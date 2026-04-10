O que são 'carnes mecanicamente separadas' usadas nos nuggets

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Aquela expressão "carnes mecanicamente separadas" (CMS), comum nos rótulos de nuggets, salsichas e outros empanados, descreve uma matéria-prima obtida pela indústria para aproveitar ao máximo a carne que fica aderida aos ossos de aves e suínos após a desossa principal. O resultado é um produto com textura de pasta, que serve de base para muitos alimentos processados.

O processo utiliza equipamentos de alta pressão que comprimem as carcaças contra uma espécie de peneira. A força mecânica separa os tecidos mais macios, como músculos, gordura e medula, dos fragmentos de ossos maiores, que são retidos. Essa pasta resultante é então resfriada e utilizada na fabricação de outros produtos.

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A prática é uma forma de reduzir o desperdício na indústria alimentícia, garantindo o aproveitamento de partes que, de outra forma, seriam descartadas. No entanto, a composição da CMS é diferente da carne in natura, o que gera dúvidas sobre seu valor nutricional e segurança.

O que a legislação diz sobre o consumo

No Brasil, o uso da CMS é regulamentado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio da Instrução Normativa SDA nº 4, de 2000. A legislação estabelece limites para componentes como cálcio (máximo de 1,5% em base seca), que indica a quantidade de resíduos ósseos na pasta, além de critérios de qualidade microbiológica para garantir que o produto seja seguro para o consumo humano.

A presença do ingrediente deve ser informada de forma clara na lista de ingredientes do rótulo. Por isso, ao comprar empanados, salsichas ou mortadelas, é possível verificar se a CMS faz parte da composição. Normalmente, ela aparece entre os primeiros itens, indicando que está presente em quantidade significativa.

Qual a diferença para a carne tradicional

A principal diferença entre a CMS e um corte de carne tradicional está na composição. A carne mecanicamente separada costuma ter um teor de gordura mais elevado e um percentual de proteína inferior quando comparada a um filé de frango ou a um bife. A legislação brasileira define que a CMS deve ter, no mínimo, 12% de proteína e, no máximo, 30% de gordura.

A textura também é distinta. Enquanto a carne moída é feita de fibras musculares trituradas, a CMS é uma emulsão mais homogênea, o que facilita sua incorporação em receitas industriais. Além dos famosos nuggets, o ingrediente é frequentemente encontrado em produtos como:

Salsichas e linguiças;

Mortadela;

Patês industrializados;

Hambúrgueres processados.

Portanto, ler o rótulo é fundamental para que o consumidor faça escolhas conscientes, identificando a presença e a quantidade de CMS na composição dos alimentos processados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.