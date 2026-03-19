BH: marca celebra o Dia do Macaron com promoções de doces grátis e em dobro

O Dia do Macaron, ou "Jour du Macaron", é comemorado mundialmente em 20 de março. A data foi criada em 2005 pelo confeiteiro francês Pierre Hermé para exaltar a técnica por trás do doce. No Brasil, a Le Petit Macarons preparou uma ação para celebrar a data.

Apesar da fama francesa, a história do macaron começou na Itália e foi levada à corte da França por Catarina de Médici no século XVI. O formato atual, com dois discos de merengue de amêndoas e recheio cremoso, surgiu apenas no século XX.

Postou, Marcou, Ganhou

Para celebrar o legado do doce, a Le Petit Macarons promove uma ação especial nesta sexta-feira (20/3). Ao comprar qualquer produto na loja de Belo Horizonte, que fica no BH Shopping, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul da cidade, o cliente que postar uma foto ou vídeo no Instagram, marcando o perfil da loja e o oficial da franquia (@lepetitmacarons), ganha um macaron extra na hora.

Os sabores do macaron extra serão aleatórios, conforme a disponibilidade de cada loja. "Queremos que cada mordida nos nossos doces leve alegria e garanta boas lembranças, celebrando a técnica artesanal que mantém viva essa tradição francesa", destaca Roger Coelho, sócio-fundador da marca.

Doze anos de história

A celebração continua no dia 27 de março, quando a Le Petit Macarons comemora seu aniversário de 12 anos. Fundada em 2014, a marca festeja com a promoção "Macaron em Dobro".

Nessa data específica, em qualquer compra realizada nas unidades físicas, incluindo a belo-horizontina, o cliente receberá o dobro de macarons que adquiriu. "Presentear nossos clientes é uma forma de agradecer pela confiança que nos consolidou como referência nacional", afirma Coelho.

As promoções dos dias 20 e 27 de março são válidas para todas as lojas físicas da rede no país, enquanto durarem os estoques.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.