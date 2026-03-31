Cuca de ameixa: aprenda a fazer a receita tradicional e irresistível

Doce na medida certa e com uma farofa crocante, a cuca é um clássico que conquista paladares; confira o passo a passo para não errar no preparo

Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
31/03/2026 12:17

Cuca de ameixa: aprenda a fazer a receita tradicional e irresistível
Saboreie a irresistível cuca de ameixa com farofa crocante, destacando a união perfeita da massa macia, o doce da fruta e a textura da cobertura crédito: Wikimedia Commons

Aquele cheirinho de bolo assando que invade a casa é uma das melhores memórias afetivas. Se a receita for de uma cuca de ameixa com farofa crocante, a experiência fica ainda mais especial. Este clássico de origem alemã, que conquistou o sul do Brasil, equilibra perfeitamente a massa macia, o doce da fruta e a textura da cobertura.

Preparar essa delícia em casa é mais simples do que parece. O segredo está em seguir as etapas com atenção e usar ingredientes de qualidade. O resultado é um lanche da tarde perfeito ou uma sobremesa que agrada a todos. Confira o passo a passo completo para não errar.

Ingredientes para a cuca de ameixa

Para facilitar o preparo, separe os ingredientes em três partes: massa, recheio e farofa. Essa organização ajuda a evitar confusões e garante que cada etapa saia como o esperado.

  • Massa: três xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite morno, dois ovos, duas colheres de sopa de manteiga sem sal e uma colher de sopa de fermento em pó.

  • Recheio: 300 gramas de ameixa seca sem caroço e uma xícara de água para hidratar.

  • Farofa: uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar e meia xícara de manteiga gelada em cubos. Canela em pó é opcional, mas dá um toque especial.

Modo de preparo

O processo começa pela farofa, que precisa descansar na geladeira para ficar bem crocante. Em seguida, prepare a massa e monte a cuca para levar ao forno.

  1. Comece pela farofa: em uma tigela, misture a farinha, o açúcar e a canela. Adicione a manteiga gelada e, com a ponta dos dedos, amasse até formar uma farofa úmida e granulada. Reserve na geladeira.

  2. Hidrate as ameixas: coloque as ameixas secas em uma panela com a água e leve ao fogo baixo por cerca de dez minutos, até que fiquem macias. Escorra e reserve.

  3. Prepare a massa: em uma batedeira ou tigela grande, bata a manteiga com o açúcar até formar um creme claro. Adicione os ovos, um de cada vez, e continue batendo.

  4. Alternadamente, adicione a farinha de trigo e o leite morno, misturando delicadamente até a massa ficar homogênea. Por último, incorpore o fermento em pó.

  5. Despeje a massa em uma forma retangular untada e enfarinhada. Distribua as ameixas hidratadas por cima da massa, afundando-as levemente.

  6. Cubra tudo com a farofa gelada, espalhando de maneira uniforme.

  7. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo e a farofa esteja dourada.

Dicas para uma cuca perfeita

Pequenos detalhes fazem toda a diferença no resultado final. Para garantir uma cuca de ameixa irresistível, algumas sugestões podem ajudar a aprimorar ainda mais a sua receita.

  • Para uma farofa ainda mais crocante, não tenha pressa ao misturar a manteiga. O ideal é que ela se incorpore aos secos sem derreter completamente.

  • Se preferir um recheio mais cremoso, você pode bater as ameixas hidratadas no liquidificador com um pouco da água do cozimento até formar um purê.

  • A cuca pode ser congelada. Espere esfriar completamente, embale bem em plástico filme e leve ao freezer por até três meses.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

