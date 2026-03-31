Cuca de ameixa: aprenda a fazer a receita tradicional e irresistível
Doce na medida certa e com uma farofa crocante, a cuca é um clássico que conquista paladares; confira o passo a passo para não errar no preparo
Aquele cheirinho de bolo assando que invade a casa é uma das melhores memórias afetivas. Se a receita for de uma cuca de ameixa com farofa crocante, a experiência fica ainda mais especial. Este clássico de origem alemã, que conquistou o sul do Brasil, equilibra perfeitamente a massa macia, o doce da fruta e a textura da cobertura.
Preparar essa delícia em casa é mais simples do que parece. O segredo está em seguir as etapas com atenção e usar ingredientes de qualidade. O resultado é um lanche da tarde perfeito ou uma sobremesa que agrada a todos. Confira o passo a passo completo para não errar.
Ingredientes para a cuca de ameixa
Para facilitar o preparo, separe os ingredientes em três partes: massa, recheio e farofa. Essa organização ajuda a evitar confusões e garante que cada etapa saia como o esperado.
Massa: três xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite morno, dois ovos, duas colheres de sopa de manteiga sem sal e uma colher de sopa de fermento em pó.
Recheio: 300 gramas de ameixa seca sem caroço e uma xícara de água para hidratar.
Farofa: uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar e meia xícara de manteiga gelada em cubos. Canela em pó é opcional, mas dá um toque especial.
Modo de preparo
O processo começa pela farofa, que precisa descansar na geladeira para ficar bem crocante. Em seguida, prepare a massa e monte a cuca para levar ao forno.
Comece pela farofa: em uma tigela, misture a farinha, o açúcar e a canela. Adicione a manteiga gelada e, com a ponta dos dedos, amasse até formar uma farofa úmida e granulada. Reserve na geladeira.
Hidrate as ameixas: coloque as ameixas secas em uma panela com a água e leve ao fogo baixo por cerca de dez minutos, até que fiquem macias. Escorra e reserve.
Prepare a massa: em uma batedeira ou tigela grande, bata a manteiga com o açúcar até formar um creme claro. Adicione os ovos, um de cada vez, e continue batendo.
Alternadamente, adicione a farinha de trigo e o leite morno, misturando delicadamente até a massa ficar homogênea. Por último, incorpore o fermento em pó.
Despeje a massa em uma forma retangular untada e enfarinhada. Distribua as ameixas hidratadas por cima da massa, afundando-as levemente.
Cubra tudo com a farofa gelada, espalhando de maneira uniforme.
Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo e a farofa esteja dourada.
Dicas para uma cuca perfeita
Pequenos detalhes fazem toda a diferença no resultado final. Para garantir uma cuca de ameixa irresistível, algumas sugestões podem ajudar a aprimorar ainda mais a sua receita.
Para uma farofa ainda mais crocante, não tenha pressa ao misturar a manteiga. O ideal é que ela se incorpore aos secos sem derreter completamente.
Se preferir um recheio mais cremoso, você pode bater as ameixas hidratadas no liquidificador com um pouco da água do cozimento até formar um purê.
A cuca pode ser congelada. Espere esfriar completamente, embale bem em plástico filme e leve ao freezer por até três meses.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.