Sobremesas para o Dia das Mães: receitas com gostinho de infância
Aprenda a fazer pudim, bolo de cenoura e torta de limão para surpreender sua mãe: confira o passo a passo completo e celebre com muito afeto
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O Dia das Mães, celebrado no próximo dia 10 de maio, é a data perfeita para retribuir todo o carinho com um gesto doce e memorável. Que tal resgatar sabores da infância e preparar sobremesas clássicas que aquecem o coração?
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Separamos três receitas fáceis e deliciosas que são pura nostalgia: pudim de leite condensado, bolo de cenoura com calda de chocolate e uma torta de limão refrescante. Escolha a sua favorita ou prepare as três para um dia inesquecível!
Pudim de Leite Condensado Clássico
Um clássico absoluto que nunca falha. A textura cremosa e a calda de caramelo brilhante fazem deste pudim uma das sobremesas tradicionais mais amadas do Brasil.
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Ingredientes
Calda: 1 xícara (chá) de açúcar, 1/2 xícara (chá) de água quente
Pudim: 1 lata de leite condensado, 2 medidas (da lata) de leite integral, 3 ovos inteiros
Modo de Preparo
Para a calda, derreta o açúcar em uma panela em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Adicione a água quente com cuidado e mexa até dissolver os torrões. Despeje a calda em uma forma com furo central e espalhe pelas laterais. Reserve.
No liquidificador, bata o leite condensado, o leite e os ovos por cerca de 2 minutos, até a mistura ficar homogênea.
Despeje a mistura do pudim na forma caramelizada com cuidado.
Cubra a forma com papel-alumínio e asse em banho-maria em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo.
Deixe esfriar completamente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de desenformar.
Bolo de Cenoura com Cobertura de Chocolate
O cheirinho de bolo de cenoura assando já é um presente. Fofinho, saboroso e com aquela cobertura de chocolate cremosa, é uma receita que abraça a alma.
Ingredientes da Massa
3 cenouras médias raladas
4 ovos
1/2 xícara (chá) de óleo
2 xícaras (chá) de açúcar
2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
Ingredientes da Cobertura
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de achocolatado em pó
1 colher (sopa) de manteiga
5 colheres (sopa) de leite
Modo de Preparo
No liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o óleo até obter uma mistura cremosa.
Em uma tigela, misture o açúcar e a farinha de trigo. Despeje o creme do liquidificador e mexa bem até a massa ficar homogênea. Por último, adicione o fermento e incorpore delicadamente.
Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos.
Para a cobertura, misture todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a ferver e engrossar levemente.
Retire o bolo do forno e despeje a cobertura quente sobre ele. Espere esfriar para servir.
Torta de Limão Simples e Cremosa
O contraste perfeito entre o doce e o azedinho. Esta torta de limão é uma sobremesa leve e refrescante, ideal para finalizar o almoço de domingo em família.
Ingredientes da Massa
200g de biscoito de maisena triturado
100g de manteiga sem sal derretida
Ingredientes do Recheio
1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite
Suco de 4 limões taiti
Ingredientes do Merengue (opcional)
3 claras de ovo
6 colheres (sopa) de açúcar
Modo de Preparo
Para a massa, misture o biscoito triturado com a manteiga derretida até formar uma farofa úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Reserve.
Para o recheio, misture em uma tigela o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter um creme consistente. Despeje sobre a massa já fria.
Para o merengue, bata as claras em neve na batedeira. Adicione o açúcar aos poucos, sem parar de bater, até formar um merengue firme e brilhante.
Espalhe o merengue sobre o recheio de limão, fazendo picos com as costas de uma colher. Leve ao forno por mais 10 minutos ou use um maçarico culinário para dourar.
Leve a torta à geladeira por pelo menos 3 horas antes de servir.
Preparar uma dessas sobremesas clássicas é mais do que um presente, é uma forma de materializar o amor e a gratidão. Escolha a receita que mais combina com sua mãe e celebre este dia com muito sabor e afeto.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.