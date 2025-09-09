A "LEI DAS BLUSINHAS" E O ROMBO DE R$ 4,3 BILHÕES DOS CORREIOS

A chamada “Lei das blusinhas” trata-se da Lei 14.902/2024, sancionada pelo presidente Lula, que criou uma taxa adicional de 20% no Imposto de Importação para compras internacionais de até US$ 50, que antes eram isentas. Isso afetou compras internacionais que estavam em aquecimento em plataformas como Shein, Shopee e AliExpress. Por sua vez, os Correios anunciaram, na última semana, um rombo de R$ 4,3 bilhões de prejuízo somente nos três trimestres de 2025. E culparam, pelo rombo inédito, a queda nas encomendas internacionais decorrentes da tal taxação criada pela “Lei das blusinhas”. Ocorre que a lei entrou em vigor apenas em 1º de agosto de 2025, o que, por óbvio, praticamente ainda não trouxe efeito contábil para o balanço dos Correios, muito menos teve qualquer impacto nos sete primeiros meses do ano. A respeito, o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, William Douglas dos Santos ressaltou, com propriedade, para o D&J que: “A taxa das blusinhas foi instituída pela Lei 14.902/2024, sancionada pelo presidente Lula em 27 de junho de 2024 e com vigência a partir de 1º de agosto de 2025. Mas afetou o resultado do segundo trimestre. Bem, de uma estatal que explica maus resultados desse jeito não tem como se esperar muito”.

“METADE DAS HABILIDADES PROFISSIONAIS ATUAIS ESTARÁ OBSOLETA EM CINCO ANOS”

Essa afirmação é de Peter Diamandis, um dos maiores especialistas em inteligência artificial (IA), desenvolvimento tecnológico, inovação e pensamento futurista do mundo. Graduado em Genética Molecular e Engenharia Aerospacial pelo respeitado Massachussets Institute of Technology (MIT) e doutor em Medicina por Harvard, Diamandis fundou diversas empresas nas áreas de tecnologia espacial, saúde e educação, inclusive a Singulary University, na Califórnia. Com toda esse cabedal, Diamandis considera que o mundo será um lugar “irreconhecível” em 2038, porque, segundo ele, em 2038 teremos energia limpa abundante, educação sob demanda, transporte totalmente autônomo e avanços em biotecnologia que, a cada ano, trarão um ano a mais de expectativa de vida para a humanidade. Segundo ele, “os próximos 15 anos ofuscarão os últimos cem anos em termos de transformação social”, eis que “acabamos de cruzar um limiar, pois a IA deixou de responder perguntas e passou a executar tarefas multietapas de forma autônoma transformando-se em agentes que podem pesquisar, codificar, planejar, negociar e executar”. Para ele “dentro de uma década a IA será uma parceira especializada. Administrará negócios de forma autônoma, projetará novos materiais, personalizará tratamentos médicos de acordo com o seu genoma e atuará como uma professora 24 horas por dia, 7 dias por semana, fluente no seu estilo de aprendizagem". E conclui: “Imagine sua IA pessoal sabendo de cada conversa sua, cada meta que definiu e antecipando suas necessidades antes que você se expresse ou as preveja? O GPT-5 de hoje parece inteligente, mas é um triciclo, comparado à nave espacial que está se construindo”.