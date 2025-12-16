Retrospectiva D&J 2025

Nesta 40ª edição, a última do ano, selecionamos os principais trechos das entrevistas centrais que foram publicadas no Direito & Justiça de 2025. Ao todo, 23 personalidades contaram suas histórias de vida, abordaram temas relacionados à carreira e, ainda, situações específicas do estado e do país. Mas, além dessas entrevistas, outras 83 pessoas de destaque na área escreveram artigos ou participaram das sessões “Judiciário em foco”, “A voz do MP” e “Tribuna da advocacia”, assim como das colunas “Fique por dentro” e “Sem a toga”. Um conjunto de interpretações e de análises que consolidou o Direito & Justiça como a mais completa e importante publicação mineira sobre o sistema judiciário do Brasil. Confira algumas frases dessas personalidades:



17ª edição – 21/1/2025

Odair Cunha, deputado federal e líder do PT na Câmara dos Deputados Divulgação



“Nós precisamos nos comunicar, falar, expressar nossas opiniões e garantir que a bancada, por seus parlamentares, possam dar suas opiniões. E é fundamental que essas opiniões possam ser veiculadas e chegar às pessoas interessadas. É parte da nossa obrigação informar as pessoas, garantindo sempre o compromisso com a realidade factual, com a verdade, com a informação correta, e trabalhar sempre para combater todo tipo de mentira que distorce a realidade”









18ª edição – 4/2/2025

Maria Elizabeth Rocha, ministra e presidente do Superior Tribunal Militar Divulgação



“Sem dúvida, e falo abertamente das dificuldades que nós, mulheres, temos de enfrentar numa sociedade patriarcal e misógina, como a brasileira. Fui eleita, apesar de ser a mais antiga da Corte, por um voto de diferença: o meu. Isso reflete a segregação e as exclusões persistentes contra o gênero feminino!”









19ª edição – 18/2/2025

Durval Ângelo, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) Divulgação



“O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) desempenha um papel essencial na preservação da gestão pública eficiente, ética e responsável. Sua principal função é exercer o controle externo das contas públicas, assegurando que os recursos sejam aplicados em conformidade com a lei e em benefício da sociedade. No entanto, o TCE-MG não apenas fiscaliza os atos dos gestores públicos, mas também orienta e contribui para o aperfeiçoamento da administração pública”









20ª edição – 11/3/2025

Rosimere das Graças do Couto, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis) Divulgação



“Os desafios são constantes. A magistratura tem uma importância relevante. Ela não resolve apenas conflitos, ela garante direitos e promove a cidadania. Uma sociedade sem um Poder Judiciário forte e independente não pode nunca ser considerada democrática. E uma sociedade não poderia existir com cada um fazendo ‘justiça pelas próprias mãos’”









21ª edição – 25/3/2025

Edilene Lobo, ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Divulgação



“Na medida em que impactar o processo democrático, atentando contra a liberdade de escolha, por exemplo, o controle das redes sociais, em casos específicos levados ao Judiciário, deve ser feito. O combate à desinformação, fenômeno multifatorial, exige intervenções variadas, como a aplicação da lei para responsabilização das pessoas envolvidas, investimento na educação política para que o povo aprenda a identificar e rejeitar a manipulação, desaguando na regulação adequada do uso das ferramentas digitais”









22ª edição – 8/4/2025

Marcus Vinícius Furtado Coelho, ex-presidente da OAB Nacional e Membro da Comissão de Reforma do CPC Divulgação



“O CPC de 2015, portanto, não é apenas um conjunto de normas técnicas, mas a expressão de uma visão mais moderna, democrática e eficiente da jurisdição civil. Poucos sabem, mas para a redação do Novo CPC foram realizadas mais de 100 audiências públicas”









23ª edição – 23/4/2025

Rodrigo Pacheco, senador da República Divulgação



“Antes de tudo, é preciso lembrar que o Código Civil atual, apesar de ter se tornado norma jurídica em 2002, foi redigido por uma comissão de juristas, convocada no distante ano de 1969. Enfim, a necessidade de atualização do Código Civil é urgente, a bem da segurança jurídica da nossa sociedade atual, que não pode ficar à mercê de normas que não espelhem a realidade social e a dinâmica das relações pessoais da sociedade atual”



24ª edição – 6/5/2025

José Roberto Freire Pimenta, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Divulgação



“As reformas trabalhistas de 2017 foram muito profundas e, pode-se dizer, bastante polêmicas e radicais em relação aos princípios fundamentais do Direito do Trabalho e à jurisprudência pacificada do TST sobre temas em que a legislação trabalhista anterior era omissa ou pouco clara. Naturalmente, o TST e seus integrantes têm procurado dar cumprimento cabal à vontade soberana do legislador infraconstitucional em tudo aquilo que não seja considerado inconstitucional”









25ª edição – 20/5/2025

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte Divulgação



“O número de católicos no mundo registrou crescimento nos últimos anos, segundo dados do Anuário Pontifício 2025. São um bilhão e 406 milhões de católicos em todo o planeta”







25ª edição – 20/5/2025

Antônio Augusto Anastasia, ex-governador de Minas Gerais e ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Divulgação



“Foi com enorme alegria que acompanhei a eleição do papa Leão XIV como o novo pontífice da Igreja Católica. O novo Santo Padre, pelo seu semblante, irradia bondade e sensibilidade, a par de sua trajetória apostólica intensa e de grande dedicação aos mais humildes. Após o papa Francisco, argentino, o papa Leão, norte-americano, mas com larga jornada de vida no Peru, consagra a centralidade da América Latina nas questões da Igreja Católica, o que é um fato muito positivo para nós brasileiros! Tenho a melhor expectativa de seu pontificado, na certeza da continuidade do relevante trabalho social e pela paz do papa Francisco, bem como pelo seu notável preparo intelectual e larga experiência pastoral”









26ª edição – 3/6/2025

Fernando Pimentel, ex-governador de Minas Gerais Divulgação



27ª edição – 17/6/2025

Luís Eduardo Alves Pifano, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) Divulgação



“Terei sempre presente a vivência do advogado, suas dificuldades e seu papel essencial na defesa dos direitos dos cidadãos”







28ª edição – 1/7/2025

Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Divulgação



“É fundamental superar os traumas da judicialização excessiva. A jurisprudência da Lava-Jato, ao criminalizar o diálogo entre agentes públicos e privados, provocou o chamado ‘apagão das canetas’”







29ª edição – 15/07/2025

Júlio César Lorens, desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) Divulgação



“Nosso maior desafio é o enfrentamento à desinformação.

É evitar que as notícias falsas e os conteúdos sintéticos influenciem

a normalidade do pleito e a escolha do eleitor”









30ª edição – 29/7/2025

Nelson Missias de Morais, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e atual presidente da Escola Nacional de Magistratura (ENM) Divulgação



“A excessiva judicialização é realmente uma questão a ser enfrentada permanentemente pelo judiciário e há dois caminhos a serem seguidos: acelerar a prestação judiciária, de um lado, e, de outro, trabalhar pela mudança da cultura”



31ª edição – 12/8/2025

Gustavo Chalfun, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seção Minas Gerais (OAB-MG Divulgação

“A seccional mineira da OAB possui, atualmente, 152.448 profissionais inscritos. Estamos presentes em 252 subseções em todas as regiões do estado”







32ª edição – 26/8/2025

Marília Carvalho de Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (Semad-MG) Divulgação



“A COP30 chega em um momento decisivo, marcando os 10 anos do Acordo de Paris e reforçando a urgência de ações climáticas concretas. Realizada no Brasil, representa uma oportunidade única de liderança regional e de avanço em mitigação, adaptação e financiamento climático. O risco de esvaziamento existe, diante de desafios geopolíticos, financeiros e logísticos – como os elevados preços de hospedagem em Belém”







33ª edição – 9/9/2025

Reynaldo Passanezi Filho, presidente da Cemig Divulgação



“O que está em debate não é simplesmente privatização ou federalização, mas sim a transformação da Cemig em uma empresa moderna, capaz de competir em um setor que será totalmente aberto até 2027. Hoje, 92% da geração e 87% da distribuição no Brasil já são privadas”







34ª edição – 23/9/2025

Hindemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, vice-procurador-geral da República Divulgação



“Temos que entender que a nossa instituição é única e me parece evidente que, como em qualquer outra, as suas ações não devam ser praticadas de forma descoordenada, como se incorporassem, cada um de seus membros, o seu próprio Ministério Público”



35ª edição – 7/10/2025

Romeu Zema, governador de Minas Gerais Divulgação



“Devido a essa política consistente, Minas segue como um dos estados mais seguros do Brasil, com redução de mais de 40% nos índices de crimes violentos desde 2019. Minas tem uma posição muito estratégica no agronegócio, setor que responde por um quarto do nosso PIB, com um destaque importantíssimo para a produção de café”

36ª edição – 21/10/2025

Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Divulgação



“Precisamos partir do básico: no Brasil, a taxa de resolução dos crimes é muito baixa. Como podemos, assim, querer que eles sejam punidos, se não sabemos sequer quem os cometeu?”







37ª edição – 4/11/2025

Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais Divulgação

“A vantagem de ter sido escolhido pelo governador Romeu Zema há sete anos para conduzir o dia a dia do governo me dá a tranquilidade para o desafio que se coloca na eleição do ano que vem”









38ª edição – 18/11/2025

Antônio Saldanha Palheiro, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Divulgação



“Os crimes que mais nos preocupam, exatamente pelo acentuado crescimento que se tem verificado, são os crimes virtuais. Na verdade, esses mecanismos cibernéticos hoje são uma realidade em todos os segmentos da sociedade, parao bem e para o mal”







39ª edição – 2/12/2025

Vallisney Oliveira, presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) Divulgação



“Ao todo, o TRF-6 herdou mais de 200 mil recursos, mas a cada dia reduz esse número, sem deixar de processar e julgar os novos processos que aportaram na Corte desde agosto de 2022. De agosto de 2022 até agosto de 2025 julgamos mais de 200 mil processos, numa média por julgador de aproximadamente 12 mil processos nesses três anos”





