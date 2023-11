Belo Horizonte será palco de uma experiência que combina arte, gastronomia e performance a partir desta quinta-feira (23/11). A artista visual Daniela Serruya Kohn, criadora do A Cozinha Nômade e da gastroperformance "Jantar às Escuras", lança seu mais recente projeto, o "Mapa dos Sentidos". A instalação imersiva multissensorial promete levar os participantes a uma jornada onde o corpo e o alimento desempenham papéis de destaque. A entrada é gratuita e definida por ordem de chegada.



A iniciativa aborda os cinco sentidos do corpo humano - audição, tato, olfato, paladar e visão. "O Mapa dos Sentidos é um reflexo das minhas raízes, dos rituais da minha família. O prazer de estar à mesa, de acolher o outro e de me acolher através da comida. A preservação dessa cultura me motivou a realizar experiências coletivas por meio da construção de experiências sensoriais e artísticas, em que o alimento é o eixo", destaca a artista.

Gastroperformance imersiva em BH une os cinco sentidos do corpo humano Foto: Natália Hare

A exposição itinerante consiste em cinco estações distintas, cada uma focada em um dos sentidos. As ações vão ocupar três espaços em Belo Horizonte, permanecendo por três dias em cada local: Centro de Atenção Psíquica Freud Cidadão, no bairro Serra (23 a 25 de novembro); Centro de Vivência Agroecológica (CEVAE), no bairro Serra Verde (5 a 7 de dezembro); e Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, no bairro Santa Inês (14 a 16 de dezembro).

Jantar às Escuras propõe ao público um jantar com os olhos cobertos Foto: Camila Rocha/Divulgação



Além disso, objetos em cerâmica criados em parceria com a artista Thatiane Mendes, como colheres e copos, compõem o cenário da instalação. A linguagem audiovisual também estará presente, com a projeção ao vivo de imagens do contato do público com esses objetos, proporcionando uma dimensão adicional à experiência sensorial.



Serviço



Mapa dos Sentidos

Espaço Freud Cidadão: Rua Luz, 154 – Serra

23 de novembro: 15h às 19h

24 de novembro:15h às 20h

25 de novembro: 10h às 14h

Centro de Vivência Agroecológica: Rua Sebastião Gomes Pereira, 140 - Serra Verde

5, 6 e 7 de dezembro: 13h às 17h

Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG: Rua Gustavo da Silveira, 1035 - Santa Inês

14,15 e 16 de dezembro: 11h às 17h



Entrada gratuita



* Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha