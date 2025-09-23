OS 190 ANOS DA ASSEMBLEIA



O grande teatro do Palácio das Artes ficou lotado no evento em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Como grande anfitrião, o presidente da ALMG, deputado Tadeu Leite, recebeu, em grande estilo, as maiores autoridades do estado, além de 10 presidentes de Assembleias Legislativas de outros estados. O ex-governador e ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Antonio Anastasia, como orador oficial da solenidade, fez um discurso histórico, narrando, com a cultura que lhe é peculiar, os principais momentos da Assembleia mineira, desde sua fundação, em 1835, em Ouro Preto. Anastasia arrancou risos da plateia ao narrar a disputa, pelo governo do estado, em 1951, entre Juscelino Kubitschek (PSD) e Gabriel Passos (UDN). Ambos eram casados com duas irmãs. Logo, segundo Anastasia, no auge da disputa não havia como se prever o ganhador, mas uma coisa todos já sabiam: “quem seria a sogra do futuro governador”. Foi aplaudido de pé.

Rodrigo Badaró, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e membro do Conselho Consultivo dos Diários Associados Divulgação



CONTROLE SOBRE RECUPERAÇÕES JUDICIAiS



O conselheiro Rodrigo Badaró assumiu uma importante missão no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Juntamente com o ministro Mauro Campbell, corregedor-geral de Justiça, Badaró coordenará o Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências-FONAREF, que terá como atribuição propor atos normativos para implantação e modernização de rotinas, organização, especialização e estruturação dos órgãos competentes para atuação na gestão de processos recuperacionais e falimentares. O FONAREF promoverá, nos dias 17 e 18 de novembro, o 3ª Congresso Nacional de Recuperação Empresarial e Falências, em Brasília.



IV CONGRESSO DA PAN-AMAZÔNIA



O Centro Universitário Dom Helder sedia nos próximos dias 25 e 26 de setembro o IV Congresso da Pan-Amazônia, focado na mudança do clima e na proteção da Amazônia. Na oportunidade, o procurador da República, José Adércio Leite Sampaio, lançará as obras “Direito do Ambiente” e “Direito Constitucional”, das 10h às 12h do dia 26.

Ministros do TST, Guilherme Caputo, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e José Roberto Freire Pimenta Divulgação



POSSE MINEIRA NO TST



Na quinta-feira, 25/9/2025, uma legião de magistrados e advogados trabalhistas de Minas Gerais se deslocarão a Brasília para a posse da nova direção do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O motivo não poderia ser mais justo: os novos componentes, todos, são mineiros. O ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho assumirá a presidência do TST, o ministro Guilherme Caputo Bastos, a vice-presidência, e o ministro José Roberto Freire Pimenta será o novo corregedor-geral. Os mineiros assumem a direção da Justiça do Trabalho num momento desafiador de discussão sobre a modernização das relações de trabalho. Para comemorar esse momento histórico inédito, o ministro, também mineiro, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves receberá, antes da solenidade, para um simpático “café mineiro” em seu gabinete, entre pães de queijo, queijos do Serro e café especial produzido em Campos Altos, no Triângulo Mineiro, ao lado das serras da Canastra, da Saudade e do Salitre.

Prof. Raphael Vianna, palestrante no XIII Congresso Nacional em Manaus Divulgação



DIREITO MARÍTIMO E ADUANEIRO EM DEBATE



Já no preparo para a COP 30, a Região Norte sediou, pela primeira vez, o Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. O professor Raphael Vianna, de BH, especialista em Direito Ambiental, Marítimo e Portuário, com doutorado na Universidade Paris I Pantheon-Sorbonne, coordenou painel sobre Direito Marítimo e Segurança da Navegação – Desafios da Navegação na Amazônia. O evento incluiu visita técnica no navio gazeeiro da Transpetro, fundeado no Rio Negro.

