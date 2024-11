SÉRGIO LEONARDO - PRESIDENTE DA OAB/MG Divulgação



Presidente, no último dia 17 de novembro foram realizadas as eleições na OAB/MG, pela primeira vez de forma 100% eletrônica. O que levou à mudança de formato?



A OAB/MG precisava de mudanças profundas há três anos quando assumimos a entidade, que vivia tempos analógicos, apegada ao papel, aos carimbos e à burocracia. Precisávamos fazer um trabalho disruptivo para reconectar a instituição com seus inscritos, devolver o sentimento de pertencimento da advocacia em relação à OAB/MG e promover uma transformação tecnológica para adequar aos novos tempos. Fazer eleições on-line está totalmente inserido neste contexto de inovação, inclusão e avanço que praticamos durante todo o mandato.



Quantas subseções temos em Minas Gerais? Quantos advogados aptos a votar e quantos votaram?A mudança de formato levou a uma maior participação de eleitores do que em anos anteriores?



A OAB/MG tem 251 subseções. Tínhamos pouco mais de 90 mil advogados aptos a votar e mais de 75% destes exerceram o direito de voto, o que faz desta eleição a maior da história de quase 92 anos da OAB/MG. O formato eletrônico da votação foi comprovadamente mais inclusivo e trouxe mais representatividade para a escolha da advocacia mineira.



Quais foram as vantagens verificadas com o voto eletrônico? Em termos de custos houve uma redução para a instituição?



A votação on-line, além de mais inclusiva, acaba com a boca de urna, evita deslocamentos, trânsito, filas e permite à advocacia votar confortavelmente, usufruindo da tecnologia para exercer sua escolha de qualquer lugar do mundo. A opção por realizar o pleito em um domingo também foi importante para garantir a liberdade de escolha de cada colega, que pode votar sem qualquer interferência ou monitoramento. Uma das razões que nos levou a optar pela votação on-line foi precisamente a redução de custos. As eleições anteriores da OAB/MG custaram mais de 2 milhões de reais aos cofres da entidade. O novo formato custou menos de 15% deste valor.



E quanto à segurança da votação e da apuração? O fato do eleitor poder imprimir e arquivar seu comprovante é um garantidor?



A empresa escolhida foi homologada pelo Conselho Federal da OAB, tem vasta expertise e foi auditada por outra empresa independente e igualmente qualificada. O sistema revelou-se seguro, transparente e muito ágil. Foi a apuração de votos mais rápida da história da entidade. No passado já tivemos muitos problemas e longas demoras na apuração. Mas isso ficou no passado!



Pode-se dizer que, pela experiência desse ano, o formato eletrônico veio para ficar?



Não tenho nenhuma dúvida de esta inovação inclusiva veio para ficar. Os novos tempos não permitem retrocesso, exclusão e atraso. A advocacia mineira aprovou o novo formato e impôs ao grupo que será liderado pelo presidente eleito, Gustavo Chalfun, uma grande responsabilidade, decorrente da maior vitória de todos os tempos na história da OAB/MG: foram 37.755 votos de aprovação e confiança no trabalho deste grupo e mais de 21 mil votos de diferença para a chapa que ficou em segundo lugar. O recado foi claro: a advocacia mineira quer que o trabalho de inovação, inclusão e avanço continue para que a OAB/MG siga no caminho certo!