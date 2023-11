As deputadas estaduais Bella Gonçalves (PSOL) e Andreia de Jesus (PT) vão até a sede da Copasa, nesta terça-feira (21/11), para cobrar a falta de água em alguns bairros de Belo Horizonte, como Morro do Papagaio, Taquaril e Jardim Alvorada. Além disso, outras cidades da Região Metropolitana, como Santa Luzia, Contagem, Ribeirão das Neves e Esmeraldas, também enfrentam escassez de água.

A falta de água coincidiu com a onda de calor que terminou no último domingo (19/11). Em um comunicado enviado à imprensa, a Copasa informou que as altas temperaturas e a baixa umidade, observadas nos últimos dias, superaram as variações sazonais normalmente vistas neste período do ano, impactando significativamente o fornecimento de água.

As parlamentares vão estar na sede da Copasa às 16h. "Nessa onda de calor que atingiu Belo Horizonte em novembro e pode se repetir em dezembro, as comunidades periféricas, ocupações e favelas ficaram dias sem água. Houve casos extremos de comunidades que passaram 15 dias sem água aqui em Belo Horizonte. Diante disso, nós, da Comissão de Direitos Humanos, queremos nos reunir com a Copasa para que ela preste informações sobre isso e para que possamos construir um plano de trabalho para atender imediatamente esses territórios e prevenir a repetição de situações terríveis como essa", explicou a deputada Bella.

Sem água, moradores do Barreiro, incluindo crianças, buscam água em baldes

Bella pretende questionar a Copasa sobre a distribuição de lucros para acionistas "enquanto não realizam os investimentos necessários em infraestrutura e pessoal".



"Podemos garantir água. Isso já aconteceu no passado no Rio de Janeiro, antes da privatização. Não queremos que a Copasa seja privatizada. Estamos cobrando uma resposta do governador para que não falte água para o povo e para que a Copasa receba os investimentos necessários para garantir que esse direito fundamental não falte para ninguém na Região Metropolitana de Belo Horizonte", concluiu.