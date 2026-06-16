O CERCO AO CRIME ORGANIZADO

GUILHERME DERRITE



Deputado Federal

O senhor foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Quando assumiu o cargo, eram executadas menos de 10 operações policiais contra o crime organizado por ano. O senhor elevou para mais de 160 operações anuais. Foi o crime organizado que cresceu ou o combate que foi incrementado?

Não foi o crime organizado que cresceu. O que cresceu foi a capacidade do Estado de enfrentá-lo. Quando assumimos a Secretaria, identificamos que era necessário mudar a lógica de atuação. O crime não pode ser combatido apenas reagindo aos fatos. É preciso inteligência, integração e ofensiva permanente. Por isso ampliamos as operações contra facções criminosas, fortalecemos o trabalho conjunto com o Ministério Público e órgãos de inteligência, criamos mecanismos de descapitalização das organizações criminosas e investimos fortemente em tecnologia, como a Muralha Paulista e o fortalecimento do laboratório de investigação de lavagem de dinheiro da Polícia Civil. O resultado foi uma atuação muito mais intensa contra lideranças criminosas, traficantes, lavadores de dinheiro e estruturas financeiras das facções. O aumento das operações demonstra uma presença maior do Estado e uma estratégia mais agressiva de combate ao crime organizado.



O senhor foi relator da Lei Antifacção, que se transformou no Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Esses diplomas fornecem os instrumentos necessários para o Brasil enfrentar o crime organizado? Quais as principais ações que preveem?

O Marco Legal do Combate ao Crime Organizado representa o maior avanço legislativo das últimas décadas no enfrentamento às facções criminosas. Eu posso afirmar que aprovamos a legislação mais dura da história do nosso Congresso Nacional. O projeto encarece severamente o custo do crime criando novos tipos penais, punindo táticas de terrorismo e guerrilha urbana, como a explosão de caixas eletrônicos, a instalação de barricadas, a utilização de armas de uso das Forças Armadas e a tentativa de domínio territorial. As penas são altíssimas e chegam a 80 anos de prisão, determinando o cumprimento de até 85% desse tempo em regime fechado. Para as lideranças de organizações criminosas, a legislação é ainda mais rígida: envio direto ao sistema prisional federal, sem nenhum direito a visita íntima ou auxílio-reclusão, e com todas as visitas rigorosamente monitoradas. Também é importante citar a criação de mecanismos mais eficazes para atingir a estrutura financeira dessas facções. Dessa forma, fortalecemos significativamente a capacidade do Estado de investigar, prender e descapitalizar organizações criminosas. Nenhuma lei resolve sozinha o problema da criminalidade, mas ela fornece ferramentas fundamentais para que as forças de segurança, o Ministério Público e o Poder Judiciário possam atuar com mais eficiência.



Na semana passada noticiou-se um corte de mais de R$ 4 bilhões no contingenciamento para o Exército brasileiro que, com isso, afirmou que não terá como continuar combatendo o crime nas fronteiras. Ao mesmo tempo, houve uma reação contra a decisão norte-americana de classificar as principais facções criminosas brasileiras como grupos terroristas. Segundo o governo, o Brasil não precisa de ajuda para combater suas facções criminosas. Neste sentido não existe um contrasenso no corte do orçamento do Exército?

Existe uma evidente incoerência. Atualmente, o governo federal já falha gravemente por não ter uma política pública robusta nem coordenação estratégica nas fronteiras. Tentar enfrentar organizações criminosas com atuação internacional contando apenas com o efetivo reduzido e ainda cortando recursos de instituições como o Exército, que poderiam blindar as fronteiras, significa deixar as portas abertas para que o crime continue lucrando e se armando. Se reconhecemos a gravidade dessa ameaça, não faz sentido o governo enfraquecer justamente uma das principais estruturas responsáveis pela vigilância das fronteiras nacionais. O combate ao crime organizado começa nas fronteiras. É ali que entram drogas, armas e recursos que alimentam as facções, porque o Brasil não é produtor de cocaína ou de maconha. Defendo que o país tenha capacidade própria para enfrentar essas organizações criminosas, mas isso exige investimento, integração entre as instituições e prioridade política, o que não houve até então. Não é possível afirmar que o país está preparado para esse enfrentamento enquanto se reduzem recursos destinados justamente ao controle das fronteiras.



O senhor participou, nos dias 9 e 10 de junho, como painelista, do Seminário Internacional sobre Combate ao Crime Transnacional, realizado na sede do Parlamento Europeu, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e a Fundação Getulio Vargas. Qual a importância desse debate?

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A criminalidade deixou de ser um problema local há muito tempo. Hoje falamos de organizações transnacionais que atuam em diversos países, movimentam recursos internacionalmente, utilizam tecnologia avançada e exploram rotas globais para tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. Por isso, o combate ao crime organizado também precisa ser internacional. O seminário foi uma oportunidade importante para compartilhar experiências, conhecer boas práticas adotadas em outros países e fortalecer a cooperação entre instituições responsáveis pela segurança pública e pela persecução penal. São Paulo tem acumulado experiências relevantes nessa área, especialmente no uso de tecnologia, inteligência policial, descapitalização das organizações criminosas e integração entre forças de segurança. Poder apresentar esses resultados e, ao mesmo tempo, aprender com experiências internacionais é fundamental para aperfeiçoarmos as políticas públicas de combate ao crime transnacional.