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Prato tropical

Aprenda a fazer um arroz do mar cremoso e irresistível com camarão

Veja o passo a passo de um prato intenso; o segredo está no caldo e na bisque de camarão, com um toque especial de limão-siciliano

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
08/07/2026 16:10

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Aprenda a fazer um arroz do mar cremoso e irresistível com camarão
O arroz do mar é uma opção sofisticada que une a cremosidade e a intensidade dos sabores do litoral, conforme a receita apresentada. crédito: antalexstudio

Se a ideia é levar os sabores do mar para a mesa, este arroz com camarão e lula é uma excelente escolha. Cremoso, aromático e repleto de frutos do mar, o prato combina ingredientes simples com um preparo que valoriza cada etapa da receita. A porção rende de uma a duas pessoas e fica pronta em aproximadamente 45 minutos, sendo uma ótima opção tanto para um jantar especial quanto para ocasiões em que se deseja impressionar.

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O segredo do resultado está na bisque de camarão, preparada com as cascas do crustáceo para extrair o máximo de sabor. Esse caldo encorpado é utilizado no cozimento do arroz, permitindo que os grãos absorvam toda a intensidade dos ingredientes. Para finalizar, o limão-siciliano acrescenta frescor e equilíbrio, conferindo um toque cítrico que harmoniza com a cremosidade do prato.

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Ingredientes

  • 60 g de arroz agulhinha;

  • 120 ml de caldo de camarão;

  • 3 unidades de camarão rosa médio;

  • 150 g de anéis de lula;

  • 3 tentáculos ou cabeças de lula;

  • 100 g de molho de tomate;

  • 120 g de bisque de camarão;

  • 80 g de tomate italiano em cubos;

  • 10 g de salsa picada;

  • 5 g de coentro picado;

  • 30 g de aioli de limão;

  • 20 g de manteiga;

  • ½ limão-siciliano;

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

  1. Cozinhe o arroz no caldo de camarão por cerca de 8 a 10 minutos, até que os grãos estejam hidratados, mas ainda levemente firmes. Reserve.

  2. Derreta a manteiga em uma frigideira e salteie os camarões, os anéis e as cabeças de lula. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Retire da frigideira e reserve.

  3. Na mesma frigideira, coloque o arroz reservado, junte a bisque de camarão e o molho de tomate. Cozinhe até que os grãos atinjam o ponto ideal.

  4. Quando o arroz estiver quase pronto, incorpore os anéis de lula, o tomate cortado em cubos, a salsa e o coentro. Misture delicadamente para distribuir os ingredientes de maneira uniforme.

  5. Desligue o fogo e acrescente o suco de meio limão-siciliano, mexendo apenas o suficiente para incorporar o sabor cítrico ao preparo.

  6. Transfira o arroz para o prato de servir, espalhando-o de forma uniforme. Disponha os camarões e as cabeças de lula sobre o arroz e finalize com três gotas de aioli de limão.

Dicas

O aioli de limão pode ser encontrado em empórios ou preparado em casa. Para uma versão caseira simples, misture maionese de boa qualidade com suco e raspas da casca de limão-siciliano a gosto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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