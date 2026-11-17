José Marcos Vieira relança a segunda edição de “Tiradentes – A Inconfidência Diante da História”, trilogia de seu pai, José Crux Rodrigues Vieira, publicada originalmente no bicentenário da Inconfidência Mineira, que resgata a verdade histórica sobre a Devassa e o papel do Alferes.



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O senhor lançou, no último dia 11 de novembro, a obra “Tiradentes – A Inconfidência Diante da História”, trilogia importantíssima escrita por seu pai, o saudoso José Crux Rodrigues Vieira. O que motivou essa sua iniciativa?

O lançamento de uma segunda edição de “Tiradentes: a Inconfidência diante da História” era uma necessidade, pois a obra, de há muito, estava esgotada e é procuradíssima, por sua qualidade, completude e critério. Sem rancor nem favor, como recomenda Tácito, o método de Crux, ponderado, reflete as virtudes cardeais – justiça, coragem, temperança e prudência – na interpretação dos trâmites e do desfecho da Devassa.

Essa obra, lançada originalmente no bicentenário da Inconfidência Mineira, é considerada um dos mais completos e ricos estudos sobre esse movimento político que pretendia romper os vínculos de Minas Gerais com a Coroa Portuguesa. Qual a importância desse relançamento para o resgate de nossa história?

A importância do relançamento é, pelo menos, dupla, porque reaviva a análise: 1) dos prós e contras de que se entreteceu o movimento e da participação do Alferes; 2) reduz o permanente risco de opiniões superficiais sobre a figura de Tiradentes, as quais costumam ser fruto de falta de estudo das fontes, associadas a um certo grau de presunçosa autoridade, quando não derivadas de algum complexo terceiro-mundista, como se não nos fosse dado ter heróis.a

Ao escrever “Tiradentes – A Inconfidência Diante da História”, qual foi a principal preocupação de seu pai: reconstruir a verdade histórica sobre os acontecimentos de 1789 ou rever a interpretação tradicional que se consolidou sobre Tiradentes?



A principal preocupação de Crux é de atender a dois desideratos: resgatar a verdade histórica e definir o papel de Tiradentes. Esse, sem trepidar, assumiu a ação de maior risco e cresceu na desgraça. Suplantou uns e outros, tanto os companheiros, quanto os detratores, antigos e atuais.



De olho nas regras

STJ DÁ PASSO IMPORTANTE A FAVOR DO VAREJO

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A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciou, em 11 de novembro de 2026, o julgamento do Tema 1.263 dos recursos repetitivos. Em seu voto, o relator, ministro Afrânio Vilela, concluiu que o oferecimento de seguro-garantia judicial integral e idôneo impede o protesto da Certidão da Dívida Ativa (CDA) e a inscrição no Cadin, mesmo antes da Lei Complementar 236/2026. Essa norma definiu que a aceitação do seguro-garantia ou fiança bancária em execução fiscal passa a suspender diretamente a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso X, do CTN), impedindo protestos e inscrição no Cadin.

A decisão do Ministro Afrânio é de enorme importância e foi muito comemorada para empresas de varejo, setor impactado pela decisão, eis que a autora da demanda que gerará o repetitivo é as Lojas Renner S.A, num momento em que o segmento opera com enorme apreensão decorrente da incerteza da Reforma Tributária e dos graves impactos da proibição da semana 6x1. O julgamento foi suspenso após o voto do relator por pedido de vista da ministra Regina Helena.

