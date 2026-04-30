Confira a agenda gastronômica do feriado emendado (1/5 a 3/5)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Mais um feriado vem vindo e, desta vez, é bem colado com o fim de semana. Por isso, eventos e festivais gastronômicos aparecem como ótimos programas para toda a família e, inclusive, para turistas que passam por Belo Horizonte. Confira nossa seleção com um pouco do que vai acontecer na capital nos próximos dias:

Quermesse da Mary

Entre os dias 1º e 3 de maio, a Quermesse da Mary chega ao Centro Cultural Banco do Brasil, na Região da Savassi. O evento apresenta ao público produtos artesanais, que passaram pela curadoria de Mary Arantes. Desta vez, apenas mulheres vão expor.

Na gastronomia, alguns dos destaques são os biscoitos amanteigados da marca Biscoito de Flor, revestidos com flores comestíveis e orgânicas; e os biscoitos Julieta, de queijo com recheios diversos - o tradicional é recheado com goiabada.

Serviço



Praça da Liberdade, 450, Funcionários (térreo do CCBB BH)

De 1º a 3 de maio de 2026

Das 10h às 20h

Entrada gratuita

Festival do Ora-pro-nóbis em Sabará

A partir de amanhã (1º/5) até domingo (3/5), será realizada a 28ª edição do Festival do Ora-pro-nóbis em Sabará, Região Metropolitana de BH. A proposta do evento é servir pratos com a planta. Um exemplo é o bacalhau com ora-pro-nóbis, arroz branco, farofa de banana e angu.



Serviço



Rua José Antônio da Silva, Bairro Pompéu, Sabará (MG)

De 1º a 3 de maio de 2026

Sexta e sábado das 10h às 22h

Domingo, das 10h às 19h

Entrada gratuita

Festival de Jazz

No sábado (2/5), o entorno do Museu Abílio Barreto Barreto, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul de BH, recebe um festival que une jazz, massas e vinhos. O evento atende diferentes gostos e vai servir pizzas, massas, queijos, vinhos e chope artesanal.

Serviço



Rua Bernardo Mascarenhas, Cidade Jardim (Entorno do Museu Abílio Barreto)

2 de maio (sábado)

Das 10h às 22h

Entrada gratuita



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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima