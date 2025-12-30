Corantes naturais: 4 plantas que você pode usar para colorir pratos

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A busca por uma alimentação mais saudável e com menos produtos processados impulsiona o interesse por alternativas vegetais. Além de conferir cores vivas a pratos doces e salgados, muitas dessas plantas agregam nutrientes e sabores sutis, enriquecendo a experiência gastronômica sem os riscos associados aos corantes sintéticos.

Essa troca é mais simples do que parece. Ingredientes fáceis de encontrar em feiras e supermercados podem transformar o visual de massas, pães, bolos e bebidas. Basta um pouco de criatividade para deixar as refeições mais atraentes e nutritivas.

4 plantas para colorir seus pratos

Cúrcuma: também conhecida como açafrão-da-terra, a raiz oferece um amarelo-dourado intenso. É perfeita para colorir arroz, risotos, sopas, molhos e massas. A versão em pó é a mais prática para o dia a dia, sendo fácil de dosar para atingir a tonalidade desejada.

Beterraba: para tons que variam do rosa-claro ao vermelho-vibrante, a beterraba é a escolha ideal. O suco da raiz crua ou o seu pó desidratado podem ser adicionados a massas de bolos, pães, panquecas e até mesmo no preparo de drinks e iogurtes.

Urucum: semente que dá origem ao popular colorau, o urucum proporciona uma cor vermelho-alaranjada forte. Muito utilizado na culinária brasileira para temperar e colorir carnes, frangos, peixes e o tradicional arroz de panela, garantindo um prato com aparência mais apetitosa.

Espinafre: as folhas do espinafre são a fonte mais comum para um verde intenso e natural. Basta batê-las com um pouco de líquido (água, leite ou azeite) e incorporar a mistura em massas frescas, como nhoque e macarrão, ou em pães e suflês.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.