TRE/MG SOB NOVA DIREÇÃO

O desembargador Júlio César Lorens, do TJMG, foi empossado como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) e terá como vice o desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, que também exercerá a função de corregedor geral da Justiça Eleitoral. Com mandato até junho/2026, os desembargadores terão a importante e desafiadora missão de preparar a justiça eleitoral para as eleições de 2026, que pode ser das mais acirradas da história. O novo presidente do TRE iniciou sua carreira na magistratura em 1989, é desembargador do TJMG desde 2010 e vinha exercendo a vice-presidência e a corregedoria geral do TRE desde junho/2024.

Desembargador Paulo Tamburini Divulgação

INDIANA JONES NO TRE

Carinhosamente chamado de Indiana Jones, dadas as missões que já exerceu mundo afora (como auxílio na implantação das eleições na Palestina, República Democrática do Congo, Ruanda, Burundi e Zâmbia, além de negociar com guerrilheiros no Zimbabwe e atravessar o Saara com os tuaregues, em missões de paz das Nações Unidas), o desembargador Paulo de Tarso Tamburini de Souza, do TJMG, foi empossado como juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG), assumindo a vaga deixada pelo ex-presidente Ramon Tácio de Oliveira. Na oportunidade, o desembargador Sálvio Chaves, que representou o presidente Luiz Carlos Corrêa Júnior na solenidade, destacou as qualidades de Tamburini e sua elevada capacidade para desempenhar a nova missão.

Deputado Tadeu Leite, Presidente da ALMG, Rodrigo Badaró, Conselheiro do CNJ e dos Diários Associados, e Deputada Carol Caram Divulgação

CIDADÃO DE MINAS

Por iniciativa da deputada Carol Caram (Avante), o advogado e atual membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Rodrigo Badaró, foi agraciado com o título de cidadão honorário de Minas Gerais, na Assembleia Legislativa. Badaró, que também é membro do Conselho Consultivo dos Diários Associados, mantém estreitas relações com o estado, onde se formou em direito e se casou com sua Luciana. Apesar de nascido em Richmond, nos Estados Unidos, as origens de Badaró, por si só, demonstram a justiça do título lhe concedido: seu tataravô Francisco Badaró foi deputado federal na primeira Constituição da República, em 1891, seu bisavô Francisco Badaró Júnior, deputado estadual na constituinte de 1946, e o avô, o saudoso Senador Murilo Badaró, fazem parte da melhor história mineira.

Desembargador Magid Nauef Láuar Divulgação

NOVOS DESEMBARGADORES NO TJMG

Os juízes Magid Nauef Láuar e Roberto Ribeiro de Paiva Júnior foram empossados desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Promovidos pelo órgão especial, por unanimidade, os novos desembargadores possuem grande experiência na magistratura, o que foi ressaltado como ponto positivo pelo presidente do tribunal, desembargador Corrêa Júnior, ao saudar os novos integrantes. Magid, que é casado com a juíza Soraya Hassan Baz Láuar, acumula quase 45 anos de atuação no Poder Judiciário, onde ingressou como estagiário em 1981. Já Roberto Paiva é juiz desde 1993.

3º Seminário Trabalho Decente Divulgação

IA x TRABALHO DECENTE

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3) realizou, através de sua Escola Judicial, o 3º Seminário Trabalho Decente. Aberto pela presidente do TRT-3, desembargadora Denise Alves Horta, o encontro reuniu magistrados, servidores e estudantes, em ciclo de palestras que abordou os desafios de se manter o trabalho decente, combatendo a sua precarização, diante da utilização das plataformas tecnológicas como ferramentas para aumento de produtividade.

SUSTENTAJUD

O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) e a Justiça Federal de Primeiro Grau de Minas Gerais lançaram o Selo SustentaJud. O objetivo é valorizar, reconhecer e incentivar a prática de ações sustentáveis de magistrados, servidores, estagiários e prestadores de serviço no dia a dia das unidades administrativas e judiciais. Com o selo busca-se um maior comprometimento com a sustentabilidade ambiental e a justiça social no âmbito da Justiça Federal de MG. Assunto que tem merecido a atenção é a operação de repatriados dos EUA. Nessa semana mesmo chegaram 75 no aeroporto de Confins, alguns em estado de penúria.

Faculdade de Direito de Coimbra Divulgação

SEMINÁRIO EM COIMBRA

Começou ontem e segue hoje o tradicional Seminário de Verão de Coimbra que, nos últimos 30 anos, reúne alguns dos maiores juristas portugueses e brasileiros na Faculdade de Coimbra, a mais antiga de Portugal e das mais antigas do mundo, que teve início como “Studium Generale”, em 1290, com o ensino do direito canônico e romano. A 30ª edição foi aberta com palestra do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, que teve como moderador o Ministro João Otávio de Noronha, mineiro de Três Corações/MG. Mais dois ministros mineiros, Afrânio Vilella, natural de Ibiá/MG, e Rogério Schietti, nascido em Juiz de Fora/MG, proferiram elogiadas palestras no primeiro dia do evento, respectivamente, nos painéis “Entre o Direito, a Economia e a Sociedade” e “Dignidade Climática”.

Desembargador Ramon Tácio e Sérgio Pessoa Divulgação

MEDALHA DA AGE

Ao encerrar seu mandato na presidência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MG), o desembargador Ramon Tácio será agraciado com a Medalha do Mérito da Advocacia-Geral do Estado (AGE). A medalha, instituída oficialmente em 2013, através da Deliberação nº 61, do Conselho Superior da AGE-MG, é custeada pela Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais (Apeminas) e visa condecorar aquelas pessoas físicas e jurídicas que se destacaram por serviços relevantes prestados à advocacia pública e a AGE. O advogado-geral Sérgio Pessoa está à frente da bonita homenagem.