Deputado Tadeu Leite, presidente da Assembleia Legislativa, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, presidente do TJMG, e desembargador federal Vallisney Oliveira, presidente do TRF-6ª Região Divulgação



HONRA DO MÉRITO LEGISLATIVO



O ponto alto da solenidade de 190 anos da ALMG foi o agraciamento de 226 representantes dos três Poderes, sociedade civil, militar e eclesiástica com a Medalha do Mérito Legislativo de Minas Gerais. Foram agraciados os ex-presidentes da Assembleia vivos, com destaque para Agostinho Patrus Filho, único caso de pai e filho presidentes da ALMG. E, ainda, os presidentes do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, do TRF-6ª Região, desembargador federal Vallisney Oliveira, do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Durval Ângelo, o procurador-geral de Justiça, Paulo de Tarso Morais Filho, a defensora geral Raquel da Costa Dias, os desembargadores André Leite Praça, Paulo de Tarso Tamburini e Luís Eduardo Pifano, do TJMG, prefeitos das principais cidades mineiras, magistrados, promotores de Justiça, parlamentares de outros estados, como Gilberto Kassab, líder do PSD, autoridades militares, eclesiásticas, como a congregação Arautos do Evangelho, representada pelo Pe. Alex Brito, e representantes da sociedade civil. O presidente Tadeu Leite fez questão de cumprimentar cada um dos agraciados.

Durval Ângelo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) Divulgação



“ENCRUZILHADAS” NO TCE



Com as presenças do ministro Paulo Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que fez um elogiado pronunciamento, do chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, o mais cotado para uma próxima vaga no STF, da ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral Edilene Lobo e tendo como anfitrião o presidente do Tribunal de Conta do Estado (TCE), conselheiro Durval Ângelo, todos coordenadores da obra, foi lançado no TCE o livro “Encruzilhadas – Tecno Oligarquias, Democracia e Ameaça Ambiental”. Na mesma data do lançamento foi concedido o Colar do Mérito da Corte de Contas de Minas Gerais, em comemoração aos 90 anos do TCE. Ao todo foram 24 homenageados, entre os quais o vice-governador Mateus Simões, os ministros Paulo Moura Ribeiro e Sebastião Reis, do STJ, a presidente do Superior Tribunal Militar, a mineira Elizabeth Rocha, os presidentes do TRE/MG, desembargador Júlio César Lorens, do TRT-3ª Região, desembargadora Denise Alves Horta, do TRF-6ª Região, desembargador federal Vallisney Oliveira, o 1º vice-presidente do TJMG, desembargador Marcos Lincoln, o corregedor-geral, desembargador Estevão Luchesi, e o procurador-geral de Justiça, Paulo de Tarso Morais Filho. O ministro do STF Alexandre de Moraes, também homenageado, não compareceu e receberá a medalha no dia 31/10/2025.

Desembargador Rogério Medeiros, 3º vice-presidente do TJMG, e desembargadora Lygia Maejima, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná Divulgação



JUIZADOS ESPECIAIS NO FOCO



O Tribunal de Justiça do Paraná realizou, em Foz do Iguaçu, o Congresso Nacional de Juizados Especiais. O evento comemora os 30 anos de vigência da Lei 9.099/95, que criou os juizados especiais. Entre os temas discutidos estão tecnologia e inovação, litigância abusiva ou predatória e uso de linguagem simplificada perante os JESPs. A comitiva de Minas, chefiada pelo 3º vice-presidente do TJMG, desembargador Rogério Medeiros, que destacou que “começa-se a se escrever muito e a ritualizar demais, quando o juizado especial deveria ser 'não ordinário', não comum, mas especial, marcado pela celeridade e pela informalidade”. Tem razão.

Busto do desembargador Ayrton Maia, falecido em 2006 Divulgação



IMPACTO DO CPC NAS CORTES SUPERIORES



Com a coordenação do ministro Mauro Campbell Marques, corregedor-geral de Justiça, foi lançada a obra “Cortes Superiores e o Código de Processo Civil”. O livro reúne 41 artigos de processualistas, que abordam o sistema brasileiro de precedentes, os recursos excepcionais e as ações originárias no STJ e no STF após 10 anos da edição da Lei 13.105/1015, que instituiu o novo Código de Processo Civil. Um verdadeiro manual para quem milita nas Cortes Superiores.



PRAÇA RENOVADA



A Praça Desembargador Ayrton Maia, situada na esquina das Avenidas do Contorno e Prudente de Morais, que ostenta um busto do ex-desembargador e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral que dá nome ao local e que, neste mês de setembro, completa 19 anos de falecimento, está sendo totalmente repaginada. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que tem à frente o secretário João Paulo Menna Barreto, teve o cuidado de para ali transplantar as roseiras que Ayrton Maia cultivava em seu jardim. Palmas ao prefeito Álvaro Damião.