POSSE PRESTIGIADA

A nova diretoria da OAB/MG tomou posse em concorrida solenidade na Sala Minas Gerais. A belíssima “casa da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais” ficou pequena para acolher a legião de advogados que vieram de todas as regiões do estado para abraçar o novo presidente Gustavo Chalfun, que terá como vice-presidente Núbia Paula, como secretário geral Sanders Alves, como tesoureiro Fabrício Almeida e à frente da Caixa de Assistência, Ângela Botelho. Em 92 anos da OAB/MG, Gustavo Chalfun foi o presidente mais bem votado, com 37.775 votos e, com o peso dessa responsabilidade, assumiu o compromisso de defender as prerrogativas da classe. Já no primeiro mês de mandato, Chalfun abraçou a defesa da palavra e da sustentação oral dos advogados, contra a Resolução 591/CNJ.



Moacyr Lobato e Victor Hugo Lobato Divulgação



DE CASA NOVA

O desembargador Moacyr Lobato de Campos, após se aposentar do TJMG, retorna a advocacia com o filho Victor Hugo Lobato de Campos, mestre em Processo Civil. Englobando “Duas gerações enriquecendo o Direito”, o escritório “Lobato de Campos Advocacia Empresarial” nasceu de um sonho familiar que, segundo seus fundadores, “une tradição e inovação para oferecer serviços jurídicos de alta qualidade”.

Décio Mitre, advogado divulgação



MITRE DE BH

O presidente da OAB/MG, Gustavo Chalfun, atendendo a pedido do vereador Maninho Felix (PSD), cedeu o auditório da entidade para a entrega do título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte ao advogado Décio Mitre, que foi presidente do Tribunal de Ética e Disciplina e do Órgão Especial da OAB/MG, além de presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. A justa homenagem será no dia 26 de fevereiro, às 15 horas, na casa dos advogados mineiros.

Paulo de Tarso Tamburini Souza divulgação



INDIANA JONES

Conhecido como “Indiana Jones” dadas as diversas missões internacionais que já cumpriu pelo mundo, o desembargador Paulo de Tarso Tamburini, da 3ª Câmara Criminal do TJMG, já atravessou o Saara com os tuaregues, acompanhou a rotina dos lamas no Tibete e negociou com guerrilheiros no Zimbabwe. Estas são apenas algumas das experiências dele, que foi o 1º magistrado mineiro a compor o Conselho Nacional de Justiça. A convite do ministro Gilmar Mendes, a quem assessorou, participou do diagnóstico do sistema carcerário brasileiro. Agora, a convite do governador Zema, Tamburini leva toda sua experiência para o Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais, onde tomou posse. Belo reforço.

Os conselheiros Agostinho Patrus e Durval Ângelo divulgação



DUPLA DE PESO À FRENTE DO TCE

Tomaram posse, respectivamente, como presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, para o biênio 2025/2026, os conselheiros Durval Ângelo e Agostinho Patrus, ambos com vasta experiência no Legislativo mineiro. Durval foi deputado estadual por seis mandatos e Agostinho cumpriu quatro mandatos consecutivos na ALMG. Em seu discurso de posse, o novo presidente, citando Santo Agostinho, disse que “o tempo, produto da alma, nos presenteia com um agora constante, um presente que pulsa e que nos convida a vivê-lo em sua plenitude. É nesse presente, neste momento singular, que me encontro hoje, investido na honrosa função de presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais”. O conselheiro Gilberto Diniz assume a corregedoria da Corte de Contas.

A literatura como matéria-prima divulgação



FORA DOS AUTOS

O desembargador Rogério Medeiros, 3º vice-presidente do TJMG, lançou a obra “Fora dos Autos”. Segundo o autor, como ao magistrado cabe se pronunciar apenas nos autos, o livro revela crônicas, contos, prosa poética e ensaios biográficos, pois, de acordo como o mesmo, “a literatura é o melhor caminho para o magistrado se expressar 'extra autos' com clareza e beleza”. Fica a dica.

Desembargador Maurício Pinto Ferreira divulgação



EJEF TEM AULA MAGNA

Os desembargadores do TJMG, Saulo Versiani, 2º vice-presidente, e Maurício Pinto Ferreira, que estão à frente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes-EJEF, iniciarão o ano letivo da entidade, em 10 de março, com uma aula magna do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, e diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM). Inscrições abertas de 3 de fevereiro a 6 de março. Imperdível.



LANÇAMENTO NO STJ

Hoje no Espaço Cultural do STJ será lançado o livro “Direito Societário. Recuperação Judicial e Falência na Jurisprudência do STJ”, sob a coordenação do ministro Ricardo Cueva e participação do ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor geral da Justiça Federal.