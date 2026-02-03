QUAIS SÃO SUAS EXPECTATIVAS E DESEJOSPARA MINAS E PARA O BRASIL EM 2026?







ROMEU ZEMA

governador de Minas Gerais

“O ano de 2026 será decisivo para Minas e para o Brasil. Os mineiros vão decidir se querem continuar no caminho da prosperidade. Nos últimos sete anos, o governo de Minas cortou privilégios, reduziu o número de secretarias, eliminou mordomias e cargos para apadrinhados. O estado voltou a crescer, atraiu mais de meio trilhão de reais em investimentos e criou 1 milhão de empregos. Estou certo de que os mineiros não vão optar por uma volta ao passado. E os brasileiros também farão sua escolha: querem continuar com um governo gastão que não melhora a vida das pessoas ou seguir a receita que deu certo em Minas? O Brasil pode muito mais. É o ano da mudança.”

MATEUS SIMÕES



MATEUS SIMÕES

vice-governador de Minas Gerais

“O ano de 2026 pode ter começado com desafios nacionais e internacionais graves, mas também com a oportunidade de avanços consideráveis. Se a instabilidade internacional ameaça o mundo, temos condição de continuar produzindo e crescendo em uma economia continental que ganha cada dia mais relevância na produção de energia, alimento e minério, sem o que não há futuro. Por outro lado, se internamente temos riscos institucionais pela deterioração da confiança na Justiça e na política, o ano permite que a polícia, nas investigações, e o povo, nas urnas, mostre que os bons resultados de Minas e outros estados vizinhos pode se expandir para todos o país, mais seguro e mais bem gerido.”

ANTONIO ANASTASIA Arquivo



ANTONIO ANASTASIA

ministro do Tribunal de Contas da União e ex-governador de Minas Gerais

“2026 será um ano muito importante para o Brasil e para Minas Gerais! Vamos escolher nossos governantes pelos próximos quatro anos, e devemos fazê-lo com serenidade e equilíbrio, sem rancores ou radicalismos. Minha experiência na vida pública mostrou-me que a racionalidade é sempre a melhor conselheira, aliada à sensibilidade nas questões sociais. Governar é determinar prioridades, gerir com eficiência e probidade e entregar resultados à sociedade. Oxalá, estejamos inspirados e motivados para as escolhas corretas.”

LUIZ PHILIPPE VIEiRA DE MELLO FILHO Arquivo pessoal



LUIZ PHILIPPE VIEiRA DE MELLO FILHO

ministro presidente do Tribunal Superior do Trabalho

“O que eu realmente espero é que tanto Minas quanto o Brasil consigam avançar em inclusão social de verdade, a partir de uma economia de reciprocidade, de solidariedade, portanto inclusiva para que possamos reduzir a desigualdade social e estabilizarmos nosso desenvolvimento econômico. Quero ver oportunidades reais na educação, com escolas e universidades que não só acolham, mas que também empoderem. Espero que as políticas sociais sejam reforçadas, que venhamos a reduzir as desigualdades na prática, e que serviços de saúde e assistência cheguem a quem mais precisa. Espero que a gente construa um país em que cada pessoa se sinta parte dessa caminhada com dignidade, respeito e oportunidades e, para isso, precisamos de eleições limpas, sem fake news e que atendam os interesses da sociedade brasileira e não de grupos poderosos, além do respeito às diferenças e às ideias que não sejam as nossas. Mas, acima de tudo, um Brasil republicano, com instituições transparentes e éticas, sem receio de deixar claras as suas estruturas e condutas.”

ROGÉRIO SCHIETTI Arquivo



ROGÉRIO SCHIETTI

ministro do Superior Tribunal de Justiça

“2026 promete ser um ano muito agitado em nosso país. E, em mares revoltos, a conhecida serenidade das alterosas, com suas tradições e sua importância histórica, cultural e política, nos dá a garantia de dias ainda melhores e mais tranquilos pela frente. Que Minas Gerais e o seu jeito de ser continuem sempre a influir positivamente nas grandes questões nacionais!”

AFRÂNIO VILELA Arquivo pessoal



AFRÂNIO VILELA

ministro do Superior Tribunal de Justiça

“Sob uma visão geoeconômica e segundo o que Minas Gerais representa, creio firmemente que nosso estado estará à frente nesta época de importante evolução social, tecnológica e científica que permeará este 2026. Repercutindo grandes realizações, gerando cultura e educação para nossos jovens e progresso para nossa sociedade e para o Brasil.”

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Arquivo



SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

ministro do Superior Tribunal de Justiça

“Espero que, em 2026, a tranquilidade, a sensatez, a razoabilidade e a normalidade voltem a prevalecer. É imprescindível retomarmos as conversas, o diálogo e a convivência respeitosa com as diferenças. Não há mais espaço para gritos, exaltações ou bravatas. Devemos adotar uma perspectiva de longo prazo e deixar de lado projetos pessoais, sempre orientados pelo propósito maior de aperfeiçoar a nossa sociedade.”

ALEXANDRE SILVEIRA Arquivo



ALEXANDRE SILVEIRA

ministro de Minas e Energia do Brasil

“Em 2026, o Brasil continuará avançando no caminho do desenvolvimento, da prosperidade e da inclusão social, sob a liderança do presidente Lula. Há uma nítida recuperação da economia, o país cresce, temos o menor desemprego da história. Aumenta a renda das famílias. Há mais oportunidade para os empreendedores. Nos setores energético e mineral, estamos fazendo uma revolução, com destaque para os programas sociais Gás do Povo e Luz do Povo. Torço para que Minas aprenda a lição e possamos caminhar para recuperar o protagonismo dos tempos de Juscelino e Tancredo. Ainda há muito o que fazer. Vamos com Lula e o Brasil unido até 2030.”

GUILHERME AUGUSTO CAPUTO BASTOS Arquivo



GUILHERME AUGUSTO CAPUTO BASTOS

ministro vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho

“Não sei se por sorte ou bênção, o certo é que Deus me fez nascer no melhor estado do país. Não se trata de bairrismo entusiasmado, mas o reconhecimento de que nossa terra é em tudo diferenciada, seja pela qualidade de sua gente, sua culinária, seu relevo, seu clima, sua localização geográfica, enfim, tudo que toca nossa formação. Sou, assim, a personificação da máxima de que o mineiro sai de Minas, mas Minas jamais sai do mineiro. Sabemos todos da importância do ano que se inicia, em especial em razão da escolha que cada brasileiro deve tomar na solidão da urna. Vem do sufrágio a possiblidade de o cidadão externar qual futuro deseja, qual a condução política a ser dada, enfim, qual caminho seguir nas bifurcações da vida. Nesse contexto, Minas é de fundamental importância para o país, pois sua dimensão acaba por refletir o querer nacional. Desejo, assim, sabedoria a nós mineiros.”

DOM WALMOR OLIVEIRA DE AZEVEDO Arquivo



DOM WALMOR OLIVEIRA DE AZEVEDO

arcebispo metropolitano de Belo Horizonte

“A expectativa para Minas e para o Brasil em 2026 vincula-se ao contexto desafiador de um ano eleitoral, neste momento em que a civilização contemporânea, cada vez mais, parece desaprender a lidar com divergências. O período eleitoral é sempre marcado pelas manifestações das divergências, dos debates políticos que extrapolam as instâncias do poder e da sociedade civil para ganhar as ruas e as praças. Um fenômeno que é salutar, mas, em uma civilização cada vez mais inábil para se relacionar com as divergências, pode favorecer a profusão de hostilidades. Com isso, as famílias, os grupos de amigos e até as comunidades de fé sofrem com divisões que inviabilizam o diálogo. E sem diálogo não há possibilidade de escolhas maduras, inclusive no processo de definição do voto. Nosso desejo pleno de esperança é que haja mais paz, serenidade e equilíbrio nos corações para que possamos fazer uma travessia civilizatória, ‘realmar’ o exercício da cidadania com mais diálogo – caminho essencial no cultivo da lucidez e de escolhas qualificadas.”

JOSÉ ROBERTO FREIRE PIMENTA Arquivo



JOSÉ ROBERTO FREIRE PIMENTA

ministro do Tribunal Superior Tribunal do Trabalho, corregedor nacional da Justiça do Trabalho

“Espero que, em 2026, Minas Gerais e o Brasil continuem sua firme caminhada, com menos atribulações, ameaças e divisões, na direção da construção de um estado democrático de direito sólido e capaz de proporcionar a todos os brasileiros e brasileiras um verdadeiro estado de bem-estar social, que lhes assegure um padrão de vida condigno e com menos desigualdades e em que a Constituição Cidadã de 1988 e as normas nacionais e internacionais que asseguram direitos humanos e sociais aos que deles mais necessitam sejam cada vez mais cumpridas, espontaneamente ou, se necessário, através do Poder Judiciário, inclusive por força da atuação sempre presente, célere e efetiva da Justiça do Trabalho.”

LUÍS CARLOS CORRÊA JÚNIOR Arquivo



LUÍS CARLOS CORRÊA JÚNIOR

presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

“Espero que em 2026 o país conviva com as ideias divergentes em paz, na certeza de que discordância não é desrespeito; ao contrário, como se dá nos colegiados, a divergência é saudável e natural. No âmbito do Poder Judiciário mineiro, pretendemos dar continuidade às ações estratégicas que buscam agilizar os julgamentos, uniformizar os entendimentos e gerar segurança jurídica. Além disso, é imprescindível prosseguir na missão de aproximação do Judiciário com a sociedade, seja mediante a utilização da linguagem simplificada, seja privilegiando a atenção às pessoas em estado de vulnerabilidade.”

PAULO DE TARSO MORAIS FILHO Arquivo

PAULO DE TARSO MORAIS FILHO

procurador-geral de Justiça de Minas Gerais

“O ano de 2026 se apresenta como um período de grande responsabilidade institucional, que exigirá firmeza, equilíbrio e compromisso com a ordem jurídica e com a sociedade mineira. As eleições demandarão atenção constante para que a democracia se desenvolva com lisura, respeito às regras e proteção da vontade popular. A atuação do Ministério Público de Minas Gerais seguirá orientada ao enfrentamento da desinformação, ao combate a abusos e à defesa da legalidade em todas as etapas do processo eleitoral. O cenário da segurança pública impõe respostas coordenadas e técnicas diante do avanço da criminalidade organizada e de suas estruturas de financiamento. A integração entre instituições e o uso qualificado de inteligência serão determinantes para respostas mais eficazes e sustentáveis. As incertezas econômicas globais também exigirão vigilância na proteção do patrimônio público e na fiscalização de políticas voltadas à redução de desigualdades.”

VALISNEY OLIVEIRA Arquivo



VALISNEY OLIVEIRA

desembargador, presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região

“Em 2026, o Brasil e Minas Gerais evocam os 50 anos da morte de Juscelino Kubitschek, símbolo de uma nação que optou por sonhar imenso, planejar com inteligência e executar com coragem e seriedade, mantendo a democracia como fundamento. Que possamos, sob inspiração de JK, reencontrar esse espírito propulsor de boas ações neste ano em que vemos um cenário mundial de incertezas e tensões, e um cenário interno com pleito eleitoral que se avizinha. O legado desse grande estadista nos ensina: mesmo diante das adversidades e desafios, somos mais fortes quando caminhamos unidos e irmanados no bem comum. O ano de 2026 nos convoca a abrirmos veredas e a fincarmos balizas para novos belos horizontes no nosso país. Que este seja tempo de semear esperança e humanidade para colhermos progresso com paz, justiça e inclusão social.”

SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA Arquivo pessoal



SEBASTIÃO GERALDO DE OLIVEIRA

desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

“O início de 2026 traz para a sociedade brasileira um sentimento de renovação de expectativas e ainda mais esperança por melhorias sociais e econômicas. O Poder Judiciário Trabalhista de Minas Gerais seguirá firme na sua missão de realização de justiça no âmbito das relações de trabalho, concitando todos os atores processuais à atuação responsável para que haja a consequente entrega de uma prestação jurisdicional eficiente e amparada nos valores de justiça, ética, transparência, comprometimento e celeridade. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região permanece confiante na atuação conjunta com os demais poderes e instituições da República para o fortalecimento da cidadania e o alcance da paz social.”

RICHARD MURAD MACEDO Arquivo pessoal



RICHARD MURAD MACEDO

superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais

“Em um ano de escolhas fundamentais, reafirmo o compromisso institucional com a imparcialidade e autonomia das equipes de investigação, bem como com uma atuação responsável de nossos policiais como representantes de uma Polícia de Estado que não protege nem persegue ninguém, mas sim conduz suas investigações sem olhar para matiz político, estatura social e econômica dos investigados. Como Polícia Judiciária Eleitoral, trabalharemos incansavelmente para que a soberania do voto seja exercida em ambiente de absoluta segurança e respeito aos princípios da legalidade e do sufrágio universal. Coloco, ainda, o combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes ambientais no centro das nossas prioridades táticas. Não toleraremos que organizações criminosas atuantes nas mais diversas áreas da criminalidade comprometam o futuro das próximas gerações. Por fim, desejo a MG e ao Brasil que atinjamos a prosperidade alicerçada na ética, na legalidade e no estado democrático de direito.”

DURVAL ÂNGELO ANDRADE Arquivo pessoal



DURVAL ÂNGELO ANDRADE

conselheiro-presidente do TCE-MG

“Meu maior desejo para 2026 é que o Brasil dê passos largos no fortalecimento da democracia, da participação social, do direito à cidadania. É no espírito democrático e de permanente defesa da causa pública que a escuta das pessoas encontra espaço, permitindo a construção coletiva de um país mais justo e que retorne soluções para seu povo. Em Minas Gerais, desejo um estado que enfrente com seriedade os impactos da mineração, consciente de seu papel norteador e fiscalizador de políticas e bens de interesse da coletividade. É urgente preservar o que resta de nossas montanhas e rever a forma de relação com a atividade minerária. Lembro sempre: um copo de água vale mais que um copo de minério.”

ROSIMERE DAS GRAÇAS DO COUTO Arquivo pessoal



ROSIMERE DAS GRAÇAS DO COUTO

juíza de direito, presidente da Associação dos Magistrados de Minas Gerais (Amagis)

“O ano de 2026 se apresenta como momento de renovação e esperança para Minas Gerais e para o Brasil. Em ano eleições gerais, tenho plena confiança de que a Justiça Eleitoral, por meio do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais, demonstrará, mais uma vez, sua reconhecida qualificação e preparo para assegurar a manifestação soberana da vontade popular nas urnas. Anseio por uma sociedade mais pacificada, em que o diálogo e o respeito às instituições democráticas prevaleçam sobre a polarização. Tenho certeza de que os magistrados e magistradas, das menores às maiores comarcas, seguirão trabalhando diuturnamente na nobre missão de promover justiça, contribuindo decisivamente para a construção de um futuro mais harmonioso e próspero para todos os brasileiros.”

RICARDO MACHADO RABELO Arquivo pessoal



RICARDO MACHADO RABELO

vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região

“2026 já se apresenta intenso de emoções e competições. A propósito, disputas fazem parte do viver em sociedade. Na Copa do Mundo, claro, torcerei pela Seleção Brasileira. Nas eleições, que vença aquele que a maioria escolher. Este ano será significativo para o Poder Judiciário. O emprego de tecnologias, como o uso de inteligência artificial, agilizará o julgamento dos processos, reduzindo estoques e injustiças. No âmbito do TRF6, que, aliás, vem fazendo um bom trabalho, melhorias de espaços, de servidores e de avanços tecnológicos vêm sendo implementadas, tornando o tribunal cada vez mais efetivo. O ano de 2026 será, pois, um ano de desafios e de crescimento.”