 37.755 votos dos 68.554 advogados votantes. Isto corresponde a mais de 60% dos votos válidos. A que o Sr. atribui essa votação tão significativa? Acredita que essa ampla maioria lhe dará maior representatividade para exercer um mandato com independência e altivez?



A minha trajetória de vida, o exercício diário da advocacia e o histórico como dirigente do Sistema OAB foram elementos fundamentais para receber a maior votação nos quase 93 anos da OAB mineira. Contudo, um reconhecimento tão grande, não me envaidece, apenas aumenta a minha responsabilidade de representar as advogadas e os advogados do estado naquilo que lhe é fundamental. A defesa das prerrogativas profissionais e a melhoria nas condições de trabalho serão, sempre, prioridades da gestão. Certamente, uma diferença tão grande para o segundo colocado, demonstra que estou respaldado pelos colegas para cumprir com a missão de valorizar a classe.



Quais os maiores desafios vislumbra à frente da OAB/MG no triênio 2025/2027?



Quando partirmos de uma administração eficiente, que cumpriu todos os compromissos assumidos com a advocacia durante a campanha anterior, por incrível que pareça, os desafios são ainda maiores. À frente da presidência da OAB/MG vou dar sequência no trabalho primoroso realizado nesta gestão, que foi respaldado pela advocacia com a expressiva votação nas urnas. Temos que avançar, ainda mais, no pagamento dos dativos. O compromisso de continuarmos com o pagamento dos honorários à advocacia dativa já foi assumido pelo governador Romeu Zema em reunião que fizemos nesta primeira quinzena de dezembro. Também vamos priorizar os projetos que envolvem a inovação e a educação continuada. Precisamos preparar a advocacia mineira para superar os novos desafios do cotidiano.



Os advogados sempre anseiam pelo respeito às suas prerrogativas e pela igualdade de tratamento, constitucionalmente assegurada, em relação a magistrados e membros do Ministério Público. O Sr. tem algum projeto específico em relação a isso? O que a classe pode esperar de sua postura na defesa das prerrogativas?



A estrutura da seccional mineira no tocante à defesa das prerrogativas é referência em todo o Brasil. Mesmo assim, pretendo ampliar os canais de defesa que atualmente contam com profissionais contratatos e procuradores regionais. São pessoas altamente preparadas e disponíveis para atuar em qualquer violação. Há, ainda, a realização de cursos e a confecção de material informativo para manter a advocacia inteirada dos direitos inerentes à nossa profissão. Uma advocacia respeitada se faz com autonomia, independência e inviolabilidade. Vamos trabalhar para que esses requisitos sejam respeitados.



Quais os principais projetos pretende desenvolver em sua gestão?



Vamos estabelecer o maior hub de inovação do Brasil exclusivo à advocacia, com foco na Inteligência Artificial e na tecnologia da informação. Nunca me canso de falar: é preciso estar atento às inovações. Não podemos pensar que a evolução chegou para tomar o nosso espaço. Temos que nos adequar à nova realidade e a OAB-MG vai auxiliar a advocacia neste cenário de constante mudança. O apoio à jovem advocacia também será ainda mais eficiente. A certificação digital gratuita será ampliada. Também criaremos a Procuradoria dos Honorários Advocatícios, buscando sempre uma remuneração justa e digna para todos os inscritos.



O que gostaria de dizer para aqueles 37.755 advogados e advogadas que lhe confiaram seu votos?



Muito obrigado pela confiança neste presidente eleito, um advogado que lutou muito para chegar nesta cadeira. Tenho orgulho de ter começado em um escritório pequeno, no interior. Sempre acreditei que poderia contribuir com a advocacia, por isso, desde o início da minha trajetória, participei da OAB mineira, trabalhando na minha subseção e nas comissões que tinha afeição. Aproveito para fazer um convite aos advogados e advogadas: conheçam os nossos projetos, participem das comissões temáticas, tragam ideias e propostas. Vamos seguir unidos para construir uma entidade cada vez mais forte, que contribui efetivamente com a sociedade e que trabalha para fortalecer a profissão.