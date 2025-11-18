Assine
overlay
Início Entrevista
Mário Werneck, Advogado, professor de Direito Ambiental e ex-secretário de Meio Ambiente de BH

A COP30 NA VISÃO DE QUEM ENTENDE

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
18/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA
x
Mário Werneck, Advogado, professor de Direito Ambiental e ex-secretário de Meio Ambiente de BH
Mário Werneck, Advogado, professor de Direito Ambiental e ex-secretário de Meio Ambiente de BH crédito: Divulgação

O que o Sr., com toda sua experiência na área ambiental, esperava da COP30? O esvaziamento do evento é um problema?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


A 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre “Mudança Do Clima” reúne líderes globais e ao mesmo tempo especialistas. Eu tinha uma expectativa positiva e esperava ações mais concretas, em especial, acerca da proibição da exploração irracional da maior floresta tropical do planeta. O esvaziamento deve-se ao fato de que muitos já não acreditam nestes encontros. Enquanto a China e os Estados Unidos não tiverem uma postura real a favor da preservação, nada será alterado, aliás, só irá piorar!


Uma das bandeiras da COP30 é o combate aos combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, o Brasil conseguiu, finalmente, a liberação da exploração na margem equatorial da Amazônia. Qual sua visão em relação aos combustíveis fósseis e em relação ao desenvolvimento X proteção do meio ambiente?


Será que se esta nova descoberta tivesse acontecido na China ou nos Estados Unidos não haveria liberação imediata? Ora, Claro que sim! È certo que devemos levar em consideração que todo o processo de licenciamento deve seguir a Política Nacional de Meio Ambiente e que haja amplo planejamento para que os planos de recuperação após a finalização realmente aconteçam.

Há aqueles que defendem que o mundo desenvolvido não se preocupou com o meio ambiente ao priorizar o desenvolvimento industrial, ainda que isso tenha importado em devastação de grandes extensões de florestas e, agora, pressiona o Brasil para que preserve suas matas nativas. Nesse cenário, o esvaziamento da COP30, sobretudo pelos EUA, não vai de encontro com essa campanha preservacionista feita pelos países desenvolvidos?


Chega a ser hilário a posição destas nações. As florestas geladas foram dizimadas pelos países nórdicos e agora nos pressionam para preservar nossos espaços verdes. Sabemos fazer isto! Estamos plantando milhões de arvores em todo o território nacional; e o que não podemos, é abrir mão de nossa soberania. Eles deveriam nos seguir apenas como exemplo e financiarem projetos no hemisférico Sul de revitalização, pois certamente, isto sim é um AVANÇO!


Por outro lado, do ponto de vista positivo, especula-se que, segundo dados do Instituto Aya e Systemig, o Brasil pode aumentar em mais de 400 bilhões de dólares seu PIB e gerar 10 milhões de empregos até 2030. Resta saber qual o custo ambiental? Estrangeiros não funcionam como Papai Noel.


É preciso ter cautela!


Seria muito importante validar as medidas propostas pelos povos originários, estes, sim, os verdadeiros donos de todo o território, e conhecedores desta mágica terra brasileira. É o que se espera desta tão decantada COP30.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay