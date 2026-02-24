DO TJMG PARA O STJ

Desde ontem, o desembargador mineiro Luís Carlos Gambogi, natural de Elói Mendes e no TJMG desde 2013, passou a emprestar sua fidalguia e competência ao Superior Tribunal de Justiça. A convocação veio do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, para substituir, na 4ª Turma e na 2ª Seção, o ministro Marco Aurélio Buzzi, afastado pelo Pleno do STJ ante denúncias de assédio sexual. O D&J traz entrevista exclusiva com o desembargador convocado. Gambogi que, por sua vez, terá como substituta, na 5ª Câmara Civel do TJMG, a juíza Beatriz Junqueira.

À FRENTE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O advogado Rodrigo Badaró, que vem a ser neto do saudoso senador Murilo Badaró, mineiro de Minas Novas, foi convidado pelo ministro Luiz Edson Fachin, presidente do STF, para presidir o novo Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário. Badaró, que é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e também membro titular do Conselho Consultivo dos Diários Associados, será agraciado com o Título de Cidadão Honorário de Brasília amanhã, 25 de fevereiro, a partir das 19 horas, no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

CNJ EM PAUTA

O caderno Direito & Justiça passa a ter um espaço para as novidades e informações mais relevantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O “CNJ em pauta” terá circulação mensal e estreia, nesta edição, com entrevista exclusiva com o conselheiro Rodrigo Badaró, sobre sua nova e importante missão à frente da Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário.

DE IBIÁ PARA O STJ

No próximo dia 4 de março, uma legião de mineiros ilustres é aguardada em Brasília. Na data, será lançado, no Superior Tribunal de Justiça, o livro “Afrânio Vilela: um mineiro de Ibiá no Superior Tribunal de Justiça”. A obra, organizada pelo desembargador Luís Carlos Gambogi e pelo juiz convocado Richardson Xavier Brant, tem prefácio do ministro João Otávio de Noronha, mineiro de Três Corações, e posfácio do ministro Sebastião Reis Júnior, também mineiro de Belo Horizonte. Uma bela e justa homenagem a um dos mais queridos ministros do Tribunal da Cidadania.

NOME FORTE NA AMAT

A Amat – Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas – tem novo presidente. Trata-se do advogado, especializado em Direito do Trabalho, Léucio Leonardo, filho do saudoso magistrado trabalhista da 3ª Região, Ildeu Leonardo Lopes. Eleito à unanimidade e com mandato até 30/11/2028, Léucio, além de ser dos mais sérios e preparados advogados trabalhistas de Minas, é um apaixonado pela matéria e pela classe, o que é a certeza de uma gestão eficaz e de resgate da importância da advocacia trabalhista no cenário jurídico nacional.

CHARRETOUR

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) entregará, à população de Tiradentes, 10 charretes elétricas. O Projeto Charretour, implantado através de recursos provenientes do Projeto Semente, visa dar o exemplo para incentivar um transporte turístico moderno e que preserve o bem-estar animal. A entrega se dará em solenidade no dia 5 de março, às 10h, em Tiradentes.

ÁPICE DAS MULHERES

A OAB/MG promoverá, no próximo dia 6 de março, na Casa Pampulha, a partir de 14h30h, o evento ÁPICE – Horizontes Inspirados por Mulheres, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento, que tem à frente o presidente Gustavo Chalfun, visa permitir um “debate qualificado acerca do feminicídio, suas causas, impactos e mecanismos de prevenção”.



