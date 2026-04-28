O segredo dos nuggets perfeitos: airfryer, forno ou fritura

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Amados por crianças e adultos, os nuggets são uma opção de refeição rápida e saborosa. Mas qual é a melhor forma de prepará-los para garantir a combinação perfeita de crocância por fora e suculência por dentro?

Analisamos os três métodos mais comuns: a prática airfryer, o tradicional forno e a clássica fritura por imersão. Descubra as vantagens e desvantagens de cada um e escolha seu preferido.

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Airfryer: rapidez e menos gordura

A fritadeira elétrica se tornou a queridinha de quem busca praticidade e uma alimentação mais saudável. Ela funciona circulando ar quente em altíssima velocidade, o que cria uma camada externa crocante nos nuggets sem a necessidade de usar muito óleo. O resultado são nuggets dourados e sequinhos em poucos minutos, sendo a opção ideal para o dia a dia.

Forno convencional: ideal para grandes porções

Assar os nuggets no forno é uma alternativa simples e que também dispensa o uso de óleo. É a melhor escolha quando você precisa preparar uma grande quantidade de uma só vez. A principal desvantagem é o tempo de preparo, que é maior, e a necessidade de virar os nuggets na metade do tempo para garantir que dourem por igual. A textura pode não ficar tão crocante quanto nos outros métodos.

Fritura por imersão: crocância máxima

Para quem não abre mão da crocância extrema e do sabor clássico, a fritura em óleo quente é imbatível. O método garante que os nuggets fiquem uniformemente dourados e com aquela casquinha inconfundível. No entanto, é a opção menos saudável, pois o alimento absorve uma quantidade considerável de gordura, além de exigir mais cuidado no manuseio do óleo quente e gerar mais sujeira na cozinha.

Qual método escolher?

A escolha ideal depende do seu objetivo:

Para o dia a dia e mais saúde: a airfryer é a campeã, unindo rapidez, praticidade e um resultado crocante com muito menos gordura.

Para grandes turmas: o forno é a solução mais eficiente para cozinhar muitos nuggets de uma só vez, sem complicações.

Para um sabor indulgente: se a prioridade é a crocância e o sabor tradicional, a fritura por imersão entrega o resultado mais clássico e saboroso. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.