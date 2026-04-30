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PROGRAMAÇÃO

Confira a agenda gastronômica do feriado emendado (1/5 a 3/5)

Eventos em BH e na Região Metropolitana movimentam o feriado do Dia do Trabalho (1/5) e o fim de semana

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Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
30/04/2026 18:34

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A marca Biscoito de Flor vai estar entre os expositores da Quermesse da Mary no CCBB BH
A marca Biscoito de Flor vai estar entre os expositores da Quermesse da Mary no CCBB BH crédito: Heloisa Drumond Fotografias/Divulgação

Mais um feriado vem vindo e, desta vez, é bem colado com o fim de semana. Por isso, eventos e festivais gastronômicos aparecem como ótimos programas para toda a família e, inclusive, para turistas que passam por Belo Horizonte. Confira nossa seleção com um pouco do que vai acontecer na capital nos próximos dias:

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Quermesse da Mary

Entre os dias 1º e 3 de maio, a Quermesse da Mary chega ao Centro Cultural Banco do Brasil, na Região da Savassi. O evento apresenta ao público produtos artesanais, que passaram pela curadoria de Mary Arantes. Desta vez, apenas mulheres vão expor.

Na gastronomia, alguns dos destaques são os biscoitos amanteigados da marca Biscoito de Flor, revestidos com flores comestíveis e orgânicas; e os biscoitos Julieta, de queijo com recheios diversos - o tradicional é recheado com goiabada.

Serviço

Praça da Liberdade, 450, Funcionários (térreo do CCBB BH)

De 1º a 3 de maio de 2026
Das 10h às 20h
Entrada gratuita

Festival do Ora-pro-nóbis em Sabará

A partir de amanhã (1º/5) até domingo (3/5), será realizada a 28ª edição do Festival do Ora-pro-nóbis em Sabará, Região Metropolitana de BH. A proposta do evento é servir pratos com a planta. Um exemplo é o bacalhau com ora-pro-nóbis, arroz branco, farofa de banana e angu.


Serviço

Rua José Antônio da Silva, Bairro Pompéu, Sabará (MG)

De 1º a 3 de maio de 2026
Sexta e sábado das 10h às 22h
Domingo, das 10h às 19h
Entrada gratuita

Festival de Jazz

No sábado (2/5), o entorno do Museu Abílio Barreto Barreto, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul de BH, recebe um festival que une jazz, massas e vinhos. O evento atende diferentes gostos e vai servir pizzas, massas, queijos, vinhos e chope artesanal.

Serviço

Rua Bernardo Mascarenhas, Cidade Jardim (Entorno do Museu Abílio Barreto)

2 de maio (sábado)
Das 10h às 22h
Entrada gratuita

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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