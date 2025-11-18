A COP30 NA VISÃO DE QUEM ENTENDE

O que o Sr., com toda sua experiência na área ambiental, esperava da COP30? O esvaziamento do evento é um problema?



A 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre “Mudança Do Clima” reúne líderes globais e ao mesmo tempo especialistas. Eu tinha uma expectativa positiva e esperava ações mais concretas, em especial, acerca da proibição da exploração irracional da maior floresta tropical do planeta. O esvaziamento deve-se ao fato de que muitos já não acreditam nestes encontros. Enquanto a China e os Estados Unidos não tiverem uma postura real a favor da preservação, nada será alterado, aliás, só irá piorar!



Uma das bandeiras da COP30 é o combate aos combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, o Brasil conseguiu, finalmente, a liberação da exploração na margem equatorial da Amazônia. Qual sua visão em relação aos combustíveis fósseis e em relação ao desenvolvimento X proteção do meio ambiente?



Será que se esta nova descoberta tivesse acontecido na China ou nos Estados Unidos não haveria liberação imediata? Ora, Claro que sim! È certo que devemos levar em consideração que todo o processo de licenciamento deve seguir a Política Nacional de Meio Ambiente e que haja amplo planejamento para que os planos de recuperação após a finalização realmente aconteçam.

Há aqueles que defendem que o mundo desenvolvido não se preocupou com o meio ambiente ao priorizar o desenvolvimento industrial, ainda que isso tenha importado em devastação de grandes extensões de florestas e, agora, pressiona o Brasil para que preserve suas matas nativas. Nesse cenário, o esvaziamento da COP30, sobretudo pelos EUA, não vai de encontro com essa campanha preservacionista feita pelos países desenvolvidos?



Chega a ser hilário a posição destas nações. As florestas geladas foram dizimadas pelos países nórdicos e agora nos pressionam para preservar nossos espaços verdes. Sabemos fazer isto! Estamos plantando milhões de arvores em todo o território nacional; e o que não podemos, é abrir mão de nossa soberania. Eles deveriam nos seguir apenas como exemplo e financiarem projetos no hemisférico Sul de revitalização, pois certamente, isto sim é um AVANÇO!



Por outro lado, do ponto de vista positivo, especula-se que, segundo dados do Instituto Aya e Systemig, o Brasil pode aumentar em mais de 400 bilhões de dólares seu PIB e gerar 10 milhões de empregos até 2030. Resta saber qual o custo ambiental? Estrangeiros não funcionam como Papai Noel.



É preciso ter cautela!



Seria muito importante validar as medidas propostas pelos povos originários, estes, sim, os verdadeiros donos de todo o território, e conhecedores desta mágica terra brasileira. É o que se espera desta tão decantada COP30.