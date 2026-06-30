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POSSE DA NOVA DIREÇÃO DO TJMG

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Repórter
30/06/2026 02:00

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Vicente de Oliveira Silva, novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais crédito: Aruquivo

Amanhã, 1º de julho, às 17h30, no Grande Teatro do Palácio das Artes, o desembargador Vicente de Oliveira Silva tomará posse na presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Além dele, também serão empossados os desembargadores Márcio Idalmo Santos Miranda (1º vice-presidente), Manoel dos Reis Morais (2º vice-presidente) e Shirley Fenzi Bertão (3ª vice-presidente). O desembargador Raimundo Messias assumirá a Corregedoria-Geral e terá como vice-corregedor o desembargador Leopoldo Mameluque. A nova direção comandará o Judiciário mineiro no biêncio 2026/2028.

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Desembargadores federais Ricardo Machado Rabelo e Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, novos presidente e vice, respectivamente, do TRF-6ª Região Arquivo pessoal


TRF-6ª REGIÃO ELEGE NOVA DIRETORIA

Por unanimidade, os 17 desembargadores federais que compõem o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (MG) elegeram o desembargador federal Ricardo Machado Rabelo como novo presidente do TRF-6 e Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, como vice-presidente e novo corregedor da Justiça Federal em MG. Ao agradecer a confiança dos colegas, o novo presidente destacou que sua gestão será construída sobre três pilares: gestão, tecnologia e inovação, aprimorando métodos de trabalho interno, fortalecendo a transformação para que o TRF-6 se torne um tribunal digital e incorporando práticas inovadoras já desenvolvidas em outros tribunais. A posse da nova direção do TRF-6ª Região, para o biênio 2026/2028, será em agosto.

Universidade de Coimbra
Universidade de Coimbra Divulgação


SEMINÁRIO NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Nesta semana, nos dias 2 e 3 de julho, ocorre a 31ª edição do tradicional “Seminário de Verão de Coimbra”. Com o tema “Direito e Relações (Inter)nacionais: entre narrativas e imaginários de futuro”, o evento jurídico reúne na mais antiga escola de Direito de Portugal os principais juristas de Portugal e Brasil. Fundada em 1290 pelo rei D. Dinis, a Universidade de Coimbra completa 736 anos em 2026 e tem a sua famosa biblioteca Joanina reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade. A abertura será feita pelo vice-reitor da Universidade de Coimbra, João Nuno Calvão da Silva, e por Pedro Costa Gonçalves, diretor da Faculdade de Direito de Coimbra, além do professor brasileiro Rubens Lopes da Cruz, fundador do evento. A aula inaugural será moderada pelo ministro Mauro Campbell Marques, corregedor-geral de Justiça.

Júlio Cézar de Magalhães entre os desembargadores Vallisney Oliveira, presidente do TRF-6, e Ricardo Machado Rabelo, que, em agosto, assume a presidência da Corte
Júlio Cézar de Magalhães entre os desembargadores Vallisney Oliveira, presidente do TRF-6, e Ricardo Machado Rabelo, que, em agosto, assume a presidência da Corte Divulgação


UNIDADE AVANÇADA ASSUSETE MAGALHÃES

O presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador federal Vallisney Oliveira, inaugurou a Unidade Avançada de Atendimento Ministra Assusete Magalhães, na cidade do Serro, terra-natal da magistrada. O evento contou com a presença de diversas autoridades e do viúvo de Assusete, Júlio Cézar de Magalhães. Assusete por mais de 39 anos serviu ao Poder Judiciário, 19 dos quais perante a Justiça Federal, onde foi a 1ª mulher a presidir o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e, por 11 anos, foi ministra do Superior Tribunal de Justiça. Uma justa homenagem a uma das mais ilustres filhas do Serro, pequeno município da Serra do Espinhaço, que, com atuais 22.500 habitantes, deu ao Brasil nada menos que três ministros do Supremo Tribunal Federal: Sayão Lobato (1894), Pedro Lessa (1907) e Edmundo Lins (1911), além de líderes como Teófilo Otoni, João Pinheiro e Felício dos Santos.

Lançamento no STJ
Lançamento no STJ Divulgação


O LEGADO DE AMARO CAVALCANTI

O ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas foi o responsável pela apresentação, no Centro Cultural do Superior Tribunal de Justiça, da nova edição do livro “Regime Federativo e a República Brasileira”, escrita por Amaro Cavalcanti, que foi ministro do STF e é considerado um dos maiores constitucionalistas da história. O ministro Ribeiro Dantas, natural do Rio Grande do Norte, como Amaro Cavalcanti (1849-1922), destacou que “o federalismo não era o causador dos males da República, mas, sim, os entendimentos errôneos sobre o sistema por parte das elites e da população em geral na época”.

Promotora Luz Maria Romanelli de Castro, presidente da Associação Mineira do Ministério Público
Promotora Luz Maria Romanelli de Castro, presidente da Associação Mineira do Ministério Público Divulgação


CONGRESSO ESTADUAL DO MPMG

Ouro Preto sediou, nos dias 24, 25 e 26 de junho, o XVI Congresso Estadual do Ministério Público de Minas Gerais. Com o tema “História, Constituição e Ministério Público: memória institucional e desafios dos novos tempos”. Membros do MPMG, magistrados convidados e estudiosos debateram a necessidade de integração entre tradição, a partir da memória institucional, e a inovação na atuação do Ministério Público.

Desembargador Rogério Medeiros,3º vice-presidente do TJMG
Desembargador Rogério Medeiros,3º vice-presidente do TJMG Divulgação

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MP E TJ MAIS PERTO DO CIDADÃO

Numa iniciativa elogiável, que deveria ser seguida por outros órgãos de Justiça, o Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com o Tribunal de Justiça, tem realizado mutirão itinerante, que visa aproximar o cidadão do sistema de Justiça, agilizando procedimentos, franqueando oportunidades de solução de conflitos e facilitando o acesso aos órgãos judiciais. Desta vez, o mutirão foi em Barroso, no Campo das Vertentes. Na oportunidade, autoridades fizeram discurso em praça pública, levando os órgãos de Justiça para mais próximo dos cidadãos. O 3º vice-presidente do TJMG, presente, destacou a necessidade de “juízes imparciais, honestos, discretos e prudentes, para a população acreditar no Judiciário.” Disse tudo.


VERDADE ABSOLUTA

“O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta”
(Nicolau Maquiavel)

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