SEM QUEIXAS CONTRA O TÉDIO

Tivessem o dia mais de 24 horas e o ano mais de 365 dias e ainda assim seria pouco para uma alma feita de entregas e profissionalismo. Na maior parte com mostras de afinco e prazer. Suas variadas atividades extracurriculares projetam afazeres sem fim, inesgotáveis, que giram à semelhança de um moto-contínuo, impulsionado por ardente energia existencial em movimento.



Assim é o Chico Maia, como tratado carinhosamente por infinidade de amigos e colegas, pronto a esbanjar sorrisos e bom astral. Quem desfruta de sua companhia sabe que ele encarna o melhor de uma faceta humanista, sempre apta a desenvolver profícuas relações com o próximo.



Sem este seu olhar para o outro parece que nada segue adiante. Francisco Maia Neto, natural de Juiz de Fora, 65 anos, graduado em engenharia civil e direito, ambos os cursos pela UFMG, é também pós-graduado em engenharia econômica (Fundação Dom Cabral), direito imobiliário (Faculdades Metropolitanas Unidas) e engenharia de Avaliações e Perícias (PUC-IBAPE-MG).



O vinho é uma de suas paixões, expandida durante a reclusão na pandemia, hoje cultuado em diversas confrarias, inclusive no exterior, pois, na sua concepção, a bebida tem elementos sociais agregadores. São de sua autoria os livros "Conversando sobre Vinhos, um guia para aprendizes, escrito por um aprendiz", "Viajando com o vinho, vinícolas para visitar ao redor do mundo", "Regiões Vinícolas - África do Sul, Argentina, Austrália, Chile, Espanha, EUA, França, Portugal, Itália e outras", "Datas Comemorativas, vinhos, uvas e correlatas". Todos sucessos em edições.



Para enfiar o nariz em taça de cristal e discorrer sobre as propriedades harmoniosas da bebida identificada com Baco, deus ligado à agricultura e às festas, assim como de suas características olfativas e gustativas, Chico Maia se dedicou à leitura de mais de uma centena de livros. Saborear iguarias é um outro seu passatempo. Tanto, que já tomou aulas sobre o fino da culinária nacional e estrangeira com os chefs Jorge Ferreira, Sofia Marinho e Ivo Faria.



No âmbito social, procura angariar fundos destinados à creche Tia Dolores, no bairro Saudade, que atende crianças com paralisia cerebral abandonadas pelas famílias. Os recursos angariados com a venda de seus livros são destinados a esta ação assistencial. Para si, explica, que age com fidúcia nessa iniciativa beneficente, não há méritos. "Quem está no dia a dia deste trabalho assistencial, sim, merece elogios e aplausos", salientou. "O que faço é pedir ajuda por excesso de ousadia e ausência de auto-crítica", acrescentou, trabalho este desenvolvido anteriormente por seu pai.



Um mínimo de três vezes por semana, acompanhado de sua turma, ele dispara em corrida pelas ruas do bairro Belvedere, às 5hs40. Para manter a boa forma física e mental. Nas poucas horas vagas, ainda encontra tempo para refestelar-se no sofá diante de um seriado na televisão, principalmente se a temática tiver por fundo a Segunda Guerra Mundial ou a Gastronomia. "Gostei muito de Esquadrão 6888, que trata da questão do racismo com o viés do universo feminino", observou. Dono de um camarote na Arena MRV, não perde jogo do Galo, nem que chova canivete. Uma sua outra paixão, para um coração farto em escaninhos. Não bastasse todo este cenário, Chico Maia ainda encontra tempo para acompanhar a gestão das fazendas de café e milho em "sociedade familiar", nos municípios de Três Pontas, Carmo da Cachoeira, Boa Esperança, São Francisco de Paula e Varginha.



Ele é filho do desembargador Ayrton Maia e Laura Guedes Maia, ambos falecidos, casado há mais de 35 anos com Patrícia Moreira Reis Maia, sua parceira em incontáveis viagens mundo afora, com quem tem dois filhos, Luiz Felipe (advogado com MBA em Finanças), casado com Priscila (médica) e Roberta (administradora de empresas), casada com Cássio (economista), e avô de três netos Enrico, Paola e Ayrton.



Advogado militante nas áreas de direito da construção, imobiliário, societário, contratual, arbitragens e desapropriações, Chico Maia, além de perito oficial nomeado por juízes de direito em BH e interior de MG, e assistente técnico e consultor de diversos escritórios de advocacia, órgãos públicos e empresas privadas, é sócio da Precisão Consultoria (avaliações, perícias, arbitragens e negociações) e Francisco Maia - Advocacia e Consultoria Jurídica. Além disso, membro da lista de árbitros de Câmaras arbitrais em MG, SP, RJ, PR e DF; autor de livros sobre avaliação, perícia, mediação, arbitragem, construção e mercado imobiliário; presidente da Comissão de Arbitragem e Mediação (2020-2027) do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (Ibradim); coordenador do curso de pós-graduação e Advocacia Imobiliária da Esa-OAB/MG (2020) e presidente do conselho jurídico do Sinduscon/MG (2024-26).