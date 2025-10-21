A PRAÇA AYRTON MAIA

Figura de personalidade forte, sério ao decidir, mas carinhoso e de bem com a vida, o desembargador Ayrton Maia, falecido em 10/9/2006, até hoje é um dos grandes nomes da história do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Pai orgulhoso e marido dedicado, tinha nos filhos Francisco e Cláudia, nos netos e em sua inseparável Laura, sua paixão maior. Morador do Bairro São Bento, por onde caminhava todos os fins de semana, antes de se reunir, aos domingos, com amigos inseparáveis no Pizzarella, Ayrton Maia, após seu falecimento, ganhou praça com seu nome, na confluência das Avenidas do Contorno e Prudente de Morais. Nessa semana, encerrou-se a reforma do espaço que mantém um busto do homenageado, com ampla revitalização dos jardins pela Secretaria do Meio Ambiente de BH, que tem à frente o secretário João Paulo Castro Ferreira. As roseiras que faziam a alegria de D. Laura, na casa da Rua Professora Iracema Pimenta, foram para ali transplantadas pelos próprios filhos: o advogado e perito Francisco Maia e pela desembargadora do TJMG, Cláudia Maia.

POSSE NO TRE/MG



Amanhã, 22 de outubro, às 13h30, tomará posse no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MG) o desembargador federal Lincoln Rodrigues de Faria como juiz federal titular da Corte Eleitoral. E, como substituta, será empossada a desembargadora Federal Mônica Sifuentes, que foi a primeira presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6).

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



O advogado Kiko Caputo Bastos, dos mais queridos de Brasília, pretende candidatar-se para governador do Distrito Federal em 2026. Após presidir a OAB/DF e atuar como conselheiro do Conselho Federal da OAB por três mandatos, Kiko, como é conhecido, mineiro de Juiz de Fora e atual membro do Conselho Consultivo dos Diários Associados, pertence a uma das famílias mais atuantes e respeitadas da história da capital federal, onde vive desde 1973. Um outsider, que representa renovação e posicionamento independente em relação a velha política, Kiko declarou, com exclusividade para o “Mundo Jurídico”, que deseja “retribuir tudo que Brasília me proporcionou em termos pessoais e profissionais e promover uma maior justiça social e desenvolvimento econômico no Distrito Federal”.

GILMAR MENDES ASSUME A CADEIRA NÚMERO 1



O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, assumiu a cadeira número 1 da Academia Brasiliense de Letras, sucedendo ao ex-ministro do TCU Marcos Vilaça. Gilmar, autor de várias e prestigiadas obras jurídicas, foi eleito em julho com 27 votos para ocupar uma das mais importantes academias de letras do país, que completa, em 2025, 57 anos.

EVEX LISBOA 2025



As maiores autoridades do país nos segmentos de energia elétrica e gás natural participaram do EVEx – Energy Virtual Experience 2025, o maior encontro de transição energética do bloco íbero-latino-americano, realizado em Lisboa nesse mês. O tema deste ano foi “Transição Energética e Ação Climática: sinergias íbero-americanas rumo à COP30”. Do Brasil, estiveram presentes os presidentes da Cemig (Reynaldo Passanasi Filho), da CCEE-Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (Alexandre Ramos), da EPE-Empresa de Pesquisa Energética (Thiago Prado), do ONS-Operador Nacional do Sistema (Márcio Rea), da Bahia-Gás (Luiz Gavazza) e da Gasmar (Allan Kardec), os diretores de Itaipu Binacional (André Pepitone) e da ENBPar – Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (Wander Azevedo), além de ministros, secretários de estado e presidentes de empresas de Portugal e Espanha. Essas participações são muito importantes para mostrar o potencial e a posição de vanguarda do Brasil em relação à transição energética.

CURSO DE PROCESSO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES



Ontem teve início o 1º Curso Prático de Processo nos Tribunais Superiores, com abertura pelo presidente da OAB/MG, Gustavo Chalfun, na sede da entidade. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e os ministros do Superior de Justiça (STJ), Rogério Schietti, Joel Paciornik, Sérgio Kukina e Afrânio Vilela são alguns dos palestrantes que estarão em BH nesta semana, já que o curso terá prosseguimento nos dias 23 e 24 de outubro. Jarbas Soares, ex-procurador geral da Justiça, é um dos organizadores do evento inédito.

O ADEUS A JOSÉ FERNANDES FILHO



O auditório do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) ficou pequeno para abrigar centenas de amigos, ex-colegas e familiares do desembargador José Fernandes Filho, falecido aos 95 anos. Fernandes Filho foi o grande responsável e incentivador da implantação dos juizados especiais em Minas. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, lembrou que Fernandes Filho, ao receber comenda lhe outorgada pela Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis), ressaltou que "a esta altura da vida, estou cada vez mais convencido de que ao homem público não se agradece, pois ele faz, e só pode fazer, o que o interesse público reclama ou exige". Disse tudo o que muitos, atualmente, merecem ouvir. Deixará saudades.