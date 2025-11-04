64% DOS CARIOCAS APROVAM A MEGAOPERAÇÃO





Pesquisa do instituto Genial/Quaest realizada no último sábado demonstra que 64% dos moradores do Rio de Janeiro aprovaram a megaoperação realizada nos complexos do Alemão e da Penha. Apenas 27% da população desaprovou a operação policial. E, mais, 73% dos 1.500 entrevistados se mostram favoráveis que a polícia realize novas operações semelhantes em outras comunidades e morros do estado. Entre os homens, esse apoio atinge 85%. Entre os jovens de 16 a 30 anos, 65% aprovam a operação. E considerando renda familiar, a aprovação é maior exatamente entre aqueles com renda entre 2 e 5 salários mínimos (69%), residentes em áreas de risco em sua maioria.





ATRASOS, MESMO POR CASOS FORTUITOS, SÃO DE RESPONSABILIDADE DAS CIAS AÉREAS





Esse foi o entendimento do 4º Juizado Especial de Goiânia, que determinou que uma empresa aérea indenize um casal por danos materiais e morais. Na ida para Chapecó/SC o voo foi desviado para Porto Alegre e o casal chegou, no destino, 27 horas depois do horário previsto. E, no retorno, os problemas foram ainda maiores, pois o voo foi cancelado e o casal realocado em outro com duas conexões, sendo que uma delas também foi cancelada. Em decorrência disso, o casal teve uma espera de 24 horas e acabou por concluir o retorno com 42 horas de atraso. A empresa aérea alegou que os cancelamento se deram por problemas meteorológicos e, assim, não tinha responsabilidade. A Justiça entendeu que “a companhia aérea responde pela qualidade da prestação de serviço, independentemente do caso fortuito, pois problemas operacionais, incluindo decorrentes de mau tempo, configuram fortuito interno, ou seja, risco inerente à própria atividade econômica explorada pela empresa” (Processo 5461686-81.2025.8.09.0051).





PESQUISA DE (IN)SATISFAÇÃO COM O JUDICIÁRIO





Uma pesquisa realizada pela USP – Universidade de São Paulo e por professores da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto apurou o Índice de Confiança dos Advogados na Justiça (Icaj). Essa pesquisa é feita desde 2010 e na edição deste ano foram ouvidos 1.270 advogados de todos os estados, a maioria atuante na área cível e com 11 a 15 anos de registro na OAB. A morosidade do Judiciário na solução dos litígios foi apontada como o principal fator de insatisfação por 50,8% dos entrevistados, que consideram o sistema muito lento e 44,8% consideram que a máquina judiciária é lenta. E 43% dos entrevistados consideram o acesso à Justiça difícil.