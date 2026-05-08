Sobremesas para o Dia das Mães: receitas com gostinho de infância

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O Dia das Mães, celebrado no próximo dia 10 de maio, é a data perfeita para retribuir todo o carinho com um gesto doce e memorável. Que tal resgatar sabores da infância e preparar sobremesas clássicas que aquecem o coração?

Separamos três receitas fáceis e deliciosas que são pura nostalgia: pudim de leite condensado, bolo de cenoura com calda de chocolate e uma torta de limão refrescante. Escolha a sua favorita ou prepare as três para um dia inesquecível!

Pudim de Leite Condensado Clássico

Um clássico absoluto que nunca falha. A textura cremosa e a calda de caramelo brilhante fazem deste pudim uma das sobremesas tradicionais mais amadas do Brasil.

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Ingredientes

Calda: 1 xícara (chá) de açúcar, 1/2 xícara (chá) de água quente

Pudim: 1 lata de leite condensado, 2 medidas (da lata) de leite integral, 3 ovos inteiros

Modo de Preparo

Para a calda, derreta o açúcar em uma panela em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Adicione a água quente com cuidado e mexa até dissolver os torrões. Despeje a calda em uma forma com furo central e espalhe pelas laterais. Reserve. No liquidificador, bata o leite condensado, o leite e os ovos por cerca de 2 minutos, até a mistura ficar homogênea. Despeje a mistura do pudim na forma caramelizada com cuidado. Cubra a forma com papel-alumínio e asse em banho-maria em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Deixe esfriar completamente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de desenformar.

Bolo de Cenoura com Cobertura de Chocolate

O cheirinho de bolo de cenoura assando já é um presente. Fofinho, saboroso e com aquela cobertura de chocolate cremosa, é uma receita que abraça a alma.

Ingredientes da Massa

3 cenouras médias raladas

4 ovos

1/2 xícara (chá) de óleo

2 xícaras (chá) de açúcar

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Ingredientes da Cobertura

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de achocolatado em pó

1 colher (sopa) de manteiga

5 colheres (sopa) de leite

Modo de Preparo

No liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o óleo até obter uma mistura cremosa. Em uma tigela, misture o açúcar e a farinha de trigo. Despeje o creme do liquidificador e mexa bem até a massa ficar homogênea. Por último, adicione o fermento e incorpore delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos. Para a cobertura, misture todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a ferver e engrossar levemente. Retire o bolo do forno e despeje a cobertura quente sobre ele. Espere esfriar para servir.

Torta de Limão Simples e Cremosa

O contraste perfeito entre o doce e o azedinho. Esta torta de limão é uma sobremesa leve e refrescante, ideal para finalizar o almoço de domingo em família.

Ingredientes da Massa

200g de biscoito de maisena triturado

100g de manteiga sem sal derretida

Ingredientes do Recheio

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

Suco de 4 limões taiti

Ingredientes do Merengue (opcional)

3 claras de ovo

6 colheres (sopa) de açúcar

Modo de Preparo

Para a massa, misture o biscoito triturado com a manteiga derretida até formar uma farofa úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Reserve. Para o recheio, misture em uma tigela o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter um creme consistente. Despeje sobre a massa já fria. Para o merengue, bata as claras em neve na batedeira. Adicione o açúcar aos poucos, sem parar de bater, até formar um merengue firme e brilhante. Espalhe o merengue sobre o recheio de limão, fazendo picos com as costas de uma colher. Leve ao forno por mais 10 minutos ou use um maçarico culinário para dourar. Leve a torta à geladeira por pelo menos 3 horas antes de servir.

Preparar uma dessas sobremesas clássicas é mais do que um presente, é uma forma de materializar o amor e a gratidão. Escolha a receita que mais combina com sua mãe e celebre este dia com muito sabor e afeto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.