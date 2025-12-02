ASSUSETE, MINEIRA

Faleceu, ontem, 1/12/2025, Assusete Magalhães. Mineira do Serro, apaixonada por sua terra natal, Assusete honrou Minas como desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), onde foi a primeira mulher a presidir a Corte, de 2006 a 2008, e, a partir de 2012, orgulhou a todos os mineiros como ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Formava um casal queridíssimo ao lado de Júlio César e era mãe zelosa e amorosa de três filhos, entre os quais a advogada Ana Carolina Magalhães, conselheira federal da OAB/PE e avó de quatro netos.

ASSUSETE, MINISTRA

Ministra Assusete Magalhães : Divulgação

O presidente do Conselho Consultivo dos Diários Associados, advogado Décio Freire, amigo da família, foi convidado pelo ministro Mauro Campbel para fazer o discurso de despedida da ministra Assusete perante a 1ª Seção do STJ. Em 13/12/2023, Décio Freire foi muito aplaudido no plenário ao destacar que “a ministra Assusete, no exercício da magistratura, é compenetrada e reservada, mas, ao mesmo tempo, agradável e disponível; é técnica e profunda em suas análises e, ao mesmo tempo, simples e destituída de arrogâncias; é firme, mas, ao mesmo tempo, doce; é leal aos seus princípios e confiável aos seus pares e, ao mesmo tempo, transparente em suas posições. Fará falta a este tribunal.” Agora fará falta a Minas e ao Brasil!



90 ANOS DO MINAS TÊNIS

André Baêta e Isabela com Thereza e Carlos Henrique Teixeira Divulgação

Fundado em 15 de novembro de 1935, o Minas tem, hoje, 27 mil sócios cotistas, que representam 82.000 associados, que acessaram as 04 unidades do clube 3.733.000 vezes em 2024. Possui 1.000 atletas federados em 9 modalidades esportivas de alto rendimento e 21.000 alunos em cursos esportivos, artísticos e em suas academias. Essa é a potência, orgulho de Minas Gerais no cenário nacional, que completou 90 anos e será administrada, a partir de 01 de janeiro, pelos competentes Carlos Henrique Teixeira, presidente reeleito e André Baêta, vice-presidente eleito. À dupla ainda mais sucesso na nova gestão.

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Benzão, O ônibus do bem Divulgação

A Justiça Federal da 6ª Região promove, em 5 de dezembro, das 14h às 18h, o “1º Seminário de Acessibilidade e Inclusão”. O evento será aberto com a assinatura de um convênio entre o TRF-6ª região e o Instituto Dom Luciano Mendes de Almeida (IDL-ProVida), que passará a apoiar os projetos sociais desenvolvidos pela Justiça Federal da 6ª região. Entre eles, o IDL-ProVida cederá o seu Benzão – o ônibus do Bem para receptivo de mineiros deportados dos EUA. O Benzão acolherá, no aeroporto de Confins, os deportados, com banho quente, barbeiro, atendimento de advogado e de psicólogo.

JUSTIÇA ITINERANTE

Desembargadores federais Rubens Rollo, Vallisney Oliveira, Luciana Pinheiro, Klaus Kuschel e Flávio Boson Divulgação

O Tribunal Regional Federal da 6ª Região, sob a batuta do presidente Vallisney Oliveira, tem dado continuidade a um importante projeto de aproximação entre a Justiça Federal e o jurisdicionado do Estado. Através de caravanas itinerantes, desembargadores federais realizam sessões de julgamento em cidades do interior do estado. Depois do lançamento do projeto em Montes Claros, foi a vez de Varginha receber a 2ª Turma do TRF-6. Os desembargadores federais Luciana Pinheiro, Flávio Boson, Klaus Kuschel e Pedro Felipe (por vídeo) julgaram 191 processos da região, na sessão realizada em Varginha. Além disso, foram inaugurados postos avançados de atendimento da Justiça Federal em Lambari e Baependi.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Rodrigo Badaró, conselheiro do CNJ e dos Diários Associados Divulgação

O conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Rodrigo Badaró, que também é membro titular do Conselho Consultivo dos Diários Associados, realizou aplaudida palestra no Seminário Internacional “Direito Digital entre inovação e a regulação”, realizado pela Sapienza Universitá di Roma. Badaró falou da importância de uma regulação rígida quanto à utilização da inteligência artificial no âmbito do Judiciário, inclusive para proteção dos dados, com a autoridade de quem é coordenador do Observatório Nacional de Cibersegurança, Inteligência Artificial e Proteção de Dados, do CNJ.

AULA MAGNA

O ministro Afrânio Vilela, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), dará aula magna sobre a “Inteligência Artificial no Poder Judiciário”, em evento que será realizado, em 5 de dezembro, às 17hs, na sede da Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis), que completa 70 anos neste ano de 2025. O ministro, enquanto desembargador do TJMG, foi um dos responsáveis pela implantação e desenvolvimento da automação e da digitalização no tribunal mineiro, sendo grande conhecedor da matéria.