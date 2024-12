O vice-governador Mateus Simões, padre Antônio Guerra e Décio Freire, presidente do Conselho Consultivo dos Diários Associados, no Copacabana Palace divulgação

Um musical grandioso no belíssimo teatro do Copacabana Palace, digno das grandes peças da Broadway, marcou o início das comemorações pelos “100 anos dos Diários Associados”. Com grande elenco e tendo o talentoso ator Stepan Nercessian no papel de Assis Chateaubriand, o musical estreará no teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, em 2025, após o que também virá para BH e, ainda, São Paulo, Brasília e outros estados.

Paulo de Tarso Morais Filho, novo PGJ divulgação



PAULO DE TARSO ASSUME A PGJ

Após ser escolhido em lista tríplice pelo governador Romeu Zema, Paulo de Tarso Morais Filho tomou posse como o novo procurador-geral de justiça do MPMG, para o biênio 2024/2026. A solenidade, na sede da avenida Álvares Cabral, contou com a presença das maiores lideranças do estado, tendo sido sentida, no entanto, a ausência da OAB no evento. A emoção tomou conta do homenageado ao proferir seu discurso de posse, já que, com sua nomeação, o MPMG, pela primeira vez na história, passa a ter um promotor na sua chefia. Paulo de Tarso pregou união e pacificação, fazendo questão de valorizar o colégio de procuradores.

Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da FGV fotos: divulgação



FGV COMPLETA 80 ANOS

No último dia 20 de dezembro, a Fundação Getulio Vargas (FGV) completou 80 anos de existência. A FGV é “uma jóia que pertence ao Brasil”, como bem define seu presidente, desde 2.000, prof. Carlos Ivan Simonsen Leal. Com atuais 11 escolas em diferentes áreas e 87 centros de pesquisa, a fundação durante mais de 10 anos é a mais reconhecida “think-tank” (centro de pensar) da América Latina, segundo levantamento anual da Universidade da Pensylvânia. Com faturamento de quase R$ 1,7 bilhão, a apartidária FGV só contou, em 2024, com subsídios de R$ 375 mil vindos do Governo Federal, o que demonstra a eficiência de sua gestão, que através de seus cursos, projetos e produtos se mantém com, praticamente, 100% de receitas próprias.

Antiga Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, construída em 1900 e demolida em 1958 divulgação



132 ANOS DA VETUSTA

A Faculdade de Direito da UFMG completou 132 anos nesse mês de dezembro. Conhecida como a “vetusta casa de Afonso Pena”, que foi seu fundador e primeiro diretor, quando de sua fundação, ainda em Ouro Preto, nos idos de 1892, a tradicional escola foi transferida para Belo Horizonte em 1898 e, desde então, se encontra instalada na Praça Afonso Arinos. O seu atual diretor, prof. Hermes Guerrero, comemorou muito – e com razão – a data histórica.

Desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, presidente do TJMG, ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho e a diretora de Logística e Sustentabilidade do TJMG, Selmara Alves Fernandes divulgação



TJMG VENCE PRÊMIO INNOVARE 2024

O projeto “Amigo Down”, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi o vencedor do Prêmio Innovare 2024, na categoria “Tribunal”. O programa busca promover a inclusão de pessoas com Síndrome de Down e outros déficits intelectuais no mercado de trabalho. Em seis unidades do TJMG, 13 pessoas portadoras de síndrome de Down trabalham no atendimento ao público e outras tarefas. A premiação se deu em evento no salão branco do Supremo Tribunal Federal.

Desembargador Rogério Medeiros entre os desembargadores Cândido Saraiva e Fernando Cerqueira, do TRE/PE divulgação



MEDALHA FREI CANECA

O 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros, foi condecorado com a Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca, em seu grau ouro, a maior distinção do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Como padrinhos da indicação, os desembargadores do TJPE, Cândido Saraiva e Fernando Cerqueira, respectivamente, presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.

Desembargadora Federal Mônica Sifuentes divulgação



TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

A desembargadora federal Mônica Sifuentes, que presidiu o Tribunal Regional Federal da 6ª Região até meados deste ano, foi eleita, à unanimidade, para compor a Junta de Diretores do Fundo Fiduciário para Vítimas de Genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Como membro da Junta, a mineira terá a missão de formular estratégias e desenvolver iniciativas em prol das vítimas dos crimes julgados pelo Tribunal. Reconhecimento internacional dos mais importantes.

Carlos Calazans e o Presidente do TJMG, Desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior divulgação



TRABALHO ESCRAVO EM MG

O superintendente Regional do Trabalho em Minas Gerais (SRTE), Carlos Calazans, apresentou ao TJMG, em reunião com o presidente da Corte, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, a “lista suja” do trabalho escravo. Na lista nada constam 165 empregadores mineiros. Ficou acertada uma ação conjunta entre a SRTE e o TJMG em janeiro/25 para combate do trabalho análogo à escravidão.