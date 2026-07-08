Aprenda a fazer um arroz do mar cremoso e irresistível com camarão

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Se a ideia é levar os sabores do mar para a mesa, este arroz com camarão e lula é uma excelente escolha. Cremoso, aromático e repleto de frutos do mar, o prato combina ingredientes simples com um preparo que valoriza cada etapa da receita. A porção rende de uma a duas pessoas e fica pronta em aproximadamente 45 minutos, sendo uma ótima opção tanto para um jantar especial quanto para ocasiões em que se deseja impressionar.

O segredo do resultado está na bisque de camarão, preparada com as cascas do crustáceo para extrair o máximo de sabor. Esse caldo encorpado é utilizado no cozimento do arroz, permitindo que os grãos absorvam toda a intensidade dos ingredientes. Para finalizar, o limão-siciliano acrescenta frescor e equilíbrio, conferindo um toque cítrico que harmoniza com a cremosidade do prato.

Leia Mais

Ingredientes

60 g de arroz agulhinha;

120 ml de caldo de camarão;

3 unidades de camarão rosa médio;

150 g de anéis de lula;

3 tentáculos ou cabeças de lula;

100 g de molho de tomate;

120 g de bisque de camarão;

80 g de tomate italiano em cubos;

10 g de salsa picada;

5 g de coentro picado;

30 g de aioli de limão;

20 g de manteiga;

½ limão-siciliano;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Cozinhe o arroz no caldo de camarão por cerca de 8 a 10 minutos, até que os grãos estejam hidratados, mas ainda levemente firmes. Reserve. Derreta a manteiga em uma frigideira e salteie os camarões, os anéis e as cabeças de lula. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, coloque o arroz reservado, junte a bisque de camarão e o molho de tomate. Cozinhe até que os grãos atinjam o ponto ideal. Quando o arroz estiver quase pronto, incorpore os anéis de lula, o tomate cortado em cubos, a salsa e o coentro. Misture delicadamente para distribuir os ingredientes de maneira uniforme. Desligue o fogo e acrescente o suco de meio limão-siciliano, mexendo apenas o suficiente para incorporar o sabor cítrico ao preparo. Transfira o arroz para o prato de servir, espalhando-o de forma uniforme. Disponha os camarões e as cabeças de lula sobre o arroz e finalize com três gotas de aioli de limão.

Dicas

O aioli de limão pode ser encontrado em empórios ou preparado em casa. Para uma versão caseira simples, misture maionese de boa qualidade com suco e raspas da casca de limão-siciliano a gosto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.