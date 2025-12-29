5 receitas incríveis para aproveitar a casca da melancia e outras frutas

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Jogar a casca da melancia fora depois de aproveitar a polpa suculenta é um hábito comum, mas representa um grande desperdício de nutrientes e sabor. A parte branca da fruta, muitas vezes descartada, pode ser transformada em pratos surpreendentes que vão desde doces a preparos salgados, ajudando a economizar e a aproveitar 100% do alimento.

O conceito de aproveitamento integral dos alimentos ganha cada vez mais força, impulsionado pela busca por uma alimentação mais sustentável e consciente. Além da melancia, cascas de outras frutas como banana, laranja e abacaxi também escondem um potencial culinário que merece ser explorado. Antes de qualquer preparo, é fundamental higienizar muito bem as cascas, especialmente se as frutas não forem orgânicas, para remover possíveis resíduos.

Explorar essas possibilidades é mais fácil do que parece. Com receitas simples, é possível criar pratos nutritivos e deliciosos. Veja cinco ideias para começar a dar um novo destino para as cascas de frutas.

Receitas para usar a casca da melancia

Doce de casca de melancia: um clássico que lembra o doce de mamão verde. Basta retirar a parte verde mais externa da casca, cortar a parte branca em cubos e cozinhar com açúcar e especiarias, como cravo e canela, até obter uma calda espessa e os pedaços ficarem macios e translúcidos.

Casca de melancia refogada: uma opção salgada e surpreendente. Rale a parte branca da casca e refogue com alho, cebola, tomate e os temperos de sua preferência. O resultado é um prato com textura similar à do chuchu ou abobrinha, perfeito para acompanhar arroz e feijão ou servir como recheio de tortas e salgados.

Outras frutas para aproveitar

Bife de casca de banana: a casca da banana, especialmente a da variedade nanica, pode virar um substituto para a carne. Desfie a casca já higienizada e refogue com cebola, pimentão e molho de soja. A textura fibrosa fica muito parecida com a de carne desfiada, sendo uma ótima opção para sanduíches e recheios.

Geleia de casca de laranja: para quem gosta de sabores cítricos, a geleia feita com a casca da laranja é uma escolha acertada. O preparo envolve cozinhar as cascas picadas com açúcar e água. Para reduzir o amargor, é recomendado deixar as cascas de molho em água, trocando-a algumas vezes antes do cozimento.

Chá de casca de abacaxi: uma bebida refrescante e digestiva. Ferva a casca do abacaxi com um pedaço de gengibre e alguns cravos. O chá pode ser consumido quente ou gelado. A bebida também é uma ótima base para sucos, bastando bater o chá coado com outras frutas.

