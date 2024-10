No mês de novembro ocorrerão duas importantes eleições no sistema de justiça mineiro. A seccional mineira da Ordem dos Advogados do Brasil elegerá, em 17 de novembro, a nova diretoria da entidade para o triênio 2025/2027. E os membros do Ministério Público de Minas Gerais votarão, no dia 18 de novembro, a lista tríplice de candidatos à sucessão do procurador geral, Jarbas Soares Júnior, cujo nome será escolhido, a partir de tal lista, pelo governador Romeu Zema.



Na OAB, três chapas foram registradas para concorrer à primeira eleição 100% eletrônica da entidade, uma novidade que pode impactar no aumento do número de eleitores e que altera o viés da campanha, eis que elimina o famoso corpo a corpo de boca de urna no dia do pleito, que tinha uma influência sobre os indecisos que, historicamente, constituem fatia considerável do eleitorado.



A situação vem com a chapa encabeçada pelo atual presidente da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMG), o advogado Gustavo Chalfun e com o atual presidente, Sérgio Leonardo como candidato ao Conselho Federal. E, em oposição, figuram dois outros blocos na categoria: o que tem à frente o advogado Raimundo Cândido Neto e a chapa “OAB em suas mãos” (chapa 5), que traz como candidato a presidente o advogado Adriano Cardoso.



O caderno “DIREITO & JUSTIÇA Minas” fez uma entrevista exclusiva com os cabeças de chapas que concorrerão à OAB/MG, aos quais foram submetidas idênticas perguntas elaboradas pelo Conselho Editorial do D&J Minas, formado pelos advogados Décio Freire (presidente), Francisco Caputo Bastos, Luiz Felipe Salomão Filho, Rodrigo Badaró e Roberto Caldas. As entrevistas serão disponibilizadas em Parte I e II na edição de hoje e na do dia 12 de novembro, na página da “Tribuna da Advocacia”.



Já no Ministério Público Estadual, promotores e procuradores de justiça vão eleger aqueles que figurarão na lista tríplice também a ser submetida ao governador Romeu Zema. O atual procurador geral, Jarbas Soares, que encerra seu mandato em dezembro próximo, apoia o nome do procurador Carlos André Mariani Bittencourt, que já exerceu a procuradoria geral de 2012 a 2016. Além do candidato da situação são candidatos os procuradores de Justiça Marcos Tofani Baer Bahia, apoiado pelo grupo ligado ao ex-procurador geral Antônio Sérgio Tonet, e Geraldo Flávio Vasques, além do promotor Paulo de Tarso Moraes Filho, que, embora fosse da base de Jarbas Soares até o momento do registro das candidaturas, abriu dissidência com apoio do secretário de estado da Casa Civil, Marcelo Aro.



O conselho editorial do D&J Minas também formulará perguntas para os candidatos, que serão respondidas em entrevista a ser publicada na edição do dia 12 de novembro, na página “A Voz do MP”. Ambas as entrevistas, com os candidatos a presidente da OAB/MG e ao posto de procurador geral de justiça serão, também, disponibilizadas no Portal Uai, que tem média de 30 milhões de visualizações por mês.