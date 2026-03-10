Assine
NOITE DE AUTÓGRAFOS NO STJ

Repórter
10/03/2026 02:00

Juíza Rosimere Couto e ministro Afrânio Vilela com os desembargadores Saulo Versiani e Luís Carlos Gambogi
Juíza Rosimere Couto e ministro Afrânio Vilela com os desembargadores Saulo Versiani e Luís Carlos Gambogi crédito: Divulgação

O espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça ficou pequeno para abrigar tantos mineiros e membros do sistema de Justiça de todo o país, que estiveram presentes ao lançamento do livro “Afrânio Vilela: um mineiro de Ibiá no Superior Tribunal de Justiça”. O livro, que reuniu artigos de diversos magistrados e juristas mineiros, foi uma surpresa, segundo o homenageado, preparada pela Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis), com a organização literária do desembargador Luís Carlos Gambogi, atualmente em substituição no STJ e do juiz convocado no TJMG Richardson Xavier Brant. Mais dois mineiros completam a obra, os ministros João Otávio de Noronha e Sebastião Reis, autores, respectivamente, do prefácio e do posfácio. Todos eles compuseram a mesa de honra, juntamente com o ex-governador e atual ministro do Tribunal de Contas da União Antonio Augusto Anastasia e da presidente da Amagis, juíza Rosimere do Couto.

Ministro Afrânio Vilela e Gisela
Ministro Afrânio Vilela e Gisela Fotos: Divulgação

Na abertura dos trabalhos, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, já deu o tom da noite, ressaltando o quanto o ministro Afrânio Vilela “que chegou há pouco mais de dois anos ao Tribunal da Cidadania já é dos mais queridos”. Gambogi, em discurso muito aplaudido, destacou o volume de trabalho do STJ e sua disposição para enfrentar os desafios dessa nova etapa em sua carreira, além de ressaltar a importância de Gisela (esposa), Mateus, que discursou em nome da família, e Henrique (filhos) para a caminhada de Afrânio. O TJMG foi representado pelo seu 2º vice-presidente, desembargador Saulo Versiani. O ministro Afrânio Vilela, em seus agradecimentos, contou histórias de vida e de sua infância m sua Ibiá, de onde saiu das barrancas do Rio da Misericórdia para se destacar à beira do Paranoá.

