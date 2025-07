O ex-procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, comemorará, em grande estilo, os 35 anos de carreira. A celebração, à altura da carreira de Jarbas Soares, será com um seminário jurídico sobre as “Três Décadas da Constituição”, do qual participarão ministros do STF e do STJ, além de juristas mineiros. No evento, que ocorrerá nos dias 4 e 5/9, serão palestrantes os ministros Kássio Nunes Marques e André Mendonça (STF), e os ministros Afrânio Vilela, Sérgio Kukina, Reynaldo Soares da Fonseca e João Otávio de Noronha (STJ), Antônio Anastasia e Bruno Dantas (TCU), além de Paulo Gonet (procurador-geral da República) e Jorge Messias (AGU) e, ainda, membros do MPMG e advogados.

Secretária Marilia Melo e Paulo de Tarso Morais Filho Divulgação

MÉRITO AMBIENTAL

O procurador-geral de Justiça Paulo e os promotores de Justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto e Gustavo Garcia Araújo foram agraciados com a Medalha do Mérito Ambiental 2025, um reconhecimento às suas atuações em defesa da preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente em Minas Gerais. A honraria foi concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), que tem à frente a competente secretária Marília Melo.

Antônio Marcos Nohmi e Gustavo Chalfun Divulgação

IHGMG TEM NOVA DIREÇÃO

No próximo dia 5/8 tomará posse a nova diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG). O advogado Antônio Marcos Nohmi, queridíssimo na classe dos advogados, já tendo liderado, por algumas vezes, as listas da OAB/MG para o quinto do TJMG, assumirá a presidência da respeitada entidade para o triênio 2025/2028. O IHGMG completa 118 anos desde à sua fundação, sendo das instituições mais tradicionais de Minas.

PALAVRA JUSTA

Um movimento importante e digno de todos os aplausos tem sido promovido por Afonso Borges (Sempre um Papo) com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP-MG). Trata-se do Sempre Um Papo – Palavra Justa, que tem como objetivo arrecadar livros para as bibliotecas de presídios, penitenciárias e APACs de MG. O Estado tem a média de 70 livros para cada grupo de 100 presos e existe o projeto de remição de pena pela leitura, que tem a expectativa de alcançar até 7 mil beneficiados mensais até 2028. Atualmente, são 122 bibliotecas no sistema prisional.

50 ANOS DE CARTEIRA ASSINADA

O superintendente regional do Trabalho e Emprego em MG, Carlos Calazans, completa 50 anos de carteira de trabalho. Em declaração exclusiva para o MUNDO JURÍDICO, Calazans expresssa a emoção desse momento: “Há 50 anos, algo marcou profundamente a minha vida: a primeira assinatura na minha carteira de trabalho. Ali começava não apenas uma trajetória profissional, mas o reconhecimento de direitos, a entrada no mundo do trabalho com dignidade e a certeza de que a luta vale a pena. Hoje, como superintendente regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, sigo comprometido com a defesa da carteira de trabalho, da CLT e de tudo o que elas representam para o povo brasileiro. Em um momento em que nossos direitos vêm sendo colocados em risco, precisamos reafirmar a centralidade do trabalho digno e da proteção social. Que essa memória inspire a nova geração a seguir acreditando no valor do trabalho, na força da organização coletiva e na construção de um Brasil mais justo para todos.”

Divulgação

SESSÃO HÍBRIDA NO TJMG

A 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), tendo à frente o desembargador Lailson Braga Baeta Neves, foi realizada, por videoconferência, direto das dependências da Unimontes – Universidade Estadual de Montes Claros. Isso permitiu, numa iniciativa de vanguarda, que alunos e professores da faculdade acompanhassem de perto a sessão.

Desembargador Flávio Boson Gambogi, sua esposa Cristina Melo e sua filha Aurora Gambogi Divulgação

CIDADÃO DE BOA ESPERANÇA

O desembargador federal Flávio Boson Gambigi, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), foi agraciado com o titulo de cidadão honorário de Boa Esperança. Boson, que vem a ser filho do desembargador Luís Carlos Gambogi, tem estreitas ligações com a linda e aprazível cidade do Sul de Minas, banhada pelo lago de Furnas, já que seu tio Rabindranath Antônio Balbino Gambogi foi prefeito da cidade, falecido em trágico acidente em 1994. Em seu discurso, o homenageado enalteceu o fato de Boa Esperança ser a cidade de Rubem Alves e Nelson Freire, e ter sido imortalizada por Lamartine Babo na canção “Serra da Boa Esperança”. E arrancou aplausos efusivos ao finalizar invocando Rubem Alvez para dizer: "Aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas, porque a gente não esquece. O que a memória ama, fica eterno".