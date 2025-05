HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHO

O saudoso advogado Juliano Costa Couto, ex-presidente da OAB/DF, falecido precocemente, em 2024, saudou os advogados, certa feita, durante este consagrado dia de feriado, com um poema de Olavo Bilac, denominado “O Trabalho": Tal como a chuva caída/?Fecunda a terra no estio/?Para fecundar a vida/?O trabalho se inventou/Feliz quem pode, orgulhoso/?Dizer: “Nunca fui vadio:/?E, se hoje sou venturoso/?Devo ao trabalho o que sou!/É preciso, desde a infância/?Ir preparando o futuro/?Para chegar à abundância/?É preciso trabalhar/Não nasce a planta perfeita/?Não nasce o fruto maduro/?E, para ter a colheita/?É preciso semear. Homenageamos a todos os nossos leitores no mês do trabalho.

EVENTO JURÍDICO NA ESPANHA



Os advogados Décio Freire e Francisco Caputo e o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Rodrigo Badaró, todos membros do Conselho Consultivo dos Diários Associados, são palestrantes nessa semana no Seminário Jurídico Internacional de Madri, que tem como tema “Infraestrutura: Segurança Jurídica e Jurisdição Constitucional”. Promovido pela OAB Nacional, o evento reúne na capital espanhola os maiores juristas do país, entre os quais 14 ministros do STJ e quatro do STF. De Minas ainda são palestrantes no evento, o desembargador federal Flávio Boson, o procurador geral da OAB, Sérgio Leonardo, Marcelo Leonardo, Virgínia Afonso, conselheira federal da OAB/MG, Jarbas Soares Júnior, procurador de Justiça e Eduardo Maneira, um dos organizadores do evento.

NOVO INSTITUTO EM BH



O Instituto ITER fundado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ministra cursos Premium e foca na excelência acadêmica. O ITER inicia suas atividades em BH a partir do dia 02 de junho, oferecendo cursos nas áreas jurídica, de gestão pública e gestão empresarial e, como explica seu fundador, “se dedica a formar líderes e profissionais que farão a diferença em suas áreas, impulsionando o desenvolvimento sustentável e a inovação no Brasil”. Chega como uma ótima opção para magistrados, advogados, gestores públicos e privados. O ministro André Mendonça virá à capital mineira para o lançamento.

DESPEDIDAS EMOCIONANTES



O Tribunal de Justiça de MG sediou duas belas solenidades para homenagear os desembargadores Mariângela Meyer e Marco Aurélio Marcolino, que se aposentaram no mês de abril. A emoção tomou conta dos homenageados e de seus familiares. O desembargador Maurício Pinto Ferreira destacou o homenageado Marco Aurélio Marcolino como “um farol da turma de 1992 e um grande exemplo para todos”, enquanto a desembargadora Karin Emmerich saudou a desembargadora Mariângela Meyer como “uma mulher de uma trajetória tão linda que abriu o caminho para que outras magistradas possam seguir seu exemplo”. A desembargadora Mariângela assume novo desafio junto à 3ª vice-presidência do TJMG, à frente da justiça restaurativa, que, para aqueles que não sabem, vem a ser a solução de conflitos por meio da reparação dos danos causados por um crime, com participação do ofensor, da vítima e, quando necessário, da comunidade.

AULA INAUGURAL NA PUC MINAS



A ministra Edilene Lobo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o desembargador Nelson Missias, ex-presidente do TJMG, ministraram aula inaugural do semestre letivo da Faculdade de Direito da PUC Minas. O tema, extremamente moderno, foi a “Inteligência Artificial e Justiça Social”. Em pauta o debate acerca da Inteligência Artificial e o quanto ela promove ou nega a justiça social.