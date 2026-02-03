"Grande": advogado e presidente

Entrevista

CARLOS HENRIQUE MARTINS TEIXEIRA

advogado e presidente do Minas Tênis Clube



O senhor nasceu em 10/12/1967 e desde os 3 anos de idade é sócio do Minas Tênis Clube. Estudou no Colégio Loyola, formou-se em Direito, pela Faculdade de Direito da UFMG, e, desde 2003, faz parte da diretoria do Minas, no qual foi atleta do judô, esporte em que é faixa preta e que, por sua compleição física, rendeu-lhe o apelido de “grande”, como é conhecido pelos amigos. De onde vem essa ligação com o Minas?

Essa ligação com o Minas nasce praticamente junto com a minha história de vida. Tornei-me sócio do clube aos 3 anos de idade e, logo em seguida, ingressei na escolinha de natação. No entanto, foi no judô que encontrei minha verdadeira vocação esportiva. Iniciei na modalidade aos 12 anos, já na categoria de base, e atuei como atleta do Minas até os 23 anos.

Ao longo desse período, formei-me faixa preta em judô, fui vice-campeão brasileiro universitário em 1988 e conquistei oito títulos de campeão mineiro sênior na categoria meio-pesado. O esporte não apenas moldou minha trajetória atlética, como também minha formação pessoal, o que reforçou ainda mais meu vínculo com o clube.

O apelido surgiu de forma bem espontânea. Eu estava jogando futebol e, por ter um físico mais avantajado, na hora de passar a bola, um dos meus colegas gritou: “Passa a bola, grande!”. A brincadeira acabou pegando, e o nome me acompanhou desde então. Quando migrei para o judô, o apelido fez ainda mais sentido, justamente por remeter à minha presença física e à força, e acabou se tornando uma marca que me acompanhou ao longo de toda a minha trajetória esportiva e também profissional.

Em 2003, passei a integrar a Diretoria do Minas, participando de três gestões consecutivas. Atuei como diretor de Judô por 13 anos e, de 2017 a 2022, exerci o cargo de vice-presidente, ao lado do então presidente Ricardo Santiago, grande companheiro e amigo. Assim, minha relação com o Minas é resultado de uma convivência contínua, construída desde a infância, como atleta, dirigente e associado profundamente identificado com os valores e a história do clube.



O Minas completou 90 anos no final de 2025, sendo considerado um dos mais respeitados e estruturados clubes do Brasil. O que é o Minas hoje? Quantos sócios e atletas tem? Em quantas modalidades esportivas? Quantos sócios frequentam as quatro sdes do clube mensalmente? Em que esportes mais se destaca, atualmente, no cenário nacional?

Hoje, o Minas Tênis Clube é reconhecido como um dos clubes sociodesportivos mais tradicionais, modernos e respeitados do Brasil. Ao completar 90 anos no final de 2025, o Minas se consolidou como uma instituição que atua de forma integrada em quatro grandes pilares: educação, lazer, cultura e esporte.

Historicamente, posso afirmar que ele é considerado um verdadeiro celeiro de atletas, com um vasto currículo de conquistas nacionais, internacionais e olímpicas. Atualmente, conta com mais de mil atletas federados, distribuídos em nove modalidades esportivas de alto rendimento, mantendo-se como referência no cenário esportivo nacional, especialmente em esportes como vôlei, basquete, judô, ginástica e natação.

No campo educacional, a formação sempre esteve no DNA do Minas. Oferecemos 27 modalidades de cursos, atendendo cerca de 20 mil alunos, todos associados minastenistas, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento humano desde a base. O Minas também se destaca como um importante polo cultural, por meio do Centro Cultural Unimed-BH Minas, que abriga espaços abertos ao público e mantém uma programação contínua de eventos artísticos e diversas atividades.

Os números refletem essa grandeza. Em 2025, foram registrados mais de 3,6 milhões de acessos às unidades do clube. Se fosse uma cidade mineira, o Minas ocuparia a 53ª posição no ranking populacional. Para se ter uma ideia, nossa estrutura é composta por quatro sedes, que somam 471 mil metros quadrados de área, além de um time de aproximadamente 1.200 funcionários. Esse resultado é reflexo direto da qualidade de sua infraestrutura, da diversidade de serviços oferecidos e do forte vínculo construído com seus associados ao longo de nove décadas.



O senhor foi diretor no Minas de 2003 a 2016, vice-presidente de 2017 a 2022 e presidente de 2023 a 2025. Quais considera os maiores legados de sua primeira gestão?



Os maiores legados da minha primeira gestão à frente da presidência do Minas Tênis Clube, entre 2023 e 2025, estão diretamente ligados ao fortalecimento institucional, à valorização das pessoas e à modernização da gestão, sempre com profundo respeito à história, à identidade e aos valores do clube.

Nesse contexto, não posso deixar de destacar a celebração dos 10 anos do Centro Cultural Unimed-BH Minas, que ganhou ainda mais relevância ao reafirmar o Minas como um polo cultural de referência, além de um espaço permanente de diálogo e arte. Soma-se a isso o lançamento da Casa Rosada Gasmig Minas, iniciativa estratégica voltada ao fomento da cultura em Belo Horizonte, ampliando o alcance social e cultural do Minas para além de seus muros. Outro avanço importante foi a consolidação do Instituto Minas Tênis Solidário, fortalecendo as ações sociais e ampliando de forma consistente o impacto positivo do clube junto à comunidade.

Adotamos também políticas estruturadas de sustentabilidade, com foco no cuidado ambiental, na preservação do planeta, na economia circular e no reaproveitamento de recursos. Nesse mesmo sentido, incorporamos indicadores como a Felicidade Corporativa, reforçando nosso compromisso com o bem-estar coletivo, a qualidade de vida e uma gestão orientada por valores humanos e contemporâneos.

No esporte de alto rendimento, há investimentos estruturados, mantendo o Minas como referência nacional e internacional em diversas modalidades. Seguimos afirmando nossa vocação histórica como celeiro de atletas, desde a formação de base até o alto nível competitivo, com resultados expressivos e reconhecimento contínuo.

Também avançamos de forma significativa na qualificação da infraestrutura das quatro sedes, com melhorias voltadas ao conforto, à segurança e à experiência dos associados, sempre priorizando o uso consciente de recursos e práticas sustentáveis.

Nas áreas social, educacional e cultural, ampliamos o alcance dos programas existentes, fortalecendo o Minas como um espaço que vai além do esporte, promove também educação, lazer, cultura e bem-estar, em sintonia com as demandas contemporâneas da sociedade.

Por fim, considero como legado essencial o fortalecimento do sentimento de pertencimento dos associados, construído por meio da escuta ativa, do foco nos detalhes e da valorização da história minastenista. Encerramos o ciclo dos 90 anos com um clube unido, moderno e preparado para os próximos desafios, sem jamais perder a identidade.



Em novembro de 2024, o senhor encabeçou chapa pela reeleição, que foi aclamada com a maior votação da história minastenista. O que os sócios podem esperar dessa confiança que lhe foi depositada? Quais são as principais metas de seu 2º mandato como presidente do Minas, iniciado em 1/1/2026?



Para este segundo mandato, os associados podem esperar uma gestão focada, responsável e orientada para o futuro, construída a partir dos quatro pilares que sustentam o Minas Tênis Clube: esporte, cultura, lazer e educação.

Destaco a ampliação e a qualificação da estrutura do clube, com a participação e o controle do Serra Del Rey para criar uma nova unidade, o Minas Tênis Serra Del Rey Clube, em Nova Lima, além do desenvolvimento de um projeto voltado à saúde e ao bem-estar, que será implantado no Minas Country, ainda no primeiro semestre de 2026.

Avançaremos também na elaboração e daremos continuidade à execução do Plano Diretor do Minas II, instrumento fundamental para orientar o crescimento sustentável do Clube, garantindo eficiência na utilização dos espaços, valorização do patrimônio e melhoria contínua da experiência dos associados.

Outro ponto central da gestão que merece destaque será o cuidado com a Casa Rosada Gasmig Minas, preservando e fortalecendo a cultura em nossa cidade e em todo o estado. Da mesma forma, seguiremos investindo no fortalecimento do Instituto Minas Tênis Solidário, ampliando seu alcance e consolidando o papel social do clube, alinhado às demandas contemporâneas e ao compromisso permanente com a responsabilidade social.

Por fim, seguiremos firmes no compromisso com uma gestão transparente, técnica e com escuta ativa, fortalecendo os mecanismos de governança, participação e controle, sempre com foco no interesse coletivo. Este segundo mandato será pautado pela responsabilidade, pelo diálogo e pela construção de consensos com escuta ativa, para que o Minas siga unido e preparado para os próximos desafios, sem jamais perder sua identidade.

