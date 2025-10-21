"Gosto de receber bem as pessoas"



Uma palavra que define a trajetória de Fábio Augusto Ramalho dos Santos (foto), conhecido como Fabinho, é “servir”. Advogado, político, empresário rural e cozinheiro de mão cheia, ele acumula funções e histórias. Aos 63 anos, oito deles como prefeito de Malacacheta e 16 na condição de deputado federal por Minas Gerais, Fabinho nunca deixou de lado sua origem simples, a paixão pela cozinha e a alegria de estar entre amigos.



Nascido em Brasília (DF), mas criado no Vale do Jequitinhonha, em Malacacheta e Teófilo Otoni, Fabinho cresceu em uma família numerosa, de 19 irmãos. Filho de Joaquim dos Santos, dono de um pequeno armazém, e Agostinha Ramalho, dona de casa, aprendeu desde cedo duas lições que carrega até hoje: a importância da honestidade e o valor do trabalho.



Aos 5 anos, já era visto pelas ruas vendendo picolé. A infância foi marcada por brincadeiras que soam quase nostálgicas, como jogar bola na rua, brincar de carrinho de pau e nadar em rio. “Desde pequeno aprendi a trabalhar, mas também a aproveitar a vida. Brincava de tudo um pouquinho”, recorda.



Na juventude, Fabinho não parava quieto. Foi garimpeiro, dono de bar, funcionário em armazém de cereais e até vendedor de mercadorias por meio de um caminhão, no interior de Minas. A vida de luta não o afastou dos estudos. Em 1986, se graduou em Direito pela Fundação Educacional Nordeste Mineiro (Fenord), com foco na área civil. A escolha da profissão, segundo ele, veio de vocação: “Eu queria defender o direito das pessoas”.



O advogado conta que seu hobby preferido é cozinhar. Ele é famoso por preparar leitoa assada. “Recebo todo mundo em casa do mesmo jeito, desde o presidente da República até o motorista. Todos se sentam na mesma mesa e comem a mesma comida. É assim que gosto de viver, recebendo bem as pessoas.”



Papai Noel



Uma das memórias mais marcantes da juventude de Fabinho é o período em que atuou como Papai Noel em uma loja durante o Natal. O que começou como um bico aos 14 anos, virou tradição. Até hoje, distribui presentes para crianças em Malacacheta. “Vê-las mais felizes é a melhor coisa do mundo”, diz.



O desejo em ajudar as pessoas o levou a se candidatar a prefeito. Iniciou a carreira política em 1997, quando começou a governar o município de Malacacheta. Mais tarde, em 2007, chegou a Brasília como deputado federal, cargo que exerceu até 2023. “Meu foco sempre foi dar à população aquilo que eles mais precisavam, tanto como prefeito quanto deputado.”



Solteiro e sem filhos, o advogado divide o tempo entre a vida pública e os amigos. A rotina de ponte aérea entre Brasília (DF), Belo Horizonte e Malacacheta não o afastou de suas raízes. Pelo contrário: é justamente nos encontros simples, no fogão a lenha e nas conversas com amigos de infância que ele encontra equilíbrio. “A gente tem que continuar rezando, agradecendo a Deus, visitando os amigos e revivendo os bons momentos da vida”, conta.