Um brasileiro à frente dos gigantes da energia

Escolhido para presidir em 2027 o GO15, que reúne operadores responsáveis por 60% da demanda mundial de eletricidade, Márcio Rea explica o papel do grupo e o que a escolha representa para o setor elétrico brasileiro

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O senhor será nomeado, no dia 10 de novembro, em Washington (EUA), presidente do GO15 para o ano de 2027. Em que consiste o GO15 e quais as atribuições de seu presidente?

O GO15 reúne 18 operadores de grandes e complexos sistemas elétricos de todo o mundo, como é o caso do Brasil. O grupo é responsável por atender 60% da demanda global de eletricidade. Criado em 2004, tem como objetivo favorecer a colaboração internacional bilateral para aperfeiçoar o setor e seus processos. Neste ambiente, é possível trocar experiências e conhecer quais são as estratégias mais bem-sucedidas na operação de um setor que está em transformação acelerada.

Na cadeira de presidente, terei a missão de contribuir para fortalecer o diálogo técnico e estratégico entre os associados, fortalecendo a cooperação em prol do aprimoramento contínuo da operação elétrica global. Também atuarei em temas que são estratégicos para o Brasil e para o mundo, como é o caso do armazenamento em baterias, data centers, IA e flexibilidade operativa, entre outros, colocando o Brasil na vitrine mundial.

Qual o significado e o que representa para o Brasil e, em particular, para o segmento de energia, um brasileiro assumir a presidência da entidade?

Assumir a presidência do GO15 é um reconhecimento à posição de liderança internacional do Brasil, pela sua capacidade técnica e de gestão no setor de energia. O Sistema Interligado Nacional (SIN) reúne cerca de 180 mil quilômetros de linhas de transmissão, extensão suficiente para dar aproximadamente quatro voltas ao redor da Terra, conectando um país de dimensões continentais.

A capacidade instalada já alcança 250 gigawatts (GW), uma das maiores redes elétricas interligadas do mundo. Por essas características e pela experiência bem-sucedida na operação de grande porte, com fontes diversificadas e predominantemente renováveis, o Brasil compartilhará suas práticas e soluções que podem servir de exemplo para outros países.

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Quais são os temas mais relevantes tratados pelo GO15 atualmente?

O setor elétrico mundial está diante de um momento de profundas transformações. A transição energética, a resiliência climática, a descentralização da geração, a digitalização e o avanço das tecnologias de armazenamento e inteligência artificial estão redefinindo a forma como operamos nossos sistemas. Estes temas são relevantes para o GO15 na atualidade e o intercâmbio de conhecimento entre seus membros tornou-se extremamente importante para enfrentar os desafios, apresentando projetos que possam contribuir com mudanças em todo o mundo.n