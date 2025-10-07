NOVO PRESIDENTE DO TST

A posse da nova direção do Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi muito prestigiada, sobretudo por uma legião de advogados e magistrados mineiros. Não é para menos, pela primeira vez na história todos os três mais elevados cargos da Justiça do Trabalho brasileira são ocupados por três mineiros: os ministros Luiz Philippe Vieira de Mello Filho (presidente, nascido em BH), Guilherme Caputo Bastos (vice-presidente, nascido em Juiz de Fora) e José Roberto Freire Pimenta (corregedor-geral, nascido em São Sebastião do Paraíso). Antes da solenidade, o novo presidente Vieira de Mello recebeu, do presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, a camisa de seu time do coração.

Desembargador aposentado do TRT-3ª Região Paulo Sifuentes Divulgação

PERDA MUITO SENTIDA



Faleceu na última semana o desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3) Paulo Roberto Sifuentes Costa, que, além de advogado, atualmente presidia o Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube Associação. Paulinho Sifuentes, como era carinhosamente tratado, cativava a todos com sua simpatia e sorriso fácil. Foi presidente do TRT-3 nos anos de 2008 e 2009, quando exerceu um mandato harmônico e de coalisão. Deixa muita saudade.

Desembargador Rogério Medeiros, 3º vice-presidente do TJMG, e a professora francesa Michelle Guilloume-Hofnung Divulgação



CONGRESSO INTERNACIONAL NO TJMG



O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) realizou o III Congresso Internacional de Políticas Autocompositivas. O evento foi realizado numa parceria da Escola Judicial, presidida pelo desembargador Saulo Versiani Penna e a 3ª vice-presidência do TJMG, que tem à frente o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, que fez a palestra de abertura do evento. O congresso reuniu especialistas e juristas brasileiros e estrangeiros, como a professora Michelle Guilloume-Hofnung, do Conselho de Mediação da França.

Sérgio Pessoa, advogado-geral do Estado de Minas Gerais Divulgação



NOVO DIRETOR DA CEMIG



À frente da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (AGE-MG) desde o início do governo Zema, em 2019, o advogado Sérgio Pessoa assumirá, neste mês de outubro, a vice-presidência jurídica da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A expectativa é que Pessoa possa ajudar, com seu conhecimento da estrutura do Estado, a dar maior dinamismo no departamento jurídico da concessionária de energia, que é uma das empresas que o governo mineiro incluiu no projeto de federalização para abatimento da dívida com a União. Em seu lugar, na AGE, assumirá o advogado Fábio Murilo Nassar, que, atualmente, é advogado-geral adjunto do contencioso.



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM FOCO



O Congresso Inteligência Artificial no Poder Judiciário reuniu, no Centro Universitário Dom Hélder Câmara, mais de 450 profissionais do Direito e da tecnologia de todo o país. O evento foi realizado pela Escola de Magistratura da Justiça Federal e o Centro de Estudos Judiciários - CEJ. A ideia foi debater a cointeligência, buscando alinhar a inteligência humana com a inteligência artificial (IA), para que se tenha a utilização da IA de forma mais eficiente e responsável no Poder Judiciário, “sem esquecermos que trabalhamos pelas pessoas e para as pessoas”, dizia o vídeo de abertura do Congresso.

CURSO DE PROCESSO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES



Nos próximos 20, 23 e 24 de outubro, Belo Horizonte sediará o 1º Curso Prático de Processo nos Tribunais Superiores. Com o objetivo de aperfeiçoar a atuação estratégica de advogados, magistrados, membros do Ministério Público e outros sobre técnicas postulatórias avançadas nos Tribunais Superiores, o curso terá como palestrantes o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Rogério Schietti, Joel Ilan Paciornik, Sérgio Kukina e Afrânio Vilela. O evento será realizado no auditório do novo prédio da OAB/MG e terá o presidente da entidade, Gustavo Chalfun, como palestrante de abertura.



ENERGIA NA EUROPA



Nesta semana, de hoje a 10 de outubro, ocorre em Lisboa a 4ª missão técnica e executiva da EVEx, com o tema “Transição Energética e Ação Climática: sinergias íbero-americanas rumo à COP30”. O evento levará a Lisboa as principais autoridades brasileiras do setor energético, de eletricidade, gás e petróleo e terá como objetivo o melhor conhecimento do funcionamento e das especificidades do Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel) e de Gás Natural (Mibgás). As palestras serão realizadas no Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e os participantes terão, ainda, uma imersão no centro das transformações da entidade reguladora portuguesa.