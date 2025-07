Viajar pela Europa é uma oportunidade única para mergulhar em culturas riquíssimas, especialmente quando o assunto é comida. Mas sentar-se à mesa em um país europeu vai muito além de saborear pratos típicos, envolve também compreender costumes locais que, à primeira vista, podem parecer estranhos para turistas de fora. Saber como se comportar em um restaurante ou até mesmo em uma refeição informal pode evitar constrangimentos e mostrar respeito pela cultura local.

Cada país tem suas próprias regras de etiqueta culinária, e algumas delas surpreendem até mesmo os viajantes mais experientes. O que é considerado educado em um lugar pode soar rude em outro.

Da posição dos talheres à maneira de brindar, conhecer esses detalhes pode transformar uma simples refeição em uma verdadeira imersão cultural. Conheça as curiosidades de alguns países europeus.

França: talheres nunca cruzados e silêncio à mesa

A culinária na França é quase uma religião, o comportamento à mesa é levado muito a sério. Cruzar os talheres no prato, por exemplo, é interpretado como falta de educação. Eles devem ser colocados paralelamente no prato quando se termina de comer.

Conversas em voz alta durante as refeições também não são bem-vistas. O tom deve ser contido, e é comum ver longos silêncios enquanto as pessoas apreciam o sabor dos pratos. Além disso, é educado começar a comer depois de todos estarem servidos e de alguém dizer “bon appétit”.

Itália: queijo não vai com tudo

A Itália é famosa por sua paixão pela comida, mas essa paixão vem acompanhada de um certo rigor. Um erro comum cometido por turistas é pedir queijo parmesão para colocar em qualquer prato. Embora pareça inofensivo, esse gesto pode ser interpretado como um insulto à receita original, principalmente se o prato for à base de frutos do mar. Para os italianos, alterar a composição de uma receita tradicional é quase uma ‘heresia’.

Outro detalhe importante: o cappuccino. Por mais tentador que seja tomar essa bebida a qualquer hora do dia, os italianos geralmente a consomem apenas no café da manhã. Pedir um cappuccino após o almoço ou o jantar pode arrancar olhares estranhos do garçom.

Alemanha: o pão tem regras próprias

Na Alemanha, o pão é mais do que um acompanhamento, é quase um ritual. Ao contrário do que muitos imaginam, usar uma faca para cortar o pão em pedaços é mal visto. O correto é rasgá-lo com as mãos, pedaço por pedaço, antes de levar à boca. Além disso, passar manteiga em todo o pão de uma vez não é comum. O ideal é colocar pequenas porções conforme for comendo.

Outro ponto relevante na etiqueta culinária alemã é o brinde. Os olhos devem se encontrar com os dos outros participantes durante o “Prost” (brinde). Não fazer isso é interpretado como descortesia, além de supostamente trazer má sorte.

Reino Unido: não toque na comida com as mãos

No Reino Unido, as regras são um pouco mais formais, especialmente em refeições tradicionais. Comer com as mãos é, via de regra, considerado grosseiro, mesmo em alimentos que muitos acham aceitável pegar com os dedos, como pizza ou batata frita. Tudo deve ser consumido com talheres, inclusive alimentos simples.

Outro costume curioso envolve o chá da tarde. Mexer o chá fazendo movimentos circulares com a colher é um erro comum entre turistas. O correto, segundo a etiqueta britânica, é mover a colher para frente e para trás, sem tocar nas laterais da xícara. Pequenos detalhes como esse fazem parte do charme e do rigor das tradições inglesas.

Turistas vivenciam a gastronomia europeia, onde cada refeição segue tradições e regras de etiqueta que variam de país para país Freepik

Espanha: refeições são longas e descontraídas

Ao contrário de muitos países onde comer pode ser uma atividade rápida, na Espanha as refeições são momentos de convivência que podem durar horas. Levantar da mesa logo após terminar de comer é visto como sinal de desinteresse ou até de descortesia. O ideal é permanecer conversando, bebendo algo e aproveitando a companhia.

Outro ponto que chama a atenção é o horário das refeições. Almoços só começam a partir das 14h, e jantares podem se estender até depois das 23h. Isso pode ser desafiador para turistas acostumados a horários mais cedo, mas faz parte do ritmo local. Adaptar-se a esses horários é uma forma de respeito cultural.

Suíça: pague sua parte com discrição

A Suíça é conhecida pela pontualidade e organização, e isso também se reflete nas refeições. Um detalhe que surpreende muitos turistas é o hábito de dividir a conta de forma muito precisa. Pedir uma “conta separada” é absolutamente comum e não gera nenhum constrangimento. No entanto, o pagamento deve ser feito com discrição, sem demonstrações exageradas de quem está pagando mais ou menos.

A pontualidade também é fundamental: atrasos para um almoço ou jantar marcado são mal vistos. Chegar no horário certo é uma demonstração de respeito não só pela pessoa que convidou, mas também pelo tempo dela.

Grécia: fartura e informalidade, mas com ordem

A comida grega é sinônimo de fartura e hospitalidade, e os turistas costumam ser muito bem recebidos. Ainda assim, há regras que merecem atenção. Apesar do ambiente descontraído, começar a comer antes de todos estarem servidos é considerado desrespeitoso.

Também é comum compartilhar pratos, mas com um detalhe: os primeiros pedaços devem ser oferecidos aos outros antes de se servir. Esse gesto reforça o espírito coletivo das refeições gregas. Outro costume curioso é bater os copos com entusiasmo durante o brinde, sempre com contato visual e acompanhando com um animado “Yamas!”.

Comportamentos universais e armadilhas comuns

Além das particularidades de cada país, alguns comportamentos se repetem como sinal universal de boa educação à mesa na Europa. Manter os cotovelos fora da mesa durante a refeição, usar guardanapos no colo e mastigar de boca fechada são práticas esperadas na maioria dos lugares.

Por outro lado, há armadilhas que muitos turistas caem: dar gorjeta onde não é necessário, tocar em comida com as mãos sem saber se é aceitável, ou falar alto demais durante a refeição. Todas essas atitudes podem ser interpretadas como desrespeitosas, mesmo que não haja má intenção.

Conhecer as regras de etiqueta culinária na Europa é mais do que evitar gafes, é uma forma de mergulhar de maneira respeitosa e consciente em culturas diversas. Pequenos gestos podem abrir portas, gerar simpatia e transformar uma simples refeição em uma lembrança marcante da viagem. Afinal, comer é também uma forma de se conectar com o mundo.