FGV de casa nova em BH





A Fundação Getulio Vargas (FGV) amplia suas atividades em Belo Horizonte, com inauguração de nova casa na Av. Olegário Maciel, em Lourdes. Um novo andar extremamente moderno que se destinará aos seus cursos de MBA na capital. Luiz Ernesto Migliora, diretor executivo de Rede Conveniada & Núcleos FGV, foi o anfitrião do evento. Os advogados Leonardo Brandão e Raphael Vianna, do escritório Décio Freire Advogados, que assessora juridicamente a Fundação Getulio Vargas, há mais de 20 anos, estiveram presentes.

Ministro Luís Felipe Salomão Divulgação

Seminário sobre a reforma do Código Civil

Por falar em FGV, em sua sede no Rio de Janeiro foi realizado o Seminário “Reforma do Código Civil em foco IV”. Sob a coordenação do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Luíz Felipe Salomão, que está à frente do núcleo “FGV Justiça”, o seminário debateu temas como “Responsabilidade Civil” e “Danos Extrapatrimoniais na Reforma do Código Civil”, com palestras dos ministros do STJ, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira e Paulo Sérgio Domingues. Participaram, também, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Ricardo Couto, o ex-presidente do TJRJ, desembargador Sérgio Cavaliere, a desembargadora federal da 2ª Região Carmen Sílvia Lima de Arruda, o professor Nelson Rosenvald e outros.

Ministros Guilherme Caputo, Luiz Phillipe Vieira de Mello Filho e José Roberto Freire Pimenta, do TST Divulgação

Triunvirato mineiro

No último dia 4, foi eleita a nova direção do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para o biênio 2025/2027. Pela primeira vez desde a fundação do Tribunal, em 1946, o TST terá na presidência, na vice-presidência e na corregedoria-geral três mineiros, respectivamente, os ministros Luiz Phillipe Vieira de Mello Filho (presidente), Guilherme Caputo Bastos (vice-presidente) e José Roberto Freire Pimenta (corregedor-geral). A posse será em 25 de setembro na sede do TST, em Brasília, e deverá ser prestigiada pelo mundo jurídico de Minas Gerais.

Reunião entre MPMG e governo de Minas Divulgação

Violência contra a mulher

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que tem à frente o procurador-geral Paulo de Tarso Morais Filho, e o governo do estado lançaram campanha de combate à violência contra as mulheres. Com o tema “A violência que os olhos não veem”, a campanha aborda a violência psicológica e não só física, incentivando as denúncias como a única forma de interromper as agressões. O Anuário da Segurança Pública 2025 retrata um aumento da violência contra as mulheres, com 1.067.556 acionamentos policiais para combate a tais crimes, o que representou, em média, duas chamadas por minuto ao longo do ano de 2024.

Desembargador federal Grégore Moura Divulgação

UFMG discute os Brics

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) realizou seminário jurídico sobre os Brics, grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O “Brics Legal Studies School 2025” trouxe uma abordagem sobre o “fortalecimento da cooperação jurídica para um mundo multipolar". O desembargador federal Grégore Moura, do TRF-6ª Região, fez aplaudida palestra sobre a inteligênci artificial e os cybercrimes. Em 2024, foram aplicados 2.166.552 estelionatos virtuais, segundo o Anuário da Segurança Pública, o que demonstra a importância do debate.

Desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, presidente do TJMG Divulgação

11ª vez a assumir o governo

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargados Luiz Carlos Corrêa Júnior, assumiu nos dias 28 e 29 de julho o governo de Minas Gerais, em razão de viagem oficial do governador Romeu Zema, do vice-governador Matheus Simões e do presidente da Assembléia Legislativa, deputado Tadeu Leite. Foi a 11ª vez na história que um presidente do Tribunal de Justiça assume a chefia do executivo estadual. A última vez em que tal substituição ocorreu foi em 2023, pelo então presidente desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho.

Inauguração da nova sede da Justiça do Trabalho Divulgação

Justiça do Trabalho inaugura unidade II

Em um prédio de 12 andares, totalmente remodelado, que leva o nome da desembargadora Alice Monteiro de Barros, situado na Rua Paracatu, 304, no Barro Preto, a unidade II da Justiça do Trabalho passa a abrigar metade das varas trabalhistas da capital: da 25ª à 48ª Vara. Na solenidade de inauguração, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, desembargadora Denise Alves Horta, ressaltou as excelentes condições de trabalho que a nova unidade assegurará a juízes, advogados, funcionários e partes.

Desembargador Jair José Varão, do TJMG Divulgação

Momento poético

O desembargador Jair Varão, do TJMG, redige poesias nas horas vagas e brindou os leitores do Mundo Jurídico com o poema “Milionário”:



“Não ! /Eu não quero ser milionário, nem poderoso, nem influente./Eu quero ser gente./Quero ter saúde, amigos, liberdade para andar na rua, cabeça erguida sem preocupação./Ter conforto, me alimentar bem e, principalmente, eu quero dormir./Eu quero viver o meu amor com tranquilidade, cumplicidade e confiança./Ser pai presente e ter direito a ser alvo de saudade de minha eterna criança./Ser respeitado no que faço e querer, despretenciosamente, fazer bem./Eu quero fazer o bem, de forma desinteressada,/Querer absolutamente nada e poder sorrir na simples alegria da sinceridade./Sim! Eu quero ter amigos na reciprocidade que a todos faz sentir semelhante./E em cada instante de alegria ou de dor poder dividir com alguém, como deve ser./Ser o que e quem sou, sem necessidade de ser popular./Não quero oportunistas, sanguessugas na carótida nem na jugular./Tem pessoas que sonham com o poder e apodrecem./Se ligam em quem não toleram, toleram quem lhes quer mal./Exploram e são exploradas, mentem sem necessidade,/Desconfiam de tudo, de todos e de si./Criam segredos, são repletas de medos./Eu não quero isso para mim.”