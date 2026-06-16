O CRIME TRANSNACIONAL DEBATIDO NO PARLAMENTO EUROPEU

Décio Freire*

O Ministério Público do Rio de Janeiro e a FGV Europe, braço internacional da Fundação Getulio Vargas (FGV), realizaram, nos últimos dias 9 e 10 de junho, na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, Bélgica, o “I Fórum Permanente Internacional – Geopolítica da Criminalidade Organizada Transnacional, Inteligência Financeira e Cooperação Jurídica Internacional”. Com a coordenação da eurodeputada por Portugal, Ana Miguel Pedro, o evento reuniu lideranças do Ministério Público brasileiro, especialistas em segurança pública e catedráticos de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Colômbia, além de representantes de todos esses países junto ao Parlamento Europeu.

A primeira facção criminosa no Brasil, a Falange Vermelha, foi criada, em 1979, no presídio da Ilha Grande. Com o objetivo de protestar por melhores condições carcerárias, a Falange Vermelha proliferou no Rio de Janeiro e, no final dos anos 80, já se dedicava a roubos a bancos, extorsão mediante sequestro e tráfico de maconha. Com a entrada da cocaína no Brasil no início da década de 90, o crime organizado efetivamente surgiu, com a Falange Vermelha se transformando em Comando Vermelho. Em 1993, foi criado o PCC – Primeiro Comando da Capital, no presídio de Tremembé, em São Paulo, como reação ao Massacre do Carandiru.

Esse histórico foi narrado aos europeus pelo procurador-geral de Justiça do MPRJ, Antônio José Campos Moreira, que informou, ainda, que as facções criminosas, atualmente, já dominam um quarto do território do Rio de Janeiro, tendo sob seu jugo “2,5 milhões de pessoas”. O procurador-geral do Mato Grosso do Sul, Romão Ávila, que é coordenador nacional do grupo de combate ao crime organizado criado pelo Colégio de Procuradores Gerais, contou sobre a evolução do PCC e sua primeira “internacionalização”, a partir da assunção do tráfico no Paraguai.

Segundo a coordenadora nacional antimáfia da Itália, Barbara Sargenti, o crime organizado do Brasil utiliza Portugal como porta de entrada para a Europa, sendo que 50% da cocaína que chega à Europa sai do Brasil pelo porto de Santos, conforme demonstrou o coordenador adjunto do Gaeco Nacional, Fábio George Cruz da Nóbrega, e é vendida a atuais EU 18.000 o quilo, como destacou o procurador-chefe do combate ao crime organizado em Frankfurt, Alemanha, Daniel Garabett. O presidente da Corte de Apelação de Palermo, Itália, juiz Antônio Balsamo, informou que aplica, desde 2024, o confisco de ativos como forma de asfixiar financeiramente as organizações criminosas.

O deputado Guilherme Derrite, relator da Lei Antifacções Criminosas, ressaltou que o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo e, atualmente, como verdadeiras multinacionais, as facções criminosas têm o tráfico de drogas como responsável apenas por 20% de sua receita.

A procuradora italiana Catarina Chinnici, filha do juiz Rocco Chinnici, morto pela máfia siciliana, com um Fiat repleto de explosivos, em 1983, informou que existem mais de 800 estruturas mafiosas na Europa e, segundo o general Quintavalle Cecere, comandante da Polícia Financeira Antimáfia da Itália, a Europol já identificou 400 estruturas técnicas de “branqueamento de dinheiro”, e um estudo da Universidade de Palermo de 2026 demonstra que U$D 158 bilhões envolveram criptomoedas, além de transações de cocaína na rede “dark web”.

O ministro Horácio Correia Pinto, da Suprema Corte de Justiça de Portugal, alertou que “a segurança não pode estar à frente da legalidade, eis que as leis são incontornáveis”, e criticou decisões que liberam o uso de drogas leves. Já o ex-procurador-geral de enfrentamento do crime organizado na Colômbia, Francisco Barbosa Delgado, lembrou que o crime organizado é, acima de tudo, um fenômeno econômico e, como tal, deve ser enfrentado, através de asfixia financeira.

A conclusão final do Fórum foi sintetizada pela professora catedrática de Direito Penal da Universidade de Coimbra Anabela Salgueiro Narciso Ribeiro, para quem o combate ao crime organizado depende muito de uma atuação integrada transnacional das forças de segurança do Brasil com os países da União Europeia (UE), afinal, como disse o eurodeputado Hélder Sousa Silva, “infelizmente muito se preocupou em acelerar o comércio com o acordo entre Mercosul e UE, mas se esqueceram de tratar do aumento do tráfico de drogas proveniente da América do Sul para a Europa”. Agora é correr atrás do prejuízo, pois, segundo ele, o “PCC já está em 30 países, atuando com a violência de uma máfia italiana, mas com a eficiência de uma multinacional”.

O procurador-geral do Mato Grosso do Sul, Romão Ávila, mostrou que o Google tem um levantamento que os crimes digitais, grande parte praticados pelo crime organizado, geram U$D 8 trilhões de receita, representando o 3º maior PIB do mundo, atrás apenas de EUA e China. No fechamento, o ministro Carlos Pires Brandão, do STJ, ressaltou a importância do evento, pois “a resposta jurisdicional correta depende de repressão qualificada, mas o STJ ainda não tem um diagnóstico adequado sobre o crime organizado”, o que torna esse tipo de debate fundamental. O Fórum pretende divulgar uma carta de Bruxelas e se tornará permanente.

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*Advogado, presidente do Conselho Consultivo dos Diários Associados