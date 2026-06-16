EXEMPLO DE CIDADANIA E BENQUERENÇA

Carlos Pires Brandão



Ministro do Superior Tribunal de Justiça

O entrevistado central desta edição, o ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),

é exemplo vivo de que, havendo vontade, pode-se fazer muito mais do que o simples ofício judicante. Brandão, como é conhecido, sempre primou pela boa gestão de seu gabinete, sendo exemplo de eficiência enquanto desembargador federal do TRF-1ª Região, onde fazia questão de manter, na recepção de seu gabinete, monitor de vídeo com dados da produtividade dos trabalhos ali executados. No STJ não tem sido diferente.



Mas nada disso impede o ministro Brandão, dos mais simpáticos e queridos do Tribunal da Cidadania,

de utilizar de seus fins de semana para visitar presídios, tribos indígenas e comunidades originárias, desenvolvendo projetos sociais da maior relevância.

Além de ter um dos gabinetes mais em dia do STJ, o senhor se dedica a ações de cidadania, entre as quais a instalação de Praças de Justiça e Cidadania. Em que consiste este projeto e qual a sua importância?

Manter a jurisdição em dia é dever que cumprimos com zelo no STJ. Mas 30 anos de magistratura me ensinaram que a Justiça não se esgota em estatísticas. A produtividade é o cumprimento do dever, resolve o processo. A Praça de Justiça e Cidadania é a compreensão do sentido da Justiça, ajuda a entender para que, enfim, serve a Justiça. A Praça de Justiça e Cidadania, ligada ao Programa Casas de Justiça e Cidadania do CNJ, reúne dezenas de instituições que ofertam gratuitamente serviços de justiça, saúde, documentação e assistência social. É governança em rede, não prestação fragmentada. Em Canudos passei a compreender a Praça também como laboratório social, porque ali a Justiça aprende e inova.

Aprende com a realidade e ensaia soluções. Na Praça fica evidente que a segurança pública não se resolve só com Direito Penal. É problema social complexo. Prevenir também é uma forma de se fazer justiça, talvez a mais importante e urgentemente necessária. Há um papel estratégico do sistema de justiça, que a democracia está tornando visível. A missão de contribuir com os processos sociais e institucionais que possibilitam as condições do desenvolvimento humano sustentável, cumprindo o art. 3.º da Constituição.

O melhor exemplo é o Projeto Viva Alcântara, finalista do Prêmio Innovare 2025. Com TJMA, TRF1, AGU, Incra e outros, conciliamos o desenvolvimento aeroespacial e a titulação das 152 comunidades quilombolas, antecipando-nos à condenação do Brasil na Corte Interamericana. O litígio cedeu à conciliação, e as comunidades já recebem o título de seu território. O maior propósito das praças e casas de justiça é cuidar das relações que constituem este Brasil e reparar feridas históricas. A vida é relacional, e a Justiça existe para tecer os vínculos do futuro comum.

Divulgação

Apesar dos milhares de processos que julga semanalmente, o senhor tem se dedicado, nos fins de semana, a visitar presídios em várias regiões do país. Qual o objetivo dessas visitas e o que tem gerado em termos de ações positivas?

Quem julga execução penal e habeas corpus decide sobre a vida de pessoas presas. Para mim, seria temerário decidir sobre o que não se conhece. O magistrado que pisa o cárcere julga com mais verdade. Visitar o presídio é compreender o diagnóstico, que tem nome jurídico: Plano Pena Justa do CNJ e da União. Homologado pelo STF em 2024, com a condução operacional incansável do desembargador Lanfredi. A razão é límpida: fortalecer a presença do Estado nas prisões enfraquece as facções que operam dentro e fora delas. Onde o Estado se ausenta, a facção governa. Presídio sem educação, trabalho e laços institucionais se torna inexoravelmente escola de reincidência. Humanizar a execução penal não é indulgência. É estratégia de segurança pública. Não é tratamento indistinto. Não significa tratamento igual para todos os encarcerados. A Lei de Execução Penal manda observar o perfil de cada preso. Então, oportunidades ao jovem recuperável; firmeza e regime diferenciado ao líder que comanda o crime da cela.

E há um vértice decisivo: a vítima e a sociedade. Não há humanização às custas de quem sofreu o crime. Isso tem de ficar claro para a sociedade. As visitas aos presídios nos propiciam o conhecimento dessa realidade, das governanças desenvolvidas, dos novos experimentos institucionais que se mostram exitosos, e que podem ser reproduzidos em demais estados. Em São Luís, conhecemos uma das melhores unidades prisionais do país. No Ceará, a de Itaitinga, voltada a ensino e trabalho. Essas visitas aproximam instituições e qualificam quem decide.

O senhor resolveu escrever uma peça de teatro sobre o “Julgamento de Calabar no Tribunal Celestial”. O que o levou a desenvolver tal projeto? Pode dar um spoiler do tema?

Depois de anos decidindo destinos, senti o tempo exigir que eu passasse também, em minhas reflexões, a julgar a própria ideia de julgar. E poucos personagens históricos oferecem material tão rico quanto Domingos Fernandes Calabar. Ao levarmos a Praça de Justiça e Cidadania a Porto Calvo, reencontramos o seu chão de memória, ainda vida no imaginário social.

Ali ele nasceu por volta de 1600 e, acusado de trair as fileiras luso-espanholas pelos holandeses, foi executado e esquartejado em julho de 1635. Onde a história se cala, cabe à arte fazê-la falar. Essa ideia não é nova. Em 2008, ao inaugurar a primeira Casa de Justiça e Cidadania do Brasil, em Teresina, criamos o Teatro Jurídico, com peças sobre a Lei Maria da Penha, direito do consumidor, entre outras. Schiller viu na experiência estética o caminho para a liberdade. Antonio Candido defendeu a literatura como direito. Calabar fascina por ser o réu permanente: traidor ou herói? E quantos dos que hoje lotam os presídios são, à sua maneira, Calabares, reduzidos ao ato que cometeram e julgados fora do contexto que os formou, sem que isso apague a vítima? O enredo? O "Julgamento de Calabar no Tribunal Celestial" é um drama em três atos no qual, acima da justiça que condena, há uma que reconhece, restitui e reconcilia, sem esquecer a vítima. É a teologia da graça na cena. A certeza, que minha fé sustenta, de que nenhuma alma se reduz à sua pior hora. A arte não obriga. Ela comove. E o que comove, transforma.

O senhor participou, na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, do “I Fórum Permanente Internacional – Geopolítica da Criminalidade Organizada Transnacional, Inteligência Financeira e Cooperação Jurídica Internacional”, evento realizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela FGV-Europe. O evento contou com especialistas em segurança e combate ao crime organizado de vários países e formalizará a “Carta de Bruxelas”. No que consistirá esse documento e qual é a sua importância?

O evento foi de máxima importância e de uma densidade de informações e conteúdo impressionante. Mas não pode ficar apenas na teoria, pois realmente os organizadores conseguiram reunir especialistas que, certamente, nunca estiveram, todos juntos, debatendo crime organizado e trocando, conjuntamente, suas experiências. Assim, a Carta de Bruxelas, permitam-me, deve ser a certidão de nascimento da Rede de Cooperação Interinstitucional que decidimos construir a partir deste evento realizado no Parlamento Europeu, com o entendimento de que nos reencontremos, no âmbito das edições futuras deste Fórum Permanente, para avaliar o que foi cumprido e avançar sobre o que ainda está por fazer. A Carta de Bruxelas instituirá uma Rede de Cooperação que deverá ser o espaço em que magistrados, procuradores, parlamentares e estudiosos possam compartilhar experiências operacionais, formular recomendações às instituições de seus países e construir, pedra a pedra, a confiança que toda cooperação internacional supõe.

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Dos painéis do evento ficou evidente que a criminalidade organizada já opera em rede, com sofisticação, com velocidade e sem respeito às fronteiras que demarcam as nossas competências. A nossa resposta democrática e legítima precisa, ao menos, do mesmo grau de articulação. E começa aqui, com a Carta de Bruxelas, com esta rede, com este Fórum, ponto de partida fundamental para a necessária atuação integrada transnacional entre os países que sofrem com a proliferação do crime organizado mundo afora.