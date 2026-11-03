CEMIG NAS MELHORES MÃOS

O governador Cleitinho Azevedo mostrou a que veio para aqueles que desdenharam de sua capacidade de gestão. Sua primeira escolha para o time que pretende montar não poderia ser melhor. O engenheiro Otto Levy foi convidado para presidir a Cemig, a maior empresa pública do estado. Otto foi o primeiro aluno de sua turma na UFMG, foi sócio da Falconi Consultoria, diretor-geral de Operações da Magnesita, onde dirigiu empresas na Alemanha e nos EUA e, hoje, é diretor de Investimentos da CSN Mineração. Foi secretário do Planejamento de 2019-2021, quando teve participação decisiva na reforma da Previdência Estadual e no acordo de reparação pela Vale em relação ao acidente de Brumadinho. A combinação de excelência técnica, seriedade de postura, vivência empresarial e vasto conhecimento da máquina pública o credencia plenamente para liderar o sistema Cemig. Golaço de Cleitinho!

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Divulgação

Dilvulgação

SUPRASUMO DA ENERGIA

Neste mês de novembro ocorrem em Lisboa dois dos maiores eventos da área de energia da Península Ibérica: o EVEx e o CONIBEN 2026. Com o tema “Pulsar Íbero-Americano: O ritmo da Nova Energia” o EVEx reúne, hoje e amanhã, 3 e 4 de novembro, especialistas em energias renováveis e representantes de algumas das maiores empresas brasileiras, espanholas e portuguesas nos ramos de energia elétrica, eólica, fotovoltaicas, gás e petróleo. Décio Freire, sócio-fundador do Décio Freire Advogados, um dos escritórios mais atuantes no Direito de Energia do país, e presidente do Conselho Consultivo dos Diários Associados, fará a Palestra Magna de abertura do 2º dia do evento. Também palestrarão no EVEx os mineiros Gustavo De Marchi, presidente da Gasmig, e Alexandre Ramos, atual presidente da Conselho da Cemig. E nos dias 12 e 13 de novembro ocorrerá o Coniben, abordando o tema “Mudanças globais na geopolítica e geoeconomia – impacto no setor de energia”, com 10 painéis que tratarão desde planejamento e segurança energética até debates sobre minerais críticos e terras raras. A abertura terá participação do embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, entre outros.

Desembargador Luís Carlos Gambogi Divulgação

DE ELÓI MENDES PARA O PIAUÍ

Por meio do Decreto Legislativo nº 80 de 2026, foi aprovada a indicação de autoria do deputado federal Henrique Pires, dos mais atuantes e queridos da Câmara Federal, que concede o Título de Cidadania Piauiense ao desembargador do TJMG Luís Carlos Gambogi. Atuando, desde 23/2/2026, como desembargador convocado da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde tem se destacado pela sua firmeza nos julgamentos e lhaneza no trato dos pares e dos advogados, Gambogi, mineiro de Elói Mendes, no Sul de Minas, tem vínculos estreitos com o estado do Piauí, terra natal de seu sogro, o saudoso professor Gerson de Brito Mello Boson.



CONSUMIDOR EM DESTAQUE

No dia 9 de novembro, os promotores de Justiça Jairo Cruz Moreira, João Paulo Alvarenga Brant e Rodrigo Iennaco, juntamente com o procurador aposentado Gregório Assagra de Almeida, lançarão o “Manual de Direito do Consumidor”, uma obra que, segundo o autor João Paulo Brant, que tem feito um belo trabalho no âmbito do meio ambiente no estado, “sistematiza os fundamentos do Direito do Consumidor à luz da jurisprudência e dos desafios da economia digital. Dirigida aos profissionais do Direito, busca orientar soluções que harmonizem a proteção do consumidor com a segurança jurídica necessária ao desenvolvimento da atividade empresarial”. Imperdível!

Ministra Nancy Andrighi Divulgação

MEIO SÉCULO DE MAGISTRATURA

A ministra Nancy Andrighi completou 50 anos de magistratura e 27 anos de Superior Tribunal de Justiça (STJ). Gaúcha de Soledade-RS, iniciou a carreira em 1976 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo passado a atuar, em 1980, como juíza de 1º grau no Distrito Federal, onde foi promovida, em 1992, para desembargadora do TJDFT. Desde 1999 é ministra do STJ, tendo exercido, ainda, os cargos de ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2010 a 2013 e corregedora-geral eleitoral no biênio 2011-2013. Foi, também, vice-diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi corregedora nacional de Justiça no biênio 2014-2016.

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A CONSPIRAÇÃO

O advogado e deputado federal Lafayette Andrada, reeleito com 61.773 votos para seu 3º mandato consecutivo na Câmara dos Deputados, lançará, no próximo dia 9 de novembro, o livro “A Conspiração – Uma trama secreta na Constituinte de 1823”. A obra, elaborada em parceria com o professor Theodoro Menck, traz curiosidades sobre a primeira constituinte do Brasil, que foi dissolvida por D. Pedro I. Na sala da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, a partir das 19h.

VERDADE ABSOLUTA



“Se você perdeu dinheiro, perdeu pouco. Se perdeu a honra, perdeu muito.

Se perdeu a coragem, perdeu tudo”

Vincent van Gogh