MEDALHA PROFESSOR BOSON

Com 67% dos votos válidos, o professor Gerson de Britto Mello Boson foi o escolhido para dar nome a Medalha da Apeminas – Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais, que celebra a excelência da advocacia pública no estado. Professor Boson foi escolhido numa disputa com os juristas mineiros Caio Mário da Silva Pereira e Darcy Bessone. Professor Boson, além de jurista, foi reitor da UFMG de 1967 a 1969, quando criou o Museu de História Natural, o Jardim Botânico e diversos institutos acadêmicos, além de ter fundado a Uemg – Universidade do Estado de Minas Gerais. É dele a frase “condição primeira para a cultura é a liberdade”.
CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Uma delegação de membros do Ministério Público de Minas Gerais, tendo à frente o procurador-geral de Justiça Paulo de Tarso Morais Filho, esteve presente, na última semana, no XXVI Congresso Nacional do Ministério Público. Realizado pela Conamp – Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o evento, que é realizado a cada dois anos, levou a Brasília todos os expoentes do Ministério Público brasileiro e teve como tema central “O MP do Futuro: Democrático, Resolutivo e Inovador”.
APACs EM FOCO
O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) e do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Velamento de Fundações e às Alianças Intersetoriais (Caots), que tem à frente o promotor Francisco Ângelo Silva Assis, promoveu o evento sobre o método Apac – Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Intitulado “Diálogos Intersetoriais sobre avanços, desafios e perspectivas” o seminário reuniu, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, especialistas de diferentes setores da sociedade para discutir os desafios, avanços e perspectivas das unidades Apacs, que é uma entidade civil que administra centros de reintegração social de presos no Brasil.
GONET RECONDUZIDO
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi reconduzido pelo Senado, por 45 votos a favor e 26 contrários, ao cargo por mais dois anos. Como PGR, Gonet, além de representação no STF, chefia o Ministério Público da União, é o procurador-geral eleitoral e preside o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Na sabatina perante a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Gonet 8,102 cminformou que, em relação aos atos de 8 de janeiro, já foram 715 condenações, 12 absolvições e 606 ações ainda faltam ser julgadas.
SEMINÁRIO EM ROMA
A Sapienza Universitá di Roma, considerada a melhor instituição de ensino superior do mundo na área de estudos clássicos, reúne na capital italiana, entre os dias 24 e 26 de novembro, expoentes do mundo jurídico brasileiro e italiano, no seminário jurídico internacional “Direito Digital – Entre a Inovação e a Regulamentação”. Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores, juízes, membros do Ministério Público e os mais renomados advogados do país estarão presentes em torno de palestras que terão como tema principal o direito digital e seus desafios e impactos dessa em diversos setores da sociedade.
DIREITO DE BRINCAR
O Instituto Dom Luciano Mendes de Almeida (IDL-PróVida) lançou a sua campanha Direito de Brincar, que visa arrecadar doações para distribuição de brinquedos de Natal para crianças carentes. A meta neste ano é superar as 12 mil crianças atendidas no ano passado. As doações podem ser feitas até 10/12/2025, pelo Pix do Instituto: nº 28.231.460/0001-40. O Instituto Dom Luciano inicia, também, em 23/11/2025, sua série de eventos música no parque, através dos quais levará, com o seu "Benzão – O Ônibus do Bem” música de alta qualidade para os parques públicos da cidade, com acesso gratuito para moradores de rua e frequentadores dos parques. A estreia do projeto será no Parque Marcos Mazzoni, na Cidade Nova.
SEMANA DA CONCILIAÇÃO
Um evento no Tribunal de Justiça marcou a abertura da XX Semana Nacional da Conciliação, realizada anualmente, desde 2006, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O TJMG recebeu 22.024 pedidos de audiências para mediação e conciliação e envolvem todas as 298 comarcas do estado. Somente o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Belo Horizonte pautou audiências em quase 1,3 mil processos Na abertura, o desembargador Alexandre Santiago, coordenador do Cejusc Saúde do TJMG, juntamente com outros homenageados, recebeu a placa “Desembargador Herbert Carneiro”, das mãos do presidente Luiz Carlos Corrêa Júnior, do 2º vice-presidente, desembargador Saulo Versiani Pena, do 3º vice-presidente e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), desembargador Rogerio Medeiros, do corregedor-geral, desembargador Estevão Luchesi, e da viúva do desembargador Herbert Carneiro, Denise Pires Silva Carneiro.
FILHA DE PEIXE
A jovem advogada Victória Vital de Castro Macedo Costa, filha do juiz federal Jorge Gustavo Macedo Costa, da 6ª região (MG) e da juíza federal Geraldine Pinto Vital de Castro, da 2ª Região (RJ e ES), foi aprovada em 1º lugar para mestrado de Direito Civil na Faculdade de Direito da UFMG